“Lo que hiciste no se olvida”: el saludo especial de Boca Juniors a Martín Palermo por su cumpleaños

Saludo de Boca a Martín Palermo por su cumpleaños

Martín Palermo cumple hoy 52 años y Boca Juniors lo agasajó con un emotivo video que publicó en las redes sociales en el que se repasan sus mejores y más emblemáticos goles, así como también sus hazañas con la camiseta azul y oro. El histórico goleador boquense, hoy entrenador de Fortaleza de Brasil, recibió miles de mensajes en su aniversario gracias a este posteo. “Sé que algún día voy a dirigir a Boca”, aseguró en más de una oportunidad.

La llegada de Palermo a Boca en 1997 marcó el inicio de una de las etapas más prolíficas y emblemáticas en la historia del club. Su desembarco, impulsado por Diego Armando Maradona, coincidió con la incorporación de los mellizos Barros Schelotto, quienes, tras superar antiguas rivalidades, forjaron una amistad y una sociedad futbolística que sería reconocida como una de las más efectivas del fútbol argentino.

En sus primeros meses, Palermo compartió vestuario con figuras como Maradona, Claudio Caniggia, Walter Samuel, Guillermo y Gustavo Barros Schelotto, Juan Román Riquelme, los colombianos Jorge Bermúdez y Óscar Córdoba, y el peruano Nolberto Solano. Sin embargo, el equipo atravesaba dificultades disciplinarias y arrastraba una sequía de títulos internacionales desde 1993.

El debut oficial de Palermo se produjo el 3 de septiembre de 1997, en una victoria por 1-0 ante Cruzeiro por la Supercopa Sudamericana. Aunque no logró anotar, su desempeño fue positivo. No obstante, sus primeras actuaciones no convencieron a la hinchada, que lo recibió con escepticismo y burlas por su estilo de juego. Su primer gol llegó tras 452 minutos, el 30 de septiembre frente a Independiente (2-1) en el Torneo Apertura 1997.

Martín Palermo ante Newell´s, la tarde de su debut en Boca por torneos de AFA

El punto de inflexión se produjo el 25 de octubre, cuando Palermo marcó su primer gol en un Superclásico ante River Plate, sellando la victoria por 2-1 tras una remontada. Ese tanto inició su vínculo con la afición xeneize. Durante ese torneo, Palermo anotó ocho goles en diecisiete partidos, incluyendo un triplete ante Deportivo Español y el recordado tanto a River Plate. Su celebración tras un gol agónico ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, besando los botines con los colores de Estudiantes, evidenció su carácter y excentricidad. Boca Juniors finalizó subcampeón, aunque el logro quedó eclipsado por el tricampeonato de River Plate.

La Copa Mercosur 1998 vio a Boca eliminado en cuartos de final, aunque Palermo sumó tres goles en cuatro encuentros. En el primer semestre de 1999, el club se consagró campeón del Torneo Clausura, con el delantero anotando doce goles en dieciséis partidos y sumando otro tanto decisivo ante River Plate. En ese torneo, protagonizó una jugada insólita al convertir un penal con ambos pies tras resbalarse, acción que la FIFA consideró válida por no ser intencional.

En el Torneo Apertura 1999, Palermo mantenía un promedio goleador sobresaliente, con trece goles en doce partidos hasta que, en la decimocuarta fecha, sufrió una grave lesión en la rodilla derecha durante un encuentro ante Colón de Santa Fe. A pesar de la lesión, permaneció en el campo y marcó su gol número cien en primera división. Posteriormente, se confirmó la rotura de los ligamentos cruzado anterior y colateral medial, lo que requirió cirugía y al menos seis meses de recuperación. La lesión frustró su pase a la Lazio.

Uno de los mejores partidos de su carrera: ante Real Madrid en el 2000 (Télam)

En mayo de 2000, tras cumplir el plazo de recuperación, Boca Juniors disputaba los cuartos de final de la Copa Libertadores ante River Plate. River había ganado el partido de ida por 2-1 y la revancha se jugó el 24 de mayo. Carlos Bianchi utilizó la posible vuelta de Palermo como estrategia psicológica. Aunque no estaba en óptimas condiciones físicas, el delantero ingresó en los últimos trece minutos y anotó un gol decisivo.

Boca Juniors conquistó la Copa Libertadores tras 22 años, venciendo a Palmeiras en la final por penales en el estadio Morumbí de São Paulo, donde Palermo convirtió el anteúltimo penal. En el Torneo Clausura, jugó solo cuatro partidos y marcó cuatro goles, recuperando su nivel en el Torneo Apertura.

El 28 de noviembre de 2000, Boca Juniors enfrentó al Real Madrid en la final de la Copa Intercontinental. Contra todo pronóstico, el equipo argentino se impuso por 2-1 con dos goles de Palermo en los primeros cinco minutos, asegurando el título mundial.

El último partido de Palermo en su primera etapa en Boca fue el 17 de diciembre de 2000 ante Estudiantes de La Plata, donde el club se consagró campeón del Torneo Apertura, cerrando un año en el que obtuvo la triple corona: títulos nacional, continental y mundial. En esa temporada, Palermo anotó once goles en dieciocho partidos.

La última Libertadores que ganó Boca Juniors (Reuters)

En 2004, Palermo regresó. Su primer partido fue el 15 de agosto ante Lanús, donde fue expulsado. El 29 de agosto, marcó un doblete ante Racing Club para una victoria por 2-1. Aunque el club no logró el torneo local, sí obtuvo la Copa Sudamericana, con Palermo anotando en los cuartos de final ante San Lorenzo de Almagro y en la final ante Bolívar, alcanzando su gol número cien con los xeneizes.

El primer semestre de 2005 fue adverso, con el club finalizando decimoquinto en el Torneo Clausura y eliminado en cuartos de final de la Copa Libertadores. La llegada de Alfio Basile revitalizó al equipo, que ganó la Recopa Sudamericana, el Torneo Apertura y la Copa Sudamericana. Palermo anotó en la final de la Copa Sudamericana ante Pumas de la UNAM, que se definió por penales.

En 2007, Boca Juniors ganó la Copa Libertadores, con Palermo anotando cuatro goles. En el torneo local, fue el máximo goleador con once tantos en dieciséis partidos. Ese año, protagonizó un gol memorable ante Independiente desde 61,2 metros, y logró un triplete ante Estudiantes de La Plata y cuatro goles ante Gimnasia de La Plata. En la Copa Sudamericana, el club fue eliminado por São Paulo, aunque Palermo marcó dos goles en el primer partido. En el Torneo Apertura, sumó trece goles en diecinueve partidos, destacándose los cuatro tantos a Banfield.

Tras su recuperación, volvió a jugar el 13 de febrero de 2009 ante Newell’s Old Boys. En el Torneo Clausura, anotó siete goles en quince partidos, superando la marca de Varallo como máximo goleador del club en el profesionalismo. También marcó a River Plate en un empate 1-1. En la Copa Libertadores, alcanzó los doscientos goles en el club ante Deportivo Táchira. En el Torneo Apertura, el equipo tuvo una campaña irregular.

El día de la despedida de Palermo de la Bombonera (Foto Baires)

El 4 de octubre de 2009, Palermo estableció un Récord Guinness al convertir el gol de cabeza de mayor distancia registrado, desde 38,9 metros, ante Vélez Sársfield. Este tanto fue elegido como “El mejor gol de cabeza de la historia” en una encuesta del diario Marca. Volvió a marcar a River Plate y sumó dos goles ante Banfield en la última fecha.

El 15 de mayo de 2011, disputó su último superclásico ante River Plate, anotando de cabeza el segundo gol en una victoria que resultó determinante para el posterior descenso de River. El 12 de junio, jugó su último partido en La Bombonera ante Banfield, en un empate 1-1. La despedida fue emotiva, con la hinchada coreando su nombre y la entrega de un arco como homenaje, gesto inédito en el club. Palermo expresó: “Los voy a llevar siempre en mi corazón.”

La hinchada de Boca Juniors lo despidió con la bandera “Mi único héroe” y cánticos de agradecimiento. Palermo abandonó el campo entre lágrimas, cerrando una trayectoria que lo consagró como el máximo goleador de la historia del club, con 136 goles en 250 partidos en su segunda etapa, y un total de 227 goles en 373 partidos oficiales con la camiseta xeneize.