Así se prepara el Córdoba Lawn Tenis Club, la sede donde Argentina buscará avanzar en la Billie Jean King Cup

El Córdoba Lawn Tenis Club se prepara para recibir una nueva competencia internacional con los play-offs de la Billie Jean King Cup (Crédito: Prensa AAT / Florencia Agulló)

El Córdoba Lawn Tenis Club se prepara para vivir una semana histórica y de alto impacto deportivo: será sede de los Play-offs de la Billie Jean King Cup 2025, el torneo femenino por equipos más importante del mundo. Del 14 al 16 de noviembre, Argentina enfrentará a Suiza y a Eslovaquia por un lugar en los Qualifiers 2026, en un desafío que pondrá a la capital provincial en el centro del mapa tenístico internacional.

Fundado el 15 de agosto de 1915, el Córdoba Lawn Tenis Club es, sin lugar a dudas, el club de tenis más emblemático de la provincia. Su origen fue en el barrio de Nueva Córdoba, a una cuadra del icónico Patio Olmos, bajo el nombre de Sport Social Club, lugar de encuentro para reuniones, bailes, conferencias y charlas de profesionales.

El punto de inflexión llegó a un mes de su fundación, cuando la institución recibió por parte del gobierno provincial las tierras que ocupa actualmente, en una ubicación privilegiada, rodeada por el Parque Sarmiento y el Parque de Las Tejas, en pleno pulmón verde de la ciudad.

El Córdoba Lawn Tenis Club fue fundado hace 110 años en la zona del Parque Sarmiento (Crédito: Prensa AAT / Florencia Agulló)

Un año después, en 1916, se construyeron las primeras canchas de polvo de ladrillo, superficie que sigue siendo emblema de la institución. Actualmente, el club cuenta con 14 courts, 360 socios activos y más de 200 alumnos en sus escuelas formativas. Pero su trayectoria no se mide solo en años: también en la magnitud de los eventos que ha albergado. Fue escenario de series de Copa Davis y Billie Jean King Cup (en su formato anterior), torneos del circuito ATP, certámenes ITF y Nacionales de Menores de la AAT, consolidando su lugar de referencia como un verdadero templo del tenis argentino.

La designación de Córdoba como sede de estos Playoffs fue resultado de la postulación presentada por la Asociación Argentina de Tenis ante la Federación Internacional, que eligió a la ciudad como una de las siete sedes globales que albergarán esta instancia del certamen, con la participación de 21 naciones.

Para el tenis argentino, ser anfitrión de un evento de esta envergadura representa una oportunidad invaluable: no sólo acerca el mejor tenis femenino al público local, sino que también impulsa el desarrollo de este deporte y motiva a las nuevas generaciones.

La sala de jugadoras del equipo de la Selección Argentina de Tenis en las instalaciones del Córdoba Lawn Tenis Club (Crédito: Prensa AAT / Florencia Agulló)

Más allá del aspecto deportivo, los Playoffs de la Billie Jean King Cup tendrán un impacto económico positivo para la provincia. Gran parte de la logística y los servicios serán provistos por proveedores locales, generando empleo y movimiento turístico. La producción, a cargo de la AAT, implicó un amplio operativo para adecuar el club a los estándares internacionales de la ITF.

Las cifras logísticas reflejan la dimensión del desafío organizativo. La producción dispuso de 6600 botellas de agua mineral, 800 toallas, 2160 pelotas reglamentarias y más de 100 bolsas de 10 kilogramos de polvo de ladrillo. El alojamiento de los equipos, el staff técnico y la prensa demandará unas 350 noches de hotel, además de los servicios de comidas y traslados internos.

En cuanto a la infraestructura, a la tribuna fija de la cancha central se sumarán estructuras tubulares que elevarán la capacidad total del estadio a 2000 espectadores. También se instalarán carpas especiales para la prensa y el sector VIP, y se acondicionarán salas de jugadoras individuales para cada una de las tres delegaciones y tres canchas auxiliares para entrenamientos.

Con las delegaciones a punto de arribar y la expectativa en alza, el Córdoba Lawn Tenis Club se prepara para escribir un nuevo capítulo en su historia, con su polvo de ladrillo listo para vibrar al ritmo de la Billie Jean King Cup.