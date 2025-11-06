Del enorme elogio de Juanfer Quintero a Gallardo al fuerte mensaje de Paredes: las figuras de River y Boca palpitaron el Superclásico

Los días pasan y la expectativa aumenta. El próximo domingo en La Bombonera se vivirá un Superclásico especial, dado que los protagonistas llegan con realidades opuestas. Para Boca será la oportunidad de complicar a River en su objetivo de acceder a la Copa Libertadores del próximo año. Y para el Millonario será la ocasión ideal para revertir su decepcionante presente y enderezar el camino en el Torneo Clausura.

A más de 72 horas para el comienzo del duelo en el mítico estadio porteño, Leandro Paredes y Juanfer Quintero compartieron una conferencia de prensa, en la que las figuras de ambos equipos expusieron sus miradas.

“Será especial. Es un partido importantísimo. Seguramente uno de los más importantes de mi carrera, más allá de que me ha tocado jugar partidos importantes. Lo que conlleva un Superclásico, lo que lleva esto para la gente, para nuestro club, para lo que es el fútbol argentino, seguramente es uno de los partidos más importantes de mi carrera. Para mí es un placer enfrentar a este tipo de jugadores y volverlo a hacer va a ser muy lindo. Es uno de los clásicos más importantes del mundo, junto al del Real Madrid y Barcelona”, explicó el capitán del Xeneize. En tanto, la estrella colombiana se refirió a la actualidad de La Banda: “Sabemos que la actualidad y el presente no ha sido el mejor para lo que normalmente estamos acostumbrados. Pero es un clásico, es un partido histórico también para nosotros. Tenemos una gran oportunidad, porque es el momento para dar un golpe en la mesa”.

En ese sentido, cuando le preguntaron al ex volante de la Roma sobre la posible ventaja que podría tener el conjunto de Claudio Úbeda al enfrentar a un rival con necesidades, la figura que también brilla en La Scaloneta optó por la prudencia: “Nosotros pensamos solamente en nosotros, en preparar el partido de la mejor manera para el día domingo quedarnos con esos tres puntos. Lo que pase del otro lado es problema de ellos y no soy quién para hablar del otro club”.

Recientemente, la entidad de Núñez informó la renovación del contrato de Marcelo Gallardo, una apuesta con sabor a revancha luego de una temporada que quedará en el olvido. “Deja claro que el apoyo del club al entrenador es grandísimo. No solo por el momento que estamos pasando, de alguna forma todavía seguimos vivos en la Liga. También para nosotros saber que contamos con nuestro entrenador, con la energía, redobla la apuesta. En los momentos duros se ve el apoyo real”, analizó el ex Racing. Y continuó con sus argumentos cuando le consultaron sobre si realmente les llega el mensaje del Muñeco: “En ningún momento le soltaríamos la mano al entrenador. Creo que si estamos en River, es porque él nos escogió para venir y son momentos que pasan en el fútbol. Sería una falta de respeto tener ese tipo de mentalidad. La historia de River, en un gran porcentaje, la ha hecho Marcelo. Para nosotros estar en River es una gran responsabilidad, es un placer. Llevamos el escudo con mucho orgullo”.

En cuanto a la faceta individual de cada uno, el cafetero se refirió a la cantidad de veces que fue reemplazado a lo largo de todo el torneo, una situación que le generó mucho fastidio. “Hay veces que se siente que uno puede dar más, pero obviamente respeta las decisiones del entrenador. Es la mentalidad mía. Todos queremos jugar los 90 minutos. Es como vivo. Así vivo el fútbol. No es nada personal, estamos atravesando un momento duro y por ahí se siente un poco mal uno, pero no tiene nada que ver en lo personal con las decisiones del entrenador”, detalló.

Para Paredes, en tanto, se tratará de una nueva edición del Superclásico que lo encuentra con más experiencia. “La responsabilidad cambió muchísimo respecto a lo que fueron los dos anteriores que jugué (en sus inicios futbolísticos). Ahora estoy ocupando otro rol en el equipo. Lo voy a disfrutar al máximo, aunque sé lo que conlleva todo esto y la responsabilidad que uno tiene”, concluyó.