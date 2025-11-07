Deportes

Gustavo Costas fue nominado como mejor entrenador del mundo: las otras 19 figuras con las que competirá

El entrenador de Racing es el único representante del fútbol argentino. El otro técnico vinculado con la Academia que también es candidato

Gustavo Costas ganó la Copa
Gustavo Costas ganó la Copa Sudamericana con Racing (Crédito: Reuters/Cesar Olmedo)

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS, por sus siglas en inglés) confirmó en las últimas horas sus nominados a mejor entrenador de club del mundo en la rama masculina con la presencia destacada de Gustavo Costas entre los 20 candidatos que buscarán el máximo premio del año. El director técnico de Racing se suma a Diego Simeone como los representantes argentinos que buscarán el galardón.

El último semifinalista de la Copa Libertadores y campeón de la Sudamericana 2024 competirá con los colegas que dijeron o dirán presente en las finales continentales de Europa y Sudamérica. Por un lado, Luis Enrique, ganador de la Champions League con el París Saint-Germain, y Simone Inzaghi, finalista de la Orejona con el Inter y actual DT de Al Hilal, se suman a las presencias de Abel Ferreira y Filipe Luís, quienes pelean el título del Brasileirao entre Palmeiras y Flamengo y dirimirán la Copa Libertadores en Perú.

El Cholo Simeone vuelve a estar convocado a la compulsa de este año, luego de haberse llevado el primer lugar en 2016 y ser elegido el mejor técnico de la década pasada en 2021 por la misma entidad. El conductor del Atlético de Madrid cumplirá 14 años en el cargo en diciembre próximo y ya suma 753 partidos en el Colchonero con 445 victorias, 163 empates y 145 derrotas con un total de 8 títulos: 2 Ligas en 2013-14 y 2020-21; 1 Copa del Rey en 2012-13; 1 Supercopa de España en 2014; 2 Europa League en 2011-12 y 2017-18 y 2 Supercopas de Europa en 2012 y 2018.

Con todo eso dicho, Gustavo Costas no la tendrá fácil para quedarse con esa estatuilla, ya que estos candidatos se suman a Hansi Flick, dueño de la última Liga de España con Barcelona, y Enzo Maresca, quien levantó el Mundial de Clubes con Chelsea, entre otros candidatos. De igual manera, el hombre de 62 años obtuvo un enorme reconocimiento y es el único del fútbol argentino presente en esa lista.

Simeone acompaña a Costas como
Simeone acompaña a Costas como los únicos representantes argentinos entre los nominados (Crédito: Reuters/Violeta Santos Moura)

El director técnico racinguista llegó en enero de 2024 y pasó varias tormentas hasta formar un equipo combativo y aguerrido que se llevó la última Copa Sudamericana ante Cruzeiro en Asunción. El ex líder de Barcelona de Ecuador y la selección de Bolivia, entre otros trabajos, encaminó a ese plantel hasta la consagración y, con vistas a 2025, se rearmó sin Juanfer Quintero y la baja en mitad de competencia de Maximiliano Salas (se fue a River Plate).

Fue puntero cómodo del Grupo E en la Copa Libertadores, imponiéndose a equipos como Fortaleza, Atlético Bucaramanga y Colo Colo. Ya en los duelos de eliminación directa, Peñarol y Vélez fueron sus víctimas en octavos y cuartos hasta que Flamengo lo sacó de competencia en semifinales. Ya en el ámbito local, fue eliminado en octavos del Apertura contra Platense (campeón) y, actualmente, pelea el ingreso a los playoff del Clausura.

Estas votaciones son tradicionales en la IFFHS desde 1987 y todas las clasificaciones se determinan para el año (de enero a diciembre), no para la temporada. El encargado de elegir un ganador será un jurado internacional compuesto por periodistas deportivos y expertos en fútbol miembros de la entidad provenientes de 120 países de todos los continentes del mundo. El resultado de la votación se publicará después del 10 de diciembre.

Todos los nominados

  • Gustavo Costas (Argentina) – Racing Club
  • Abel Ferreira (Portugal) – Palmeiras
  • Filipe Luís (Brasil) – Flamengo
  • Tiago Nunes (Brasil) – Universidad Católica (Chile) / LDU Quito
  • Antonio Conte (Italia) – Napoli
  • Diego Simeone (Argentina) – Atlético de Madrid
  • Enzo Maresca (Italia) – Chelsea
  • Hansi Flick (Alemania) – Barcelona
  • Luis Enrique (España) – Paris Saint-Germain
  • Mikel Arteta (España) – Arsenal
  • Simone Inzaghi (Italia) – Inter / Al Hilal
  • Unai Emery (España) – Aston Villa
  • Vincent Kompany (Bélgica) – Bayern Múnich
  • Xabi Alonso (España) – Bayer Leverkusen / Real Madrid
  • Vicente Sánchez (Uruguay) – Cruz Azul
  • Jesper Sørensen (Dinamarca) – Vancouver Whitecaps
  • Matthias Jaissle (Alemania) – Al-Ahli Saudi
  • Shigetoshi Hasebe (Japón) – Kawasaki Frontale
  • Krunoslav Jurčić (Croacia) – Pyramids
  • Miguel Cardoso (Portugal) – Mamelodi Sundowns

