Tras anotar el gol del triunfo ante Real Madrid, Alexis Mac Allister confesó el consejo que le dio a Franco Mastantuono

La noche de Champions League en Anfield tuvo a Alexis Mac Allister como protagonista en la victoria del Liverpool frente al Real Madrid, pero las declaraciones del mediocampista tomaron otro rumbo al referirse al momento de Franco Mastantuono, juvenil argentino de 18 años que enfrenta un diagnóstico de pubalgia. El volante con pasado en Boca Juniors, entrevistado por ESPN, instó a la calma y se centró en el apoyo al joven, resaltando: “Hablé mucho, él tiene que estar tranquilo, es joven, es un cambio bastante grande para él”.

La figura de los Reds, autor del único gol del partido, narró la jugada que definió el encuentro: “Creo que con la frente, no tengo ni idea. No soy un gran cabeceador, sí me gusta estar por ahí, meterme. Contaba que mi trabajo era bloquear para que entre Ekitike. Cuando vi el espacio, la pelota cayó ahí y solo tuve que empujarla”, relató el argentino. Ese tanto marcó un momento doblemente especial, ya que se trató del primer día que su hija presenció un partido en el estadio: “Nunca pienso en mis celebraciones, más allá de que hice la A, porque era el primer día que estaba mi hija en la cancha. Hago lo que me sale. Lo que más me llena es ver la gente de la cara y cómo se expresan”.

Más allá de su actuación, Mac Allister puso especial énfasis en el joven futbolista del Real Madrid, que enfrenta una pausa indefinida en su progresión tras la confirmación de una pubalgia que lo dejará sin jugar por un tiempo. El ex Argentinos Juniors detalló el encuentro con la familia del oriundo de Azul y le dio un importante consejo: “Hablé con Franco, los padres vinieron y le hicimos lugar en el palco. Hablé mucho, él tiene que estar tranquilo, es joven, es un cambio bastante grande para él. Él tiene una cabeza muy centrada, tiene muchísimo talento. No tengo dudas de que va a trabajar fuerte para estar en las canchas lo más pronto posible y que se va a cuidar mucho, que va a descubrir cosas de su cuerpo y eso lo hará mejor profesional”, afirmó.

El diagnóstico oficial de pubalgia para Mastantuono se conoció el lunes a través del Real Madrid y puso en riesgo no solo su consolidación en el primer equipo sino también su posible convocatoria a la Selección Argentina para la próxima fecha FIFA, que contempla un amistoso ante Angola. El ex River Plate venía de disputar los 90 minutos en la victoria por 4-0 ante Valencia y se encontraba en el mejor momento desde su llegada a España. En lo que va de la temporada, el joven llevaba disputados 12 juegos, con un gol y una asistencia para el conjunto entrenado por Xabi Alonso.

Mac Allister, consultado sobre su recuperación física tras el torneo anterior, explicó: “El final del torneo pasado lo mejor era no arriesgar. No sé si llamarlo lesión, porque no era un desgarro, eran pequeñas cositas que tenía que recuperar, cosas que descubrí de mi cuerpo, de mi cabeza. Hoy estoy bien físicamente, me pone contento estar en un buen lugar”. El oriundo de Santa Rosa es una pieza clave para Arne Slot. Disputó 15 juegos, en los que aportó un tanto y brindó dos asistencias.

El jugador, figura de la Selección Argentina que dirige Lionel Scaloni, también opinó sobre el futuro de Lionel Messi con la Albiceleste: “Lo dijo Leo, uno se va haciendo grande y se empieza a ver más cerca. Nosotros siempre dijimos que lo queremos cerca, hace la diferencia. Jugamos de una forma con Leo y otra sin él. Nos pone contento tenerlo y no pensamos más allá”, cerró.

Con este resultado, Liverpool escaló posiciones y se puso en el lote de los clasificados de manera directa a los octavos de final al ostentar 9 unidades tras cuatro presentaciones (cayó ante Galatasaray, pero superó a Atlético de Madrid, Eintracht Frankfurt y Real Madrid). En el ámbito local, luego de doblegar al Aston Villa, se posiciona tercero en la Premier League con 18 puntos, a siete del líder Arsenal. Su próximo compromiso será este domingo contra Manchester City.

Real Madrid, por su parte, perdió su invicto. No obstante, producto de sus 9 unidades (venía de superar al Olympique Marsella, Kairat Almaty y Juventus) continúa en un lugar de privilegio dentro del máximo certamen continental. En La Liga de España, por su parte, viene de golear por 4 a 0 a Valencia y mira a todos desde arriba con 30 unidades, cinco más que Barcelona, su más inmediato perseguidor. El domingo volverá a tener acción por el torneo doméstico, cuando visite al Rayo Vallecano.