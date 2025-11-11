“Innecesario”: el polémico posteo de Alpine que enojó a los fanáticos de Franco Colapinto

La publicación que abrió el debate

El ambiente digital en torno a Alpine se vio alterado tras el Gran Premio de San Pablo de Fórmula 1, cuando la escudería francesa compartió en sus redes sociales una publicación que generó un fuerte rechazo entre los seguidores de Franco Colapinto.

El mensaje, que pretendía transmitir perseverancia de cara a los próximos desafíos, fue interpretado de manera negativa por una parte considerable de la afición del piloto argentino.

Durante el fin de semana en Brasil, Alpine pudo volver a sumar puntos luego de siete Grandes Premios. Pierre Gasly aportó dos unidades al equipo, luego de culminar octavo en la carrera Sprint y décimo en la competencia principal.

Por su parte, Franco Colapinto vivió su primera experiencia en pista desde que se oficializó su incorporación a la escudería para la temporada 2026, un hecho que había elevado las expectativas de sus seguidores.

La controversia surgió cuando, tras la carrera, las cuentas oficiales de Alpine en X e Instagram publicaron: “Paso a paso. Aunque nuestro objetivo es 2026, no nos rendimos”. Luego agregaron “un pequeño botín de puntos para llevar de vuelta a la base, y para las tres últimas rondas de esta temporada”.

La bronca de la gente en las redes sociales se debió a la comparación de ambos pilotos, con el Nº 2 (por las unidades) encima de la imagen de Gasly, y el cero acompañando la del representante albiceleste. Uno, experimentado, corrió todo el año sabiendo que su futuro estaba asegurado, mientras que el joven argentino de 22 años recién pudo confirmar su continuidad como titular el pasado viernes. Además, el galo corre en esta escuadra desde 2023 y conoce de memoria sus monopostos.

Las reacciones de los fanáticos de Colapinto no tardaron en llegar. Algunos calificaron el posteo como “innecesario”, “mala leche”, “desastre”, “qué poco tacto, muchachos”, “borren”, evidenciando el malestar que generó la comunicación del equipo tras el Gran Premio de San Pablo de F1.

También opinó el ex piloto Juan Cruz Álvarez, quien llegó a correr en la GP2 Series (actual Fórmula 2) y fue clave en un momento de la campaña de Colapinto, ya que convenció al equipo Drivex de que le diera una oportunidad en la Fórmula 4 Española a fines de 2018. Al año siguiente, el pilarense fue campeón. “Sinceramente no se entiende cómo un CM y una escudería aprueban un posteo así, después son los primeros en lanzar comunicados contra el hate en las redes sociales”, escribió el arrecifeño, quien argumentó lo ocurrido en Países Bajos, donde una orden tardía de Alpine a Gasly para que lo deje pasar a Colapinto le impidió argentino pelear por el décimo puesto y, por ende, un punto. “No podés tener tan poco tacto de usar la foto de Franco para la reflexión de 0 puntos, sobre todo después de lo que todos vimos en Zandvoort, es directamente una incitación al hate. Deben pedir disculpas de la misma forma que envían comunicados anti hate”.

En tanto que no faltaron los memes, como dos imágenes de Diego Maradona, una haciendo la tijera con su mano y otra en la que se pregunta “¿qué?“. Otros fueron más ingeniosos y recordaron el perjuicio que sufrió Franco en su detención en Interlagos, donde demoró 5,40 segundos, contra los 2,97 de Gasly.

También apareció Moria Casán, a quien le pusieron ”desastroso, sin gracia, mala vibra", o Néstor Raúl Gorosito a quien le cambiaron una frase, “los franceses saben de perfumes, no de F1″.

MEMES Y REACCIONES POR EL POSTEO DE ALPINE: