El guiño de la Fórmula 1 para Franco Colapinto de cara al Gran Premio de Brasil y la expectativa por su renovación con Alpine

Colapinto junto a los fanáticos argentinos. Se espera que cientos vayan a Brasil para la carrera del próximo fin de semana

La que comienza será una semana especial para Franco Colapinto. A la espera de lo que podría ser un posible anuncio sobre su continuidad en Alpine para 2026, el piloto argentino desembarcará como el resto de la Fórmula 1 en la ciudad de San Pablo para lo que será el Gran Premio de Brasil en el mítico circuito de Interlagos. Y como sucedió el año pasado, se espera que cientos de fanáticos se acerquen al autódromo para apoyar al joven de 22 años.

En la antesala de la actividad, y como ocurre en la previa de cada fin de semana de carrera, la Máxima publicó el póster de la prueba en territorio sudamericano y uno de los elegidos en la imagen destacada fue Colapinto. Franco estuvo acompañado por el piloto de Sauber Gabriel Bortoleto, el único brasileño en la parrilla, y el siete veces campeón de la F1 Lewis Hamilton, uno de los corredores que recibe más apoyo en cada visita al trazado paulista.

El oriundo de Pilar viene de terminar en el puesto 16 del Gran Premio de México, justo por detrás de su compañero de equipo Pierre Gasly. A pesar que un informe demostró que fue más rápido que el piloto francés, el argentino se encontró con la aparición del Virtual Safety Car en las últimas vueltas de la carrera principal -abandono de Carlos Sainz- y eso le privó de sobrepasar al monoplaza número 10 de Alpine.

Una vez finalizada la actividad en pista, el pilarense dialogó con los medios y puntualizó en la estrategia que implementó, el toque con Lance Stroll en la largada, su pelea con Gasly y la próxima carrera en Brasil. Colapinto fue uno de los únicos pilotos de la grilla que utilizó la goma dura. El argentino empezó con la gama blanca y estiró su primer stint hasta la vuelta 50, aunque aseguró que sufrió notablemente con el agarre.

El póster del GP de Brasil con la presencia de Franco Colapinto

“Hice 50 vueltas arrastrándome, sin nada de grip (adherencia a la pista). Después con las blandas anduve bien, pero ya era muy tarde. Una carrera sin mucho ritmo, muy larga para nosotros. Como equipo no teníamos ritmo y nos costó mucho. Así que a laburar para la próxima”, argumentó el pilarense en diálogo con ESPN.

Es esta misma línea, profundizó: “Llevamos la dura hasta el infinito. Queríamos ver hasta dónde aguantaba. No teníamos ritmo con esa goma, era muy dura. Sin nada de grip, patinando mucho y la verdad que nos costó como equipo este finde. La verdad que fue duro, pero ahora hay que trabajar para la próxima”.

Además, Colapinto se refirió a la largada en el GP de México, donde Stroll lo dejó sin pista y provocó que realice un trompo. “Me tiró Stroll al pasto y nada... no mira los espejos nunca Stroll. Va siempre medio... no le deben estar apuntando al auto. No sé para dónde mira cuando ve los espejos. Siempre hace lo mismo e hice un trompo. Me recuperé rápido, las gomas duras sin ritmo, patinando mucho. Con la gama blanda rápido, pero bueno”, soltó el argentino, con su personalidad característica.

El próximo fin de semana será particular para Franco. Como ocurrió hace un año, cuando su irrupción en la Máxima provocó suspiros en la Fórmula 1 y había sumado puntos en dos carreras en su estreno en la categoría, los días de actividad en Interlagos fueron difíciles a bordo de su Williams. Sobre todo durante la jornada del domingo, en la que abandonó tras un despiste en medio de una intensa lluvia que obligó a retrasar la largada un par de horas.

“¡Sí! Una fiesta, tengo muchas ganas de ir ahí y disfrutar con todo. Se merecen un buen resultado y ojalá poder darles algo lindo”, dijo Colapinto a los medios en el paddock del Autódromo Hermanos Rodríguez. En un fin de semana con carrera Sprint, Franco volverá a salir a pista con su Alpine con la esperanza de lograr un buen resultado para dedicárselo a todos los fanáticos celestes y blancos que viajarán para verlo correr en la Fórmula 1.

Colapinto volverá a subirse a su Alpine para correr el GP de Brasil