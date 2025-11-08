La frase del jefe de Alpine por el trabajo contra reloj para reparar el coche de Colapinto tras el accidente en la Sprint del GP de Brasil

Steve Nielsen brindó su punto de vista la jornada sabatina de Alpine en el GP de Brasil

Franco Colapinto no logró completar un buen día sábado en el Gran Premio de Brasil. El argentino protagonizó un fuerte accidente en la carrera Sprint, algo que provocó que tenga que realizar modificaciones en su monoplaza A525, y quedó en el 18° lugar en la clasificación en Interlagos. Del otro lado del box, Pierre Gasly sumó un punto al terminar octavo y se metió en la Q3 en la Qualy. Steve Nielsen, director general de Alpine, resumió la jornada del team francés y puntualizó en el caso del joven de 22 años.

En la gacetilla de prensa brindada por la escudería que tiene su base en Enstone, el ingeniero británico hizo alusión a los resultados dispares entre sus pupilos, aunque se mostró muy optimista de cara a la carrera principal del domingo. “Viendo cómo se ha desarrollado el día de hoy, sí, podemos estar satisfechos con el resultado y con lo competitivos que hemos sido aquí en comparación con carreras anteriores”, destacó Nielsen.

No obstante, lo que más resaltó el director y que le generó más orgullo fue el enorme trabajo de los mecánicos de Alpine, quienes lograron reparar el monoplaza de Franco antes de la clasificación. “Sin embargo, lo que más me satisface es cómo ha reaccionado el equipo para que el coche de Franco pudiera volver a la pista tan rápido para la clasificación. Gran parte de su arduo trabajo pasa desapercibido, pero se pusieron manos a la obra de inmediato y básicamente reconstruyeron el coche por completo en el breve intervalo entre sesiones, algo que no todos los equipos lograron. Felicitaciones a todos ellos después de lo que ha sido una temporada larga y agotadora. Sé que Franco estaba muy agradecido y dio las gracias a todos los miembros del equipo”, argumentó.

*El trabajo de los mecánicos de Alpine para reparar el monoplaza de Colapinto

Por su parte, Steve Nielsen destacó el enorme trabajo de Gasly al sumar los primeros puntos de Alpine desde el Gran Premio de Bélgica y quedar en la 9ª posición en la clasificación: “Sabemos que ha sido difícil sumar puntos esta temporada, por lo que el hecho de que Pierre haya conseguido un punto en la Sprint y haya pasado a la Q3 es una prueba de cómo está pilotando en este momento”.

A su vez, puntualizó en el caso de Colapinto y brindó el mismo punto de vista que el piloto, quien se quejó de que el monoplaza no estaba en óptimas condiciones y no tuvo problemas para controlarlo. “Con todos los cambios, Franco no se sentía tan cómodo en el coche, así que tenemos que trabajar un poco durante la noche para ver qué mejoras podemos hacer”, completó Nielsen.

*El fuerte accidente de Colapinto durante la carrera Sprint en Brasil

El comunicado oficial de Alpine también contó con declaraciones de Franco Colapinto. “En primer lugar, quiero dar las gracias al equipo por reparar el coche y permitirme salir a tiempo para la clasificación. Ha sido un gran esfuerzo y les estoy muy agradecido. Estábamos corriendo bastante bien en la carrera sprint en condiciones difíciles, pero uno de los coches que iba delante levantó agua, lo que afectó a varios coches y provocó un efecto bola de nieve. En cuanto toqué la pintura, perdí el control del coche, lo cual fue una lástima, ya que estábamos teniendo unas buenas batallas y parecíamos bastante competitivos”, comentó el pilarense sobre su accidente en la bajada de la S de Senna, donde también chocaron Oscar Piastri (McLaren) y Nico Hülkenberg (Sauber).

Respecto a los cambios en el chasis y otros elementos en el monoplaza, Colapinto aseguró que no estaba cómodo con el vehículo: “El coche se sentía bastante diferente al que teníamos al principio del fin de semana y, en general, no me sentía tan cómodo, y el rendimiento no era el mismo que habíamos visto en otras etapas del fin de semana”.

Por último, le dedicó unas palabras a Gasly: “También felicito a Pierre, que ha estado muy fuerte este fin de semana. Conseguir un punto en la Sprint y llegar a la Q3 es una buena recompensa para el equipo por su duro trabajo. Está claro que el coche tiene ritmo aquí, solo tenemos que entender por qué no pudimos conseguir las mismas sensaciones”.

“Ha sido un día realmente bueno, con nuestro primer punto desde Spa en la carrera sprint de esta mañana y luego nuestra primera aparición en la Q3 desde Silverstone en la clasificación de la tarde. Es muy gratificante ver que hoy teníamos el potencial para estar entre los mejores, algo que intentaremos aprovechar mañana en la carrera principal”, expuso, por su parte, Pierre Gasly.

El piloto francés se mostró muy conforme con los resultados del sábado y, principalmente, por volver a sumar puntos: “En la carrera sprint, sentí que tenía un coche con el que podía competir. Sabía que el punto estaba cerca y que tenía que luchar duro durante toda la carrera y luego ir a por Lance (Stroll) en la curva 1. Solo es un punto, pero es un impulso para la moral de todo el equipo. Últimamente lo hemos tenido difícil y tenemos algunas ideas sobre por qué somos competitivos aquí, pero realmente tenemos que seguir buscando más respuestas”.

Para concluir, Gasly se mostró conforme con el resultado en la Qualy, aunque dejó entrever que podría haber sido mejor: “En la clasificación, nos quedamos a solo unas centésimas de segundo de terminar entre los cinco primeros. Mi última vuelta no fue la mejor, pero, aun así, saldremos entre los diez primeros y mañana intentaremos consolidar esa posición con el objetivo de sumar más puntos”.

El Gran Premio de Brasil se llevará a cabo desde las 14:00 (hora argentina) del domingo. Colapinto largará en la 18ª ubicación, mientras que Gasly hará lo propio en la novena plaza de la grilla y buscará sumar más puntos.