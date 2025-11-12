Duro comunicado del plantel de San Lorenzo en plena crisis del club: denuncian sueldos impagos y que no tienen ni “agua caliente” para bañarse

El plantel de San Lorenzo emitió un comunicado contra la dirigencia

El plantel profesional de San Lorenzo de Almagro difundió este jueves un comunicado contra la dirigencia azulgrana, en el que denunció la falta de pago de salarios y condiciones laborales deterioradas. La carta, publicada antes del encuentro clave de este sábado frente a Sarmiento de Junín por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura, encendió las alarmas entre los simpatizantes.

Los jugadores de San Lorenzo expresaron que desde agosto se acumulan deudas salariales y que esta situación perjudica el bienestar de sus familias y el normal desarrollo de su trabajo. “Desde el mes de agosto no hemos percibido, en algunos casos, íntegramente nuestros salarios, lo que afecta directamente a nuestras familias y compromete el normal desarrollo de nuestra actividad profesional”, afirmaron los futbolistas en la misiva difundida a través de sus respectivos perfiles de redes sociales.

La denuncia no se limita al plano económico. El grupo detalló que a la irregularidad salarial se suman problemas en la alimentación y carencias en servicios básicos, como la falta de agua caliente en los vestuarios. La ausencia de soluciones o respuestas sinceras por parte de la actual conducción intensificó el malestar. “Durante todo este tiempo hemos sido pacientes, responsables y respetuosos. Continuamos entrenando, compitiendo y representando al club con el mayor compromiso posible, priorizando siempre los colores, la institución y su gente. Sin embargo, sentimos que ha llegado el momento de alzar la voz nuevamente”, agregaron los jugadores.

La carta insistió en que no se trata solo de una cuestión económica, sino que está en juego el respeto, la dignidad y un conjunto de garantías mínimas para el trabajo profesional. Según indica el comunicado, la “situación actual es insostenible y requiere una solución inmediata y seria”. Los futbolistas solicitaron que las autoridades del club accionen de manera urgente para responder a sus reclamos.

San Lorenzo debe enfrentar este sábado a Sarmiento de Junín en el Nuevo Gasómetro por la 16ª fecha, con el objetivo de asegurar un lugar en la Copa Sudamericana. El equipo dirigido por Damián Ayude ocupa el quinto puesto de la Zona B con 23 puntos, ocho menos que el líder, Rosario Central. Los de Boedo ya obtuvieron la clasificación a los playoffs del campeonato, pero una victoria resulta fundamental para sellar su boleto al certamen continental.

Según el texto difundido en las cuentas oficiales de algunos de los principales referentes, los integrantes del equipo remarcaron que la paciencia tuvo un límite. “No se trata solo de una cuestión económica, sino también de respeto, dignidad y condiciones laborales mínimas que todo trabajador merece”, subraya el documento.

“A ello se suman otras dificultades que padecemos a diario: la falta de comida adecuada, la ausencia de servicios básicos en el vestuario (agua caliente), y la falta de respuestas concretas por parte de la dirigencia, a pesar de las reiteradas promesas de solución que nunca se cumplieron“, remarcaron los deportistas.

Para cerrar, manifestaron: “Esperamos que las autoridades del club actúen con la responsabilidad que el momento exige. No buscamos el conflicto, sino una respuesta concreta y justa que nos permita desarrollar nuestra profesión en condiciones acordes al compromiso que siempre hemos demostrado”.

Este duro comunicado del plantel se da en un contexto de crisis institucional. Marcelo Moretti retomó la presidencia del club tras los problemas judiciales que afronta a partir de un informe periodístico que lo puso en el centro de la escena, pero sus pares de la directiva fuerzan su salida. En ese contexto, la AFA intenta buscar una solución en una mesa de diálogo entre las partes, pero hasta el momento la problemática solo escala. A punto tal que la casa madre del fútbol argentino advirtió el viernes en un comunicado que evaluará cómo resolver el tema: “En los próximos días, sea la AFA quien determine los pasos a seguir, respetando siempre las vías estatutarias a fin de cumplir la resolución judicial vigente”.

EL COMUNICADO DEL PLANTEL DE SAN LORENZO:

“Los jugadores del plantel profesional del Club Atlético San Lorenzo de Almagro queremos manifestar públicamente nuestra profunda preocupación y malestar ante la delicada situación que seguimos atravesando desde comienzo de la temporada.

Desde el mes de agosto no hemos percibido, en algunos casos, íntegramente nuestros salarios, lo que afecta directamente a nuestras familias y compromete el normal desarrollo de nuestra actividad profesional.

A ello se suman otras dificultades que padecemos a diario: la falta de comida adecuada, la ausencia de servicios básicos en el vestuario (agua caliente), y la falta de respuestas concretas por parte de la dirigencia, a pesar de las reiteradas promesas de solución que nunca se cumplieron.

Durante todo este tiempo hemos sido pacientes, responsables y respetuosos. Continuamos entrenando, compitiendo y representando al club con el mayor compromiso posible, priorizando siempre los colores, la institución y su gente. Sin embargo, sentimos que ha llegado el momento de alzar la voz nuevamente.

No se trata solo de una cuestión económica, sino también de respeto, dignidad y condiciones laborales mínimas que todo trabajador merece. La situación actual es insostenible y requiere una solución inmediata y seria.

Esperamos que las autoridades del club actúen con la responsabilidad que el momento exige. No buscamos el conflicto, sino una respuesta concreta y justa que nos permita desarrollar nuestra profesión en condiciones acordes al compromiso que siempre hemos demostrado”.