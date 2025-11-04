Solana Sierra debuta en el WTA 125 de Tucumán: las once argentinas que figuran en el cuadro principal

Con la participación de once tenistas argentinas se puso en marcha el WTA 125 de Tucumán

Este lunes dio inicio el WTA 125 de Tucumán, con la presencia de once tenistas argentinas en el cuadro principal. En el estreno del certamen, Julia Riera tuvo un debut contundente al vencer a la ucraniana Valeriya Strakhova por 6-0 y 6-0, mientras que Lourdes Carlé fue superada por la chilena Antonia Vergara Rivera por 6-2 y 6-4. Este martes será el turno del debut de Solana Sierra.

Las canchas de polvo de ladrillo del Tucumán Lawn Tennis Club volvieron a vestirse de gala para recibir un nuevo certamen internacional. El primer triunfo albiceleste llegó de la mano de Riera (183°), quien desplegó una sólida actuación en la cancha principal para superar a la ucraniana Strakhova (145°) por un contundente doble 6-0. En los octavos de final, la pergaminense aguarda por la ganadora del duelo entre la búlgara Gergana Topalova (445°) y la francesa Carole Monnet (168°).

Por su parte, la bonaerense Carlé (128°), sexta cabeza de serie, no logró sortear el debut y cayó ante la trasandina Vergara Rivera (458°) por un doble 6-4.

Debuta Solana Sierra

En la primera ronda del WTA 125 de Tucumán, la marplatense Solana Sierra enfrenta a la rumana Miriam Bulgaru en el Tucumán Lawn Tennis Club

Solana Sierra (67°) vuelve a competir en la Argentina. La marplatense de 22 años será la primera cabeza de serie del certamen tucumano y debutará en la primera ronda ante la rumana Miriam Bulgaru (223°).

En la temporada pasada, Sierra conquistó seis títulos en el circuito ITF Women’s World Tennis Tour, cuatro de ellos en territorio nacional: los W50 de Pilar y Tucumán, y los W35 de Buenos Aires y Pilar. Aquellas consagraciones le aportaron 170 puntos WTA, fundamentales para abrirle las puertas de torneos de mayor jerarquía.

Desde su ingreso al profesionalismo, los torneos en la Argentina han sido una pieza clave en su crecimiento. Entre 2018 y 2025, disputó 20 certámenes ITF en el país: en los primeros seis recibió wild cards para ingresar al cuadro principal y también participó en tres ediciones del Argentina Open. El balance es más que positivo: 7 títulos, 2 finales y 4 semifinales.

La organización determinó que el encuentro entre Sierra y Bulgaru se dispute en el cuarto turno de la cancha central, no antes de las 18:00 (hora Argentina).

La tenista juvenil Luna Cinalli recibió una invitación por parte de la organización para ser parte del cuadro principal del WTA 125 de Tucumán

No obstante, la jornada del martes en el court central se abrirá con la presentación de la juvenil Luna Cinalli, quien recibió una invitación para disputar el cuadro principal y se medirá con la rusa Anastasia Zolotareva (357°), no antes de las 11:00.

A continuación será el turno de la reciente campeona del W35 de Neuquén, Martina Capurro (430°). La albiceleste accedió al main draw gracias a los títulos obtenidos en los W15 de Luján I y II. Enfrente estará la suiza Simona Waltert (93°), segunda cabeza de serie del certamen.

El cierre de la jornada quedará para el duelo argentino entre Candela Vázquez (709°) -otra de las juveniles que recibió una invitación- y Jazmín Ortenzi (217°), quien llega con confianza tras alcanzar las semifinales en el WTA 125 de Cali.

En la cancha 1 se presentará la albiceleste María Urrutia (509°), proveniente de la clasificación, quien enfrentará a la italiana Jessica Pieri (239°), no antes de las 11:00. Más tarde, será el turno de Carla Markus (566°), que superó sus dos partidos de la qualy, ante la brasileña Laura Pigossi (83°), cerca de las 18:00.

Por su parte, en la cancha 7 jugará la experimentada Paula Ormaechea (1298°) frente a la italiana Nicole Fossa Huergo (109°), alrededor de las 14:00.