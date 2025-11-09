“Era inatajable”: el golazo de Lautaro Martínez en la victoria del Inter frente a Lazio por la Serie A de Italia

Lautaro Martínez volvió a brillar en la victoria del Inter por 2-0 frente a Lazio por la fecha 11 de la Serie A de Italia. Con este triunfo, los dirigidos por Cristian Chivu treparon a la punta del campeonato, la cual comparten con la Roma, con 24 puntos para ambos.

El Toro mantuvo su racha anotadora, ya que le había marcado un gol al Kairat Almaty por Champions League, y facturó a los 3 minutos de comenzado el partido en el estadio Giuseppe Meazza de Milán. El delantero bahiense aprovechó un error en el fondo de Lazio y cuando capturó la pelota sacó un remate de derecha: la pelota tomó una extraña curvatura, rozó el travesaño y se metió en el ángulo del arco defendido por Ivan Provedel. “Era inatajable”, comentaron al unísono los relatores de la transmisión de ESPN.

A los 61 minutos de juego llegó el segundo tanto del Neroazzurri por intermedio de Ange-Yoan Bonny, quien empujó a la red un centro de Federico Dimarco. Lautaro Martínez había cedido antes al defensor italiano previo a la asistencia. Diez minutos después, el goleador de la Selección dejó el campo de juego reemplazado por Marcus Thuram.

Con su nueva conquista, Lautaro alcanzó su cuarto festejo en la Serie A y acumula un total de 161 goles en 349 partidos con el Inter. Además, se le suman 52 asistencias y 7 títulos con la escuadra italiana. El delantero surgido de las inferiores de Racing también cuenta con una destacada carrera en la selección argentina, en la que lleva 35 tantos en 74 encuentros, con cuatro estrellas.

*El resumen del triunfo del Inter ante Lazio

El Inter, que consiguió su octavo triunfo en la Serie A, deberá defender la punta en la siguiente jornada cuando juegue ante el Milan (es uno de los escoltas junto con Napoli) en el Derby della Madoninna. El partido se jugará el domingo 23 de noviembre luego del descanso de la liga italiana por la fecha FIFA.

En cuanto a su presente, el Inter viene de un gran rendimiento en la UEFA Champions League y es uno de los cuatro líderes de la competencia con 12 puntos (4 victorias y ninguna derrota). En el próximo compromiso internacional, el Neroazzurri estará visitando el próximo miércoles 26 de noviembre al Atlético de Madrid de Diego Simeone.

En otros resultados destacados de la fecha, Parma igualó 2-2 con Milan, Juventus no pudo en el derbi ante Torino y terminaron 0-0, Bologna sorprendió al Napoli y lo derrotó 2-0 y la Roma se impuso 2-0 frente a Udinese para trepar a la cima junto al Inter.

