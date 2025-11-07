Solana Sierra cumplió con los pronósticos y hay tres argentinas en cuartos de final del WTA 125 de Tucumán

Solana Sierra y Jazmín Ortenzi se clasificaron para los cuartos de final del WTA 125 de Tucumán (Crédito: Tucuman Open)

Solana Sierra se clasificó a los cuartos de final del WTA 125 de Tucumán tras superar en sets corridos a su compatriota Carla Markus por 6-3 y 6-1. Además, Jazmín Ortenzi venció a la georgiana Ekaterine Gorgodze. Con estos triunfos, ambas se unieron a Julia Riera, quien ayer también había avanzado a la misma instancia.

Este jueves, la cancha central de polvo de ladrillo del Tucumán Lawn Tennis Club tuvo sus miradas puestas en la marplatense Sierra, número 67 del ranking mundial y máxima favorita a quedarse con el certamen. Del otro lado de la red estuvo la juvenil Markus (566°), de 19 años, quien viene dando sus primeras apariciones en este tipo de competencias.

El comienzo del partido mostró a ambas jugadoras algo imprecisas con el servicio: Sierra cedió su saque en dos oportunidades y Markus en tres ocasiones. Sin embargo, la marplatense supo imponer su jerarquía en los momentos clave y se llevó el primer set por 6-3, apelando a su experiencia en este tipo de torneos. Del otro lado de la red, la joven porteña sorprendió por su temple y por la solidez con la que se movió en la cancha, sin que le pesara la responsabilidad de jugar como local ni enfrentarse a la máxima favorita del certamen.

En el segundo parcial, Sierra tomó rápidamente el control del juego y se adelantó 4-0 con autoridad. Markus mostró una señal de recuperación al quebrar el servicio de su rival en el quinto game, pero no logró confirmarlo y cedió nuevamente su saque en el juego siguiente. Por momentos con solidez y dominio desde el fondo de la cancha, la marplatense cerró el set por 6-1 y selló su pase a los cuartos de final.

A lo largo de su carrera profesional, Solana conquistó catorce títulos en el ITF Women’s World Tennis Tour, mientras que sus dos logros más destacados llegaron esta temporada al consagrarse campeona en los WTA 125 de Antalya y Mallorca. Su punto más alto, sin embargo, lo alcanzó en Wimbledon (2025), donde firmó una actuación brillante al llegar hasta los octavos de final.

En búsqueda de las semifinales se medirá con la ucraniana Oleksandra Oliynykova (132°), quien superó a la italiana Jessica Pieri (239°) por 6-2, 3-1 y retiro. El encuentro está programado para el tercer turno de la cancha central, cerca de las 19:30 (hora Argentina).

Por su parte, Jazmín Ortenzi (217°), campeona este año en los W35 de Bastad y en la reciente cita de Ibagué, tuvo una sólida actuación que le permitió seguir ganando rodaje y confianza. La riojana se impuso con autoridad a la georgiana Ekaterine Gorgodze (110°) por un contundente 6-0 y 6-3.

En los cuartos de final aguarda por la vencedora del duelo entre la griega Despina Papamichail (200°) y la australiana Tina Smith (282°). El partido se disputará en el segundo turno de la cancha principal, cerca de las 18:00.

Julia Riera (183°) será la tercera argentina en presentarse este viernes en el torneo tucumano. La pergaminense se enfrentará a la suiza Simona Waltert (90°) en un anticipo del cruce entre ambos países por los playoffs de la Billie Jean King Cup, que se disputarán del 14 al 16 de noviembre en el Lawn Tennis Club de Córdoba.

El match entre la jugadora nacional y la tenista de Suiza abrirá la jornada de este viernes a partir de las 16:00.