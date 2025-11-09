Deportes

“Era inatajable”: el golazo de Lautaro Martínez en la victoria del Inter frente a Lazio por la Serie A de Italia

El delantero de la selección argentina anotó un tanto en el 2-0 del Neroazzurri que lo deja en la cima del torneo junto a Roma

Guardar

Lautaro Martínez volvió a brillar en la victoria del Inter por 2-0 frente a Lazio por la fecha 11 de la Serie A de Italia. Con este triunfo, los dirigidos por Cristian Chivu treparon a la punta del campeonato, la cual comparten con la Roma, con 24 puntos para ambos.

El Toro mantuvo su racha anotadora, ya que le había marcado un gol al Kairat Almaty por Champions League, y facturó a los 3 minutos de comenzado el partido en el estadio Giuseppe Meazza de Milán. El delantero bahiense aprovechó un error en el fondo de Lazio y cuando capturó la pelota sacó un remate de derecha: la pelota tomó una extraña curvatura, rozó el travesaño y se metió en el ángulo del arco defendido por Ivan Provedel. “Era inatajable”, comentaron al unísono los relatores de la transmisión de ESPN.

A los 61 minutos de juego llegó el segundo tanto del Neroazzurri por intermedio de Ange-Yoan Bonny, quien empujó a la red un centro de Federico Dimarco. Lautaro Martínez había cedido antes al defensor italiano previo a la asistencia. Diez minutos después, el goleador de la Selección dejó el campo de juego reemplazado por Marcus Thuram.

Con su nueva conquista, Lautaro alcanzó su cuarto festejo en la Serie A y acumula un total de 161 goles en 349 partidos con el Inter. Además, se le suman 52 asistencias y 7 títulos con la escuadra italiana. El delantero surgido de las inferiores de Racing también cuenta con una destacada carrera en la selección argentina, en la que lleva 35 tantos en 74 encuentros, con cuatro estrellas.

*El resumen del triunfo del Inter ante Lazio

El Inter, que consiguió su octavo triunfo en la Serie A, deberá defender la punta en la siguiente jornada cuando juegue ante el Milan (es uno de los escoltas junto con Napoli) en el Derby della Madoninna. El partido se jugará el domingo 23 de noviembre luego del descanso de la liga italiana por la fecha FIFA.

En cuanto a su presente, el Inter viene de un gran rendimiento en la UEFA Champions League y es uno de los cuatro líderes de la competencia con 12 puntos (4 victorias y ninguna derrota). En el próximo compromiso internacional, el Neroazzurri estará visitando el próximo miércoles 26 de noviembre al Atlético de Madrid de Diego Simeone.

En otros resultados destacados de la fecha, Parma igualó 2-2 con Milan, Juventus no pudo en el derbi ante Torino y terminaron 0-0, Bologna sorprendió al Napoli y lo derrotó 2-0 y la Roma se impuso 2-0 frente a Udinese para trepar a la cima junto al Inter.

LA TABLA DE POSICIONES DE LA SERIE A

Temas Relacionados

Lautaro MartínezInterSerie ALaziodeportes-argentina

Últimas Noticias

13 frases de Úbeda tras el triunfo de Boca ante River: su emoción al recordar a Miguel Russo y una sentencia sobre su continuidad

El DT habló con los medios luego de la victoria del Xeneize 2-0 sobre el Millonario por el Torneo Clausura en La Bombonera

13 frases de Úbeda tras

La sorprendente sentencia del padre de Leandro Paredes: “Dybala quiere venir a Boca y van a jugar juntos”

Daniel Paredes revolucionó al Xeneize tras la victoria ante River Plate en el Superclásico al referirse al futuro de la figura de la Roma

La sorprendente sentencia del padre

Los puntajes de Boca en el triunfo ante River: la consagración del Changuito Zeballos y los “obreros” del Superclásico

El Xeneize se impuso por 2 a 0 en La Bombonera y se clasificó a la próxima Copa Libertadores

Los puntajes de Boca en

Aldosivi visita a Banfield en un partido clave por la permanencia en la fecha 15 del Torneo Clausura

En simultáneo, Sarmiento recibe a Instituto. A continuación, Estudiantes se medirá con Tigre, mientras que Atlético Tucumán chocará con Godoy Cruz

Aldosivi visita a Banfield en

La decisión de Marcelo Gallardo tras la derrota de River Plate en el Superclásico contra Boca Juniors

El Millonario perdió 2-0 contra el Xeneize en La Bombonera y el entrenador optó por no dialogar con los medios

La decisión de Marcelo Gallardo
DEPORTES
13 frases de Úbeda tras

13 frases de Úbeda tras el triunfo de Boca ante River: su emoción al recordar a Miguel Russo y una sentencia sobre su continuidad

La sorprendente sentencia del padre de Leandro Paredes: “Dybala quiere venir a Boca y van a jugar juntos”

Los puntajes de Boca en el triunfo ante River: la consagración del Changuito Zeballos y los “obreros” del Superclásico

Aldosivi visita a Banfield en un partido clave por la permanencia en la fecha 15 del Torneo Clausura

La decisión de Marcelo Gallardo tras la derrota de River Plate en el Superclásico contra Boca Juniors

TELESHOW
Nati Jota reveló cómo fue

Nati Jota reveló cómo fue la operación con la que dejó atrás los lentes: “Vos ves todo, pero no sentís nada”

El homenaje de Rosalía a Buenos Aires en su aclamado disco LUX: “Es el cielo más hermoso que he visto en mi vida”

Los famosos palpitaron el Superclásico entre Boca y River: la rivalidad de Wanda y Zaira Nara, postales familiares y cábalas

Manuel Wirtz le contó a Juana Viale la vez que Charly García se la agarró con él por ser mimo

Bautista Mascia de Gran Hermano mostró cómo quedó la casa que donó a una organización para personas trans

INFOBAE AMÉRICA

Los dramáticos testimonios de quienes

Los dramáticos testimonios de quienes lo perdieron todo tras el paso de un tornado en el sur de Brasil: “Tenemos que empezar de cero”

El Consejo Nacional Electoral de Ecuador realizó un simulacro del referéndum que se llevará a cabo el próximo domingo

Bolivia aprobará la licencia de Starlink como parte del acercamiento con Estados Unidos

El presidente de Alemania advirtió que el país vive la mayor amenaza a la democracia desde la caída del Muro de Berlín

Rodrigo Paz presentó a su gabinete y dijo que apostó por la “meritocracia” para lograr una “transformación del Estado” en Bolivia