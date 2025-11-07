Deportes

Solana Sierra cumplió con los pronósticos y hay tres argentinas en cuartos de final del WTA 125 de Tucumán

La mejor tenista nacional de la actualidad se impuso sobre Carla Markus por 6-3 y 6-1. Jazmín Ortenzi también se metió entre las ocho mejores al vencer a la georgiana Ekaterine Gorgodze por 6-3 y 6-0

Guardar
Solana Sierra y Jazmín Ortenzi
Solana Sierra y Jazmín Ortenzi se clasificaron para los cuartos de final del WTA 125 de Tucumán (Crédito: Tucuman Open)

Solana Sierra se clasificó a los cuartos de final del WTA 125 de Tucumán tras superar en sets corridos a su compatriota Carla Markus por 6-3 y 6-1. Además, Jazmín Ortenzi venció a la georgiana Ekaterine Gorgodze. Con estos triunfos, ambas se unieron a Julia Riera, quien ayer también había avanzado a la misma instancia.

Este jueves, la cancha central de polvo de ladrillo del Tucumán Lawn Tennis Club tuvo sus miradas puestas en la marplatense Sierra, número 67 del ranking mundial y máxima favorita a quedarse con el certamen. Del otro lado de la red estuvo la juvenil Markus (566°), de 19 años, quien viene dando sus primeras apariciones en este tipo de competencias.

El comienzo del partido mostró a ambas jugadoras algo imprecisas con el servicio: Sierra cedió su saque en dos oportunidades y Markus en tres ocasiones. Sin embargo, la marplatense supo imponer su jerarquía en los momentos clave y se llevó el primer set por 6-3, apelando a su experiencia en este tipo de torneos. Del otro lado de la red, la joven porteña sorprendió por su temple y por la solidez con la que se movió en la cancha, sin que le pesara la responsabilidad de jugar como local ni enfrentarse a la máxima favorita del certamen.

Por los octavos de final
Por los octavos de final del WTA 125 de Tucumán, Solana Sierra venció en sets corridos a su compatriota Carla Markus por 6-3 y 6-1 (Crédito: Tucumán Open)

En el segundo parcial, Sierra tomó rápidamente el control del juego y se adelantó 4-0 con autoridad. Markus mostró una señal de recuperación al quebrar el servicio de su rival en el quinto game, pero no logró confirmarlo y cedió nuevamente su saque en el juego siguiente. Por momentos con solidez y dominio desde el fondo de la cancha, la marplatense cerró el set por 6-1 y selló su pase a los cuartos de final.

A lo largo de su carrera profesional, Solana conquistó catorce títulos en el ITF Women’s World Tennis Tour, mientras que sus dos logros más destacados llegaron esta temporada al consagrarse campeona en los WTA 125 de Antalya y Mallorca. Su punto más alto, sin embargo, lo alcanzó en Wimbledon (2025), donde firmó una actuación brillante al llegar hasta los octavos de final.

En búsqueda de las semifinales se medirá con la ucraniana Oleksandra Oliynykova (132°), quien superó a la italiana Jessica Pieri (239°) por 6-2, 3-1 y retiro. El encuentro está programado para el tercer turno de la cancha central, cerca de las 19:30 (hora Argentina).

Jazmín Ortenzi se clasificó a
Jazmín Ortenzi se clasificó a los cuartos de final del WTA 125 de Tucumán al derrotar a la georgiana Ekaterine Gorgodze por un contundente 6-0 y 6-3 (Crédito: Tucumán Open)

Por su parte, Jazmín Ortenzi (217°), campeona este año en los W35 de Bastad y en la reciente cita de Ibagué, tuvo una sólida actuación que le permitió seguir ganando rodaje y confianza. La riojana se impuso con autoridad a la georgiana Ekaterine Gorgodze (110°) por un contundente 6-0 y 6-3.

En los cuartos de final aguarda por la vencedora del duelo entre la griega Despina Papamichail (200°) y la australiana Tina Smith (282°). El partido se disputará en el segundo turno de la cancha principal, cerca de las 18:00.

Julia Riera (183°) será la tercera argentina en presentarse este viernes en el torneo tucumano. La pergaminense se enfrentará a la suiza Simona Waltert (90°) en un anticipo del cruce entre ambos países por los playoffs de la Billie Jean King Cup, que se disputarán del 14 al 16 de noviembre en el Lawn Tennis Club de Córdoba.

El match entre la jugadora nacional y la tenista de Suiza abrirá la jornada de este viernes a partir de las 16:00.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoSolana SierraJulia RieraJazmín OrtenziWTA Tucumándeportes-argentina

Últimas Noticias

El enigmático posteo de Alpine que encendió a los fanáticos ante el inminente anuncio de la continuidad de Colapinto en la F1

La escudería francesa realizó una publicación en redes sociales y causó furor en los usuarios

El enigmático posteo de Alpine

Impacto en el boxeo: la grave denuncia contra Gervonta Davis que provocó la suspensión de su millonario combate ante Jake Paul

La promotora Most Valuable Promotions anunció que la pelea que se iba a llevar a cabo el 14 de noviembre no se realizará. La demanda judicial contra el campeón de peso ligero

Impacto en el boxeo: la

Con nuevo esquema, la vuelta de dos piezas clave y a la espera de una figura: los once de River que imagina Gallardo ante Boca

El Muñeco le prende velas al goleador, mientras que es una fija el retorno de un mundialista. Esto le permitiría modificar el dibujo táctico en La Bombonera. Los detalles

Con nuevo esquema, la vuelta

Las dos impresionantes atajadas del Dibu Martínez en el triunfo del Aston Villa por la Europa League

El arquero de La Scaloneta tuvo una gran actuación en la victoria por 2 a 0 de los Villanos frente a Maccabi Tel Aviv. Las imágenes

Las dos impresionantes atajadas del

Boca Juniors se entrenó en La Bombonera: el equipo que probó Claudio Úbeda de cara al Superclásico ante River Plate

Con la vuelta de Leandro Paredes, quien cumplió la fecha de suspensión, el Xeneize tiene todo listo para ir en búsqueda de la clasificación a la próxima Copa Libertadores

Boca Juniors se entrenó en
DEPORTES
La feroz crítica de Nico

La feroz crítica de Nico González a la FIFA por la ausencia de Julián Álvarez entre los nominados a The Best

El enigmático posteo de Alpine que encendió a los fanáticos ante el inminente anuncio de la continuidad de Colapinto en la F1

Impacto en el boxeo: la grave denuncia contra Gervonta Davis que provocó la suspensión de su millonario combate ante Jake Paul

Con nuevo esquema, la vuelta de dos piezas clave y a la espera de una figura: los once de River que imagina Gallardo ante Boca

Las dos impresionantes atajadas del Dibu Martínez en el triunfo del Aston Villa por la Europa League

TELESHOW
Fito Paéz y Trueno participarán

Fito Paéz y Trueno participarán en la premiere de los Latin Grammy 2025

Lourdes Fernández mostró cómo es un día en su vida: “Un tropezón no es caída, pero cómo duele”

Franco Colapinto subió un video montando a caballo con música de Wanda Nara, revolucionó las redes y lo silenció

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

Se viralizaron las primeras imágenes de la serie biográfica de Silvina Luna

INFOBAE AMÉRICA

Bolivia: el MAS expulsó al

Bolivia: el MAS expulsó al presidente saliente Luis Arce en medio de acusaciones de corrupción

Los accionistas de Tesla aprobaron un plan de compensación para Elon Musk que podría superar el billón de dólares

El CEO de OpenAI pidió a los gobiernos que inviertan en infraestructuras de Inteligencia Artificial

Rusia condenó a 13 años de cárcel a dos ex militares colombianos por combatir en Ucrania

Un aeropuerto internacional de Suecia suspendió sus operaciones tras detectar drones en las inmediaciones