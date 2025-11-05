Deportes

Tomás Etcheverry cerró su año en el tour y pone el foco en el Final 8 de la Copa Davis

El platense, número 60 del mundo, cayó ante el francés Alexandre Müller por 6-7 (2), 7-6 (4) y 7-6 (3), en un maratónico partido por los octavos de final del ATP 250 de Atenas. Su último desafío en 2025 será con la Selección Argentina en Bolonia, desde el 18 de noviembre

Guardar
Tomás Etcheverry cayó ante el
Tomás Etcheverry cayó ante el francés Alexander Müller en octavos de final del ATP 250 de Atenas (Crédito: @hellenicchampionship)

Tomás Etcheverry tuvo un match point a favor, pero no logró cerrar el partido y se despidió en el ATP 250 de Atenas, el torneo organizado por la familia de Novak Djokovic. Su verdugo fue el francés Alexandre Müller, que se impuso por 6-7 (2), 7-6 (4) y 7-6 (3) en el cruce por los octavos de final.

El platense, número 60 del mundo, no pudo tomarse revancha de la caída en el ATP 500 de Río este año, cuando el tenista galo lo superó por 7-5 y 7-6(5) en otro ajustado encuentro.

Esa tónica marcada por la paridad se reeditó este miércoles en la pista central del Telekom Center Athens, donde hubo tres horas y cuatro minutos de acción.

Tomás Etcheverry perdió en los
Tomás Etcheverry perdió en los octavos de final del ATP 250 de Atenas ante el fracés Alexandre Müller (Crédito: REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

El primer set fue muy equilibrado y tuvo un quiebre por lado. Etcheverry golpeó primero y Müller -quinto preclasificado y 43° de la clasificación ATP- logró nivelar. Así llegaron al tiebreak, donde el platense lució más certero y se llevó el parcial con un inapelable 7-6(2).

Desde entonces, no se volvieron a registrar quiebres. Aun así, Etcheverry tuvo una gran oportunidad para llevarse el triunfo cuando el francés sacó 5-6 y 30-40 en el segundo parcial. En adelante, cada jugador mantuvo su saque y los sets siguientes también se definieron en la muerte súbita, donde Müller cometió menos errores.

Además, Etcheverry estuvo 4-1 arriba en el tiebreak del segundo, aunque tampoco pudo hundir la balanza en su favor: el francés ganó los seis puntos siguientes y emparejó el tanteador. Luego, en el tercero, también tuvo más justeza en los momentos clave y consiguió un triunfo apretado.

El 2025 de Tomás Etcheverry y el desafío de la Copa Davis: la ilusión de una revancha tras una temporada irregular

Tomás Etcheverry cerró su temporada
Tomás Etcheverry cerró su temporada en el ATP Tour llegando hasta los octavos de final en el certamen de Atenas

Para Tomy quedó el sabor amargo de la victoria que se escapó, pero tiene un gran motivo para pensar en un cierre de año con sonrisas: para él se viene la convocatoria para jugar el Final 8 de la Copa Davis con la Selección Argentina de Tenis YPF, que enfrentará a Alemania en Bolonia, desde el 18 de noviembre.

En el plano individual, Etcheverry cierra un año irregular. Aunque en la segunda parte de la temporada tuvo más sonrisas que frustraciones sobre canchas rápidas -ganó 12 partidos y perdió ocho desde el Masters 1000 de Canadá, en julio-, el saldo anual fue de 24 triunfos y 29 caídas.

Previo a Wimbledon, sus únicos resultados positivos habían sido las semifinales del ATP 500 de Hamburgo y los cuartos de final del ATP 500 de Halle, donde sorprendió al imponerse sobre el ruso Andrey Rublev en césped, una superficie en la que Etcheverry tenía una experiencia breve.

Tomás Etcheverry cerrará el año
Tomás Etcheverry cerrará el año con la Selección Argentina de Tenis YPF en el Final 8 de la Copa Davis

Durante 2025 se produjo el final del vínculo con Horacio de la Peña. Etcheverry volvió a incorporar a Walter Grinóvero como segundo entrenador y sumó a Kevin Konfederak a su equipo de trabajo.

Con ellos, el platense busca reencontrarse con su mejor nivel y sumar los puntos necesarios para volver al Top 30 del ranking mundial. Su mejor ubicación histórica fue el puesto 27°, a comienzos de 2024.

Todavía tiene una cuenta pendiente en su carrera: conquistar su primer título ATP Tour. Hasta el momento disputó tres finales —Santiago y Houston en 2023, y Lyon en 2024— sin poder adueñarse del trofeo.

Temas Relacionados

Tomás EtcheverryTenis ArgentinoTenisArgentinoATPCopa DavisAtenasGreciadeportes-argentina

Últimas Noticias

Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors definirán al campeón de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

La Lepra y el Bicho se verán las caras por en Córdoba por la final del certamen federal. Desde las 21.10, por TyC Sports

Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors

Stefano Di Carlo: “Tenemos absolutamente claro que River está por encima de todos”

El flamante presidente del Millonario confirmó la continuidad de Gallardo hasta diciembre del 2026 en una conferencia de prensa brindada junto al entrenador en una de las salas del estadio Monumental de Núñez

Stefano Di Carlo: “Tenemos absolutamente

Simone Biles reveló cuáles fueron las tres cirugías estéticas que se realizó: “Dos de ellas nunca podrían adivinarlas”

La gimnasta estadounidense se refirió a sus retoques luego de responder el comentario de un seguidor

Simone Biles reveló cuáles fueron

La verdad sobre los rumores de una súper propuesta del Galatasaray a Messi para los meses de parate en la MLS

En Turquía aseguran que el conjunto que capitanea Mauro Icardi está dispuesto a contratarlo entre diciembre y febrero, sin embargo, no hubo sondeos

La verdad sobre los rumores

Marcelo Gallardo renovó su contrato como DT de River Plate hasta diciembre del 2026

El Muñeco oficializó la noticia en una conferencia de prensa junto al flamante presidente Stefano Di Carlo. “Desde mi seguridad, mi deseo y mi energía tengo la confianza de seguir”, reconoció. Este domingo se jugará el Superclásico ante Boca

Marcelo Gallardo renovó su contrato
DEPORTES
Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors

Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors definirán al campeón de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Stefano Di Carlo: “Tenemos absolutamente claro que River está por encima de todos”

Simone Biles reveló cuáles fueron las tres cirugías estéticas que se realizó: “Dos de ellas nunca podrían adivinarlas”

La verdad sobre los rumores de una súper propuesta del Galatasaray a Messi para los meses de parate en la MLS

Marcelo Gallardo renovó su contrato como DT de River Plate hasta diciembre del 2026

TELESHOW
Natalie Pérez cumplió 39 años:

Natalie Pérez cumplió 39 años: “Se recibe un año nuevo con una Luna gigante”

La sorpresiva participación de Luisana Lopilato y Michael Bublé en una docuserie

Johnny Depp regresa a la Argentina para presentar su nueva película: qué entrevista tiene pactada

Iliana Calabró recordó a su padre, Juan Carlos, a 12 años de su muerte: “Basta pensarte para sentirte junto a mí”

La conmovedora historia de Lisandro, el adolescente con alma tucumana que brilló en The Voice Kids Bélgica

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump anunció que EEUU

Donald Trump anunció que EEUU evalúa planes de desnuclearización junto a China y Rusia: “Veremos si funciona”

La OEA instó a las instituciones de Guatemala a respetar los “principios democráticos” tras las denuncias de golpe de Estado

Vladimir Putin ordenó a sus funcionarios iniciar los preparativos para “posibles pruebas nucleares”

La inteligencia belga apuntó a Rusia como posible responsable de las recientes incursiones de drones en el país

Ecuador rechazó las acusaciones del dictador Nicolás Maduro sobre ser “ruta del narcotráfico”