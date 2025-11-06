La respuesta de Ariel Holan sobre los rumores de la llegada de Neymar a Rosario Central para jugar la Copa Libertadores

En el cierre de una semana marcada por los rumores, Ariel Holan desestimó la posibilidad de que Neymar se sume a Rosario Central y expresó su incomodidad ante las versiones que buscan poner en duda el momento del club. El entrenador habló frente a los medios en una conferencia previa al partido ante San Lorenzo, en la que abordó la situación deportiva del equipo y cuestionó las especulaciones que circularon en los últimos días. El técnico fue enfático al referirse al mercado de pases y a la campaña canalla, al punto de tomar con sorna la supuesta negociación por el astro brasileño.

Al abrir la conferencia en el Gigante de Arroyito, Holan realizó un balance sobre el rendimiento de Rosario Central en la temporada y defendió con firmeza la “campaña irrefutable” del plantel. “Los futbolistas han hecho un torneo increíble, tanto es así que tres fechas antes tenemos asegurado el boleto a la Libertadores y jugar la final de una Supercopa”, destacó el director técnico.

El club de Arroyito atraviesa un presente inmejorable: dos compromisos antes del cierre del Torneo Clausura lo encuentran en la cima de la Zona B con 30 puntos, escoltado por Deportivo Riestra a tres unidades. Asimismo, Central ya garantizó su presencia en la próxima Copa Libertadores y asegurarse el primer puesto en la Tabla Anual con 65 puntos, nueve más que Boca Juniors.

El nombre de Neymar, surgido en redes sociales y replicado por segmentos de la prensa, fue protagonista en el diálogo con los periodistas. “Por un lado me río por lo de Neymar y por otro me molesta. Ha sido una constante tratar de bajarle el precio a la campaña de Central, no sé por qué”, expresó Holan ante la consulta. El entrenador explicó que las versiones no solo carecen de fundamentos, sino que alejan la atención de lo verdaderamente relevante: “Diciendo en algunos casos barbaridades que se instalan, hacen creer a la gente cosas que no son reales”, afirmó.

En relación a las posibles incorporaciones, el técnico se refirió a las llegadas de Ángel Di María y Alejo Véliz, piezas claves del equipo y refuerzos de alto perfil concretados en el transcurso del año. “Tuvimos la enorme alegría de poder tener a Fide y Alejo. Por supuesto que el club hizo gestiones para facilitar la llegada de ellos, pero la verdad que sin la decisión, el compromiso y amor de ellos por Central, tener futbolistas de este calibre es muy difícil”, subrayó Holan durante la conferencia. El director técnico aclaró que la política del club se basa en construir un proyecto serio, con pasos sólidos y gestiones responsables en lo económico y deportivo.

Sobre la chance de sumar al astro brasileño, Holan fue contundente: “Molesta eso y que se instale que un futbolista que está fuera de la órbita presupuestaria del club… Cuando uno tiene jugadores de la jerarquía de Fide, el futbolista más importante de todos los tiempos en momentos determinantes de la selección argentina, y tener a Alejo, que con toda su juventud hizo el esfuerzo para facilitar las negociaciones para venir”.

“El torneo más importante del año es el que define la entrada a las copas y los descensos”, apuntó Holan al poner en relieve la cosecha de puntos y la jerarquía del grupo.

El nombre de Neymar, vinculado en el último tiempo a diferentes rumores de mercado, generó revuelo debido a su vieja relación con Ángel Di María, cuando ambos compartieron plantel en el Paris Saint-Germain. La hipótesis de un desembarco del brasileño en Arroyito surgió en redes sociales y fue rápidamente difundida por diversos medios, aunque carece de sustento presupuestario y deportivo, de acuerdo con lo expuesto por el propio entrenador.

De cara al tramo final del Torneo Clausura, el foco de Holan y su equipo está puesto en los playoff. El entrenador remarcó la importancia de no perder concentración por rumores ajenos a la actualidad institucional y subrayó: “Ahora empieza una nueva etapa, viene un torneo completamente diferente. No hay mañana, los detalles definen si uno pasa o no de fase”. Central enfrenta en la fecha 15 a San Lorenzo y, tras esa instancia, visitará a Independiente en la última jornada del campeonato.

La situación contractual del entrenador genera expectativa en la parcialidad canalla, aunque Holan evitó detallar su futuro inmediato y ratificó su apoyo al proyecto actual: “No es momento de desenfocarnos, más adelante veremos. Estoy absolutamente de acuerdo con el proyecto de club, pero todavía hay mucho por jugar y vieron lo difícil que es, ahí tenemos que poner nuestra energía”.