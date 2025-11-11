Deportes

Una por una, las jugadoras que representarán a la Argentina en la Billie Jean King Cup ante Eslovaquia y Suiza

Del 14 al 16 de noviembre, en el Córdoba Lawn Tenis Club, Las Guerreras buscarán un boleto para los Qualifiers 2026

Guardar
Mercedes Paz, capitana del equipo,
Mercedes Paz, capitana del equipo, junto a Julia Riera, la jugadora con más presencias en la Billie Jean King Cup (Fuente: Prensa AAT)

A cuatro días del inicio, la rama femenina de la Selección Argentina de Tenis YPF se prepara para disputar la competición más importante a nivel de países: la Billie Jean King Cup.

Del 14 al 16 de noviembre, en el Córdoba Lawn Tenis Club, el equipo nacional enfrentará a Suiza y Eslovaquia en los Play-offs, instancia que otorga un boleto a los Qualifiers 2026.

Hace un mes, la capitana Mercedes Paz dio a conocer la nómina y, a diferencia de otras series, la Argentina contará con sus cinco mejores tenistas del ranking WTA: Solana Sierra, Lourdes Carlé, Julia Riera, Jazmín Ortenzi y Luisina Giovannini.

En el cierre de la temporada, las representantes nacionales buscarán cerrar el 2025 con el boleto que se mantuvo esquivo durante las últimas cuatro ediciones.

Solana Sierra es, hoy por hoy, la principal referente del tenis femenino argentino. La marplatense de 21 años consolidó su salto al primer nivel con títulos en Vero Beach, Bellinzona, Antalya y Mallorca, este último entregado por Gabriela Sabatini.

Solana Sierra festeja su triunfo
Solana Sierra festeja su triunfo ante la brasileña Laura Pigossi, en noviembre del año pasado

Su año incluyó también la clasificación al cuadro principal de Roland Garros y una histórica performance en Wimbledon donde, como Lucky Loser, alcanzó los octavos de final, siendo la primera en lograrlo en la historia del certamen.

En la Billie Jean King Cup, Sierra volverá a representar al equipo nacional luego de un año. Su última participación fue en los Play-offs 2024 ante Brasil, en San Pablo, donde venció a Laura Pigossi y cayó en un ajustado duelo con Beatriz Haddad Maia. Desde su debut en 2022, acumula un récord general de cuatro triunfos y una derrota con Las Guerreras.

La segunda raqueta nacional, Lourdes Carlé, ocupa el puesto 128 del ranking y atraviesa una temporada discreta. La jugadora de Daireaux, de 25 años, no pudo revalidar los puntos obtenidos el año pasado y, como consecuencia, salió del Top 100. Aunque se mantuvo cerca en las primeras semanas del calendario, finalmente perdió su lugar en marzo tras Indian Wells. Entre sus mejores actuaciones del año figuran los cuartos de final en el WTA 250 de Iași y las clasificaciones superadas en Roland Garros y Madrid.

Lourdes Carlé en acción frente
Lourdes Carlé en acción frente a Ecuador, por el Grupo I de las Américas de la Billie Jean King Cup, en abril pasado (Fuente: EFE/Adriana Thomasa)

En la Selección Argentina, Carlé realizó su estreno absoluto en 2021, cuando obtuvo dos triunfos resonantes ante Elena Rybakina y Yulia Putintseva en la serie frente a Kazajistán. Luego volvió a vestir la celeste y blanca en 2022, durante el Grupo Américas I y Play-off, y en 2024, también en el Grupo Américas I.

Julia Riera (170) es, de las cinco convocadas, la jugadora con más presencias en la Selección Argentina: 20 partidos. La pergaminense de 23 años, integrante habitual del equipo desde 2023, acumula un récord de 15-2 en singles y fue pieza clave del plantel que en abril, en Guadalajara, consiguió el pase a esta instancia tras finalizar en el segundo lugar del Grupo Américas I.

Su mejor ranking fue el 93, en mayo de 2024, y aunque en 2025 no tuvo grandes resultados, logró superar la qualy de Roland Garros y alcanzar las semifinales del WTA 250 de Bogotá, igualando su mejor marca en la categoría.

Julia Riera le pega de
Julia Riera le pega de revés durante la presentación de la Argentina en el Grupo I de las Américas, en abril pasado

Jazmín Ortenzi, de 24 años y 216 del mundo, se encuentra en un momento de madurez en su carrera. La jugadora de Chilecito, La Rioja, se estrenó con la Selección en 2019 y esta será su tercera convocatoria consecutiva. En 2024 mostró su mejor versión en San Pablo, donde venció a Laura Pigossi y llevó al límite a Haddad Maia. Este año, en Wimbledon, tuvo su debut en un Grand Slam.

Luisina Giovannini, de 19 años y actual 270 del escalafón, es la gran promesa del tenis argentino. Nacida en Coronel Moldes, Córdoba, debutó en la Selección en 2024 y fue clave en la clasificación a los Play-offs. Este año conquistó cinco títulos ITF —tres de ellos en la Argentina— y alcanzó su mejor ubicación histórica, mirando ya de reojo las qualies de Grand Slam.

Temas Relacionados

Billie Jean King CupArgentinaEslovaquiaSuizaSolana SierraLourdes CarléJulia RieraLuisina Giovanninideportes-argentina

Últimas Noticias

La dura sanción que recibió el hincha de Boca que entró al campo, se burló de River y fue golpeado por Salas

El Xeneize también resultó penado: deberá cumplir un partido sin ningún tipo de cotillón por las contravenciones cometidas en La Bombonera durante el Superclásico

La dura sanción que recibió

El detrás de escena de la romántica propuesta que tuvo a Messi como invitado inesperado: “Me vio hacer el ridículo”

Nil le propuso formalizar su relación a Gisela y ambos grabaron un video que se viralizó en redes sociales por la presencia involuntaria de la Pulga minutos antes de su corta visita a la cancha del Barcelona en plena medianoche

El detrás de escena de

Nuevo escándalo de Ricardo Centurión en Bolivia: lo acusan de golpear a un árbitro y se expone a una dura sanción

El jugador argentino de Oriente Petrolero fue expulsado ante San José y se conoció el informe del Tribunal de Disciplina

Nuevo escándalo de Ricardo Centurión

Argentina terminó como la mejor selección en la fase de grupos del Mundial Sub 17 y jugará con México en 16avos: todo lo que hay que saber

El equipo de Diego Placente terminó con puntaje perfecto luego de sumar tres triunfos en la Copa del Mundo y volverá a salir a la cancha el próximo viernes

Argentina terminó como la mejor

Anularon un gol, el VAR lo convalidó y luego se desdijo: la insólita decisión arbitral que encendió la polémica en Bolivia

Ocurrió en el duelo entre Aurora y Jorge Wilstermann. Las razones detrás del error

Anularon un gol, el VAR
DEPORTES
La dura sanción que recibió

La dura sanción que recibió el hincha de Boca que entró al campo, se burló de River y fue golpeado por Salas

El detrás de escena de la romántica propuesta que tuvo a Messi como invitado inesperado: “Me vio hacer el ridículo”

Nuevo escándalo de Ricardo Centurión en Bolivia: lo acusan de golpear a un árbitro y se expone a una dura sanción

Argentina terminó como la mejor selección en la fase de grupos del Mundial Sub 17 y jugará con México en 16avos: todo lo que hay que saber

Anularon un gol, el VAR lo convalidó y luego se desdijo: la insólita decisión arbitral que encendió la polémica en Bolivia

TELESHOW
La esposa de Maxi López

La esposa de Maxi López reveló un drástico cambio de planes en la última etapa del embarazo: “No me siento nada lista”

La emotiva despedida de Calu Rivero a su abuela: “Morir bien también es parte de vivir bien”

La foto de Wanda Nara y Johnny Depp que podría enfurecer a Mauro Icardi: “Gracias por tus amables palabras”

Cinthia Fernández compartió su proyecto contra los deudores de alimentos y causó revuelo entre sus seguidores

Después de 5 meses en Turquía, Mauro Icardi volvió a encontrarse con sus hijas: “Fue hermoso”

INFOBAE AMÉRICA

La dictadura de Nicaragua muestra

La dictadura de Nicaragua muestra a una periodista desaparecida hace más de un año

El jefe de Seguridad Nacional ucraniano viajó a Estambul para reactivar el intercambio de prisioneros con Rusia

Rusia condenó a prisión por tercera vez a una artista de 18 años por cantar canciones críticas hacia el Kremlin

El líder opositor turco tilda de “golpista” la petición de 2.352 años de cárcel contra el alcalde de Estambul

La actriz Gal Gadot recibió el Premio Génesis