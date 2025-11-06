Deportes

Julia Riera avanzó a cuartos en el WTA 125 de Tucumán: Solana Sierra busca su boleto ante la sorpresa del torneo

Superó a la francesa Carole Monnet por 7-6 (5), 2-6 y 6-4. En tanto, la mejor tenista nacional buscará quedar entre las ocho mejores frente a Carla Markus

Julia Riera obtuvo una buena victoria y se metió entre las ocho mejores (Fuente: Tucumán Open)

El WTA 125 de Tucumán ya conoce a sus primeras cuartofinalistas en la modalidad de singles. Este miércoles, Julia Riera (ocupa el puesto 183° WTA) superó a la francesa Carole Monnet (168°) por 7-6 (5), 2-6 y 6-4 y es, hasta el momento, la única tenista argentina en meterse entre las ocho mejores.

Luisina Giovannini (279°) no pudo imitarla: quedó eliminada en la segunda ronda al caer frente a la chilena Antonia Vergara Rivera (458°) por 7-6 (6), 2-6 y 6-1.

Este jueves, a partir de las 16:00 (hora Argentina), Jazmín Ortenzi (217°), Solana Sierra (67°) y Carla Markus (605°) buscarán sumarse a la lista de clasificadas: las dos últimas se enfrentarán entre sí, en el cruce más esperado de la jornada.

Luego de iniciar su recorrido en el norte del país con una contundente victoria ante la ucraniana Valeriya Strakhova (145°) por 6-0 y 6-0, Riera saltó al court central del Tucumán Lawn Tennis Club con un objetivo claro: obtener el pasaje a la siguiente instancia.

Enfrente estaba Monnet, octava preclasificada y 168° del ranking. A pesar del favoritismo de su rival en los papeles, la oriunda de Pergamino la superó en intensidad y se impuso en más de dos horas y 30 minutos de juego.

Luisina Giovannini quedó eliminada en octavos de final

Riera, quien firmó una destacada primera mitad de temporada —en la que superó la qualy del Australian Open y de Roland Garros, además de alcanzar dos semifinales—, no logró mantener la consistencia a partir de Wimbledon. Desde la cita británica hasta la antesala del WTA 125 de Tucumán, la tenista de 23 años acumuló un registro de nueve derrotas y seis victorias. Su único resultado destacado en ese tramo fueron los cuartos de final del WTA 125 de Cali.

Durante la presente semana, la actual número 183 del ranking mundial buscará alcanzar una semifinal por primera vez desde principios de abril, cuando lo consiguió en el WTA 250 de Bogotá, igualando su mejor marca en la categoría: su rival será la suiza Simona Waltert (90°), segunda cabeza de serie, número 93 del escalafón mundial y próxima contrincante de la Argentina en la Billie Jean King Cup.

Además, hubo otros tres encuentros con participación argentina. En el primer turno en la pista central, Jazmín Ortenzi (217°) superó a Candela Vázquez (709°) por un contundente 6-0 y 6-2, en la continuidad del partido que había sido suspendido el martes por lluvia.

La número 217 del ranking, quien viene de alcanzar las semifinales del WTA 125 de Cali, se enfrentará mañana, desde las 16:00, a la georgiana Ekaterine Gorgodze (110°) por un lugar en los cuartos de final.

Solana Sierra enfrentará a Carla Markus, la sorpresa del torneo (Fuente: Tucumán Open)

Solana Sierra, favorita en el cruce por otro lugar en cuartos de final

Este jueves, Solana Sierra, la mejor raqueta nacional, se medirá con Carla Markus. La marplatense de 21 años, primera preclasificada, buscará meterse entre las ocho mejores, instancia que ya alcanzó en siete ocasiones anteriores durante la presente temporada.

Enfrente estará la zurda de 19 años, que viene de superar la clasificación y conseguir, posteriormente, su primera victoria en un WTA 125 al imponerse sobre la brasileña Laura Pigossi (193).

