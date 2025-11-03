Deportes

El guiño de la Fórmula 1 para Franco Colapinto de cara al Gran Premio de Brasil y la expectativa por su renovación con Alpine

El piloto argentino volverá a decir presente en el circuito de Interlagos en una nueva fecha del calendario de la Máxima

Guardar
Colapinto junto a los fanáticos
Colapinto junto a los fanáticos argentinos. Se espera que cientos vayan a Brasil para la carrera del próximo fin de semana

La que comienza será una semana especial para Franco Colapinto. A la espera de lo que podría ser un posible anuncio sobre su continuidad en Alpine para 2026, el piloto argentino desembarcará como el resto de la Fórmula 1 en la ciudad de San Pablo para lo que será el Gran Premio de Brasil en el mítico circuito de Interlagos. Y como sucedió el año pasado, se espera que cientos de fanáticos se acerquen al autódromo para apoyar al joven de 22 años.

En la antesala de la actividad, y como ocurre en la previa de cada fin de semana de carrera, la Máxima publicó el póster de la prueba en territorio sudamericano y uno de los elegidos en la imagen destacada fue Colapinto. Franco estuvo acompañado por el piloto de Sauber Gabriel Bortoleto, el único brasileño en la parrilla, y el siete veces campeón de la F1 Lewis Hamilton, uno de los corredores que recibe más apoyo en cada visita al trazado paulista.

El oriundo de Pilar viene de terminar en el puesto 16 del Gran Premio de México, justo por detrás de su compañero de equipo Pierre Gasly. A pesar que un informe demostró que fue más rápido que el piloto francés, el argentino se encontró con la aparición del Virtual Safety Car en las últimas vueltas de la carrera principal -abandono de Carlos Sainz- y eso le privó de sobrepasar al monoplaza número 10 de Alpine.

Una vez finalizada la actividad en pista, el pilarense dialogó con los medios y puntualizó en la estrategia que implementó, el toque con Lance Stroll en la largada, su pelea con Gasly y la próxima carrera en Brasil. Colapinto fue uno de los únicos pilotos de la grilla que utilizó la goma dura. El argentino empezó con la gama blanca y estiró su primer stint hasta la vuelta 50, aunque aseguró que sufrió notablemente con el agarre.

El póster del GP de
El póster del GP de Brasil con la presencia de Franco Colapinto

Hice 50 vueltas arrastrándome, sin nada de grip (adherencia a la pista). Después con las blandas anduve bien, pero ya era muy tarde. Una carrera sin mucho ritmo, muy larga para nosotros. Como equipo no teníamos ritmo y nos costó mucho. Así que a laburar para la próxima”, argumentó el pilarense en diálogo con ESPN.

Es esta misma línea, profundizó: “Llevamos la dura hasta el infinito. Queríamos ver hasta dónde aguantaba. No teníamos ritmo con esa goma, era muy dura. Sin nada de grip, patinando mucho y la verdad que nos costó como equipo este finde. La verdad que fue duro, pero ahora hay que trabajar para la próxima”.

Además, Colapinto se refirió a la largada en el GP de México, donde Stroll lo dejó sin pista y provocó que realice un trompo. “Me tiró Stroll al pasto y nada... no mira los espejos nunca Stroll. Va siempre medio... no le deben estar apuntando al auto. No sé para dónde mira cuando ve los espejos. Siempre hace lo mismo e hice un trompo. Me recuperé rápido, las gomas duras sin ritmo, patinando mucho. Con la gama blanda rápido, pero bueno”, soltó el argentino, con su personalidad característica.

El próximo fin de semana será particular para Franco. Como ocurrió hace un año, cuando su irrupción en la Máxima provocó suspiros en la Fórmula 1 y había sumado puntos en dos carreras en su estreno en la categoría, los días de actividad en Interlagos fueron difíciles a bordo de su Williams. Sobre todo durante la jornada del domingo, en la que abandonó tras un despiste en medio de una intensa lluvia que obligó a retrasar la largada un par de horas.

“¡Sí! Una fiesta, tengo muchas ganas de ir ahí y disfrutar con todo. Se merecen un buen resultado y ojalá poder darles algo lindo”, dijo Colapinto a los medios en el paddock del Autódromo Hermanos Rodríguez. En un fin de semana con carrera Sprint, Franco volverá a salir a pista con su Alpine con la esperanza de lograr un buen resultado para dedicárselo a todos los fanáticos celestes y blancos que viajarán para verlo correr en la Fórmula 1.

Colapinto volverá a subirse a
Colapinto volverá a subirse a su Alpine para correr el GP de Brasil

Temas Relacionados

Franco ColapintoAlpineFórmula 1F1F1 hoyPierre GaslyFlavio BriatoreSteve Nielsen

Últimas Noticias

Cavigliasso-Pertegarini, el matrimonio argentino que se consagró campeón mundial de Rally Raid y buscará su segundo Dakar

Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini lograron el título en la categoría Challenger e irán por más gloria en Arabia Saudita

Cavigliasso-Pertegarini, el matrimonio argentino que

La glamorosa historia de amor detrás de la propuesta de casamiento más romántica de la F1

Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux están juntos desde hace dos años. La pareja destila glamour en el paddock y tiene un compañero inseparable: su mascota Leo

La glamorosa historia de amor

El Monumental habló: el termómetro de los hinchas y los fuertes hits en la caída de River Plate ante Gimnasia

En la previa del Superclásico ante Boca, los fanáticos expresaron su furia por la cuarta derrota consecutiva en Núñez

El Monumental habló: el termómetro

La sorpresiva decisión de Marcelo Gallardo tras la derrota de River ante Gimnasia y en la previa del Superclásico con Boca

El entrenador se mostró muy molesto durante el encuentro ante el Lobo y terminó preocupado tras la histórica derrota en el Monumental

La sorpresiva decisión de Marcelo

Los memes y reacciones de la derrota de River ante Gimnasia: críticas a Gallardo, burlas desde Boca y “justicia divina” de Maradona

El Millonario cayó 1-0 como local y quedó comprometida su clasificación a la próxima Libertadores. Cómo lo vivieron en las redes sociales

Los memes y reacciones de
DEPORTES
Cavigliasso-Pertegarini, el matrimonio argentino que

Cavigliasso-Pertegarini, el matrimonio argentino que se consagró campeón mundial de Rally Raid y buscará su segundo Dakar

La glamorosa historia de amor detrás de la propuesta de casamiento más romántica de la F1

El Monumental habló: el termómetro de los hinchas y los fuertes hits en la caída de River Plate ante Gimnasia

La sorpresiva decisión de Marcelo Gallardo tras la derrota de River ante Gimnasia y en la previa del Superclásico con Boca

Los memes y reacciones de la derrota de River ante Gimnasia: críticas a Gallardo, burlas desde Boca y “justicia divina” de Maradona

TELESHOW
Llega la gran noche de

Llega la gran noche de nuestro teatro musical, Los Premios Hugo

Luck Ra debutó en MasterChef Celebrity como reemplazo de La Joaqui y Wanda lo incomodó con una pregunta sobre su romance

Las tiernas postales de Alexis Mac Allister en sus primeros días como padre de Alaia

Chris Martin de Coldplay sorprendió en vivo al aparecer junto a Tini Stoessel en Tecnópolis

La conmovedora aparición que vivió la viuda de Cacho Castaña: “Él me explicó cómo seguir”

INFOBAE AMÉRICA

Las siete etapas de la

Las siete etapas de la conciencia, el modelo de Wilfried Nelles que redefine el crecimiento personal y emocional

Las historias de los rehenes asesinados que Hamas devolvió a Israel: un soldado nacido en EEUU y otros dos militares

Bolivia envió el pedido de extradición para ex el cura acusado de abuso y escondido en Uruguay durante 17 años

Corredora de bolsa fue intervenida en Uruguay tras detectar maniobra de empleado que estafaba hasta a su familia

Uruguay reforzó las medidas en la frontera tras el letal operativo policial en Río de Janeiro