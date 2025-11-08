Atento River Plate: tres gigantes de Europa, tras los pasos de una figura de Marcelo Gallardo

Lautaro Rivero, en la órbita del Real Madrid, Atlético de Madrid y Tottenham (@lautarorivero_03)

El interés de los grandes clubes europeos en el fútbol argentino vuelve a poner a un joven defensor en el centro de la escena. Según adelantó el periodista especialista en mercado de pases Ekrem Konur, el Real Madrid ha incluido al central Lautaro Rivero, de River Plate, en su lista de posibles fichajes, considerando al futbolista de 22 años como una alternativa para reforzar la defensa tras las posibles salidas de David Alaba y Antonio Rüdiger de cara a la próxima temporada. La noticia, dada a conocer por el propio comunicador a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), también involucró a otros dos equipos de peso: Atlético de Madrid y Tottenham Hotspur se suman a la competencia por el jugador argentino.

Esta información, además, podría tener emparejada también lo que pueda suceder con otro futbolista argentino. En el caso del equipo dirigido por Diego Simeone, la potencial llegada de Rivero se presenta como una opción viable si la dirección deportiva no concreta la llegada de Cristian Cuti Romero, defensor de los Spurs y uno de los futbolistas más buscados para ampliar la legión argentina en el club colchonero. Mientras tanto, en Londres, el conjunto inglés considera a Rivero un posible reemplazo para cubrir una eventual transferencia del propio defensor cordobés en el próximo mercado.

El ascenso de Lautaro Rivero en el fútbol argentino ha sido uno de los episodios destacados de la última temporada. Formado en las divisiones inferiores del club de Núñez, el zurdo firmó su explosión futbolística en Central Córdoba de Santiago del Estero, equipo en el que fue figura y logró consagrarse campeón de la Copa Argentina en 2024. Su protagonismo en la histórica victoria ante Flamengo en el Maracaná por la Copa Libertadores llamó la atención en los pasillos del conjunto de Núñez, que decidió repescarlo en el último mercado de pases y sumarlo al plantel conducido por Marcelo Gallardo.

Desde su retorno a River, el defensor nacido en Moreno, Buenos Aires, transformó su carrera: se consolidó como titular indiscutido en la zaga central. El marcador central suma 13 partidos oficiales desde su regreso al Millonario. La proyección de Rivero no pasó inadvertida para el cuerpo técnico de la selección argentina. En octubre de 2025, Lionel Scaloni, entrenador del equipo nacional, lo incorporó al plantel mayor para los amistosos internacionales ante Venezuela y Puerto Rico. La convocatoria fue seguida por un debut oficial con la camiseta albiceleste: el pasado 14 de octubre, el defensor ingresó en el complemento durante la goleada ante Puerto Rico.

El auge en el rendimiento de Rivero y su irrupción en la elite del fútbol argentino se suma a una historia personal marcada por el esfuerzo. El defensor vivió su adolescencia ayudando económicamente a su familia, vendiendo alfajores y flores en la calle antes de consolidarse como profesional. Esta trayectoria no pasó desapercibida para los clubes europeos, que en los últimos años han redoblado la apuesta por captar jóvenes valores argentinos de proyección.

“El Real Madrid ha incluido al central de River Plate, Lautaro Rivero, de 22 años, en su lista de posibles fichajes”, publicó Ekrem Konur en X. Justamente la Casa Blanca tiene un fuerte vínculo con el Millonario, situación que se incrementó en el último tiempo tras la contratación de Franco Mastantuono, otra joya de la cantera. También señaló que “Atlético de Madrid y Tottenham están interesados”. Vale recordar que el futbolista renovó su contrato con el conjunto de Núñez en julio de este año hasta diciembre de 2028 con una cláusula de 100 millones de dólares.