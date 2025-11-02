Deportes

Tras errar un penal, el Chango Zeballos se tomó revancha con un golazo: así abrió el marcador Boca ante Estudiantes

El Changuito falló el tiro desde los 12 pasos, pero luego se reivindicó con un tanto en el comienzo del segundo tiempo

Guardar

El final del primer tiempo entre Estudiantes de La Plata y Boca Juniors, en el estadio Jorge Luis Hirschi, estuvo cargado de tensión. Cuando llegaba el fin de los primeros 45 minutos, Exequiel Zeballos falló un penal, que le habían cometido a él, y, posteriormente, se armó una gresca entre jugadores del Xeneize y el Pincha. De todos modos, el Changuito se tomó revancha en el comienzo del complemento.

El desarrollo del partido estuvo condicionado por la presión alta ejercida por Estudiantes, que dificultó la circulación de Boca y lo obligó a recurrir a envíos largos para intentar superar la línea de volantes del local. El equipo dirigido por Eduardo Domínguez apostó por la posesión y la recuperación rápida tras pérdida, aunque no logró generar situaciones de peligro concretas.

Por su parte, el conjunto de Claudio Úbeda mostró dificultades para afianzarse en defensa y dependió de acciones individuales, especialmente de Zeballos, quien protagonizó las jugadas más incisivas del Xeneize.

El penal errado de Zeballos
El penal errado de Zeballos y la gresca posterior

La acción más relevante se produjo cuando Zeballos, tras imponerse en un duelo físico dentro del área, fue derribado por Facundo Rodríguez, quien recibió la amonestación. El propio Zeballos ejecutó el penal con un remate cruzado que impactó en el poste, mientras el arquero Fernando Muslera se arrojaba hacia el lado opuesto.

Tras eso, el balón salió disparado hacia el sector izquierdo del ataque de Boca. Miguel Merentiel, quien había disputado el balón y trataba de iniciar un nuevo ataque, recibió un empujón de Santiago Núñez, tras una entrada de Santiago Ascacibar sobre Ayrton Costa.

Eso derivó en un encontronazo entre los jugadores, que, aunque no pasó a mayores, terminó con el zaguero del conjunto platense y el delantero uruguayo con una amonestación para cada uno.

*El gol de Zeballos

Ya en el complemento, el Changuito tuvo su revancha. Luego de un comienzo de la segunda etapa en el que Tiago Palacios estrelló la pelota en el travesaño, el atacante de Boca se reivindicó con la apertura del marcador. Milton Giménez filtró el balón entre dos rivales y habilitó a Zeballos que no dudó y remató cruzado para establecer el 1-0 a los 48 minutos.

La reacción de Estudiantes no se hizo esperar. Santiago Núñez estuvo cerca de igualar el marcador con un cabezazo que pasó junto al arco defendido por Agustín Marchesín. La presión del equipo platense se intensificó y, a los 56 minutos, Cristian Medina protagonizó una jugada individual en la que superó a tres rivales y fue derribado por el arquero visitante dentro del área.

El árbitro Leandro Rey Hilfer no dudó y sancionó la pena máxima. Edwin Cetré fue quien asumió la responsabilidad del tiro desde el punto penal y, con una ejecución sutil, picó el balón para establecer el empate.

Este fue el tercer tanto del extremo de 23 años nacido en Santiago del Estero. Sus anteriores conquistas las había marcado en la derrota de Boca por 2-1 ante Belgrano en la Bombonera y la victoria por 3-0 frente a Independiente Rivadavia. En la fecha pasada, revolucionó el encuentro con Barracas Central cuando ingresó en la segunda etapa y brindó una de las asistencias para que el club de La Ribera de vuelta el resultado y se imponga por 3-1 al Guapo.

Temas Relacionados

Boca JuniorsEstudiantes de La PlataTorneo Clausuradeportes-argentina

Últimas Noticias

El show de roces y toques entre Mariano Werner y Julián Santero que encendió la polémica en el TC

Ocurrió en la tercera serie en Paraná y el auto del campeón defensor terminó siendo impactado por el de Otto Fritzler. Agustín Canapino ganó la carrera

El show de roces y

Se despistó y el auto se incrustó en la tribuna: el video del impactante accidente en el Top Race

El coche de Luis Gastaldi se estrelló en la última curva y terminó en las gradas. Una de las ruedas cruzó hasta el kartodromo aledaño, donde se estaba corriendo otra carrera

Se despistó y el auto

El fuerte pelotazo de Enzo Fernández que noqueó a una figura del Tottenham en el inicio del clásico de Londres

El volante del Chelsea expuso su pegada en el choque por la Premier. El entrenador de Los Spurs debió reemplazar a Lucas Bergvall cuando sólo habían transcurrido 7 minutos. Las imágenes

El fuerte pelotazo de Enzo

Suspendieron a una promesa del remo por publicar un video de sexo: “Me obligan a elegir entre OnlyFans o los Juegos Olímpicos”

El británico Kurts Adams Rozentals fue sancionado por dos años por la difusión del video de contenido sexual en un avión

Suspendieron a una promesa del

Tomás Etcheverry dirá presente en el debut del ATP de Atenas, el torneo que Novak Djokovic trasladó por un conflicto político

El nuevo certamen del circuito se disputará bajo techo en el OAKA Arena y será el último compromiso del argentino previo a los cuartos de final ante Alemania por Copa Davis

Tomás Etcheverry dirá presente en
DEPORTES
El show de roces y

El show de roces y toques entre Mariano Werner y Julián Santero que encendió la polémica en el TC

Se despistó y el auto se incrustó en la tribuna: el video del impactante accidente en el Top Race

El fuerte pelotazo de Enzo Fernández que noqueó a una figura del Tottenham en el inicio del clásico de Londres

Suspendieron a una promesa del remo por publicar un video de sexo: “Me obligan a elegir entre OnlyFans o los Juegos Olímpicos”

Tomás Etcheverry dirá presente en el debut del ATP de Atenas, el torneo que Novak Djokovic trasladó por un conflicto político

TELESHOW
La reacción de la China

La reacción de la China Suárez y Mauro Icardi al reclamo furioso de Wanda Nara

L-Gante habló del grave conflicto que atraviesa con Maxi el Brother: “Yo lo veía como un hermano”

Juana Viale deslumbró con un vestido de seda y flores: el look vanguardista que impactó en el público

La escapada de Silvina y Vanina Escudero a las Cataratas del Iguazú entre tormentas, risas y familia

Carla Calabrese compite con Antonio Banderas por el premio a mejor dirección de escena en el Teatro Musical español

INFOBAE AMÉRICA

Ascendió a 28 la cifra

Ascendió a 28 la cifra de muertos por el huracán Melissa en Jamaica y el gobierno teme que el balance siga en aumento

La Corte Suprema de Brasil ordenó preservar las pruebas del letal operativo en Río de Janeiro que dejó más de 120 muertos

El hijo de Mario Vargas Llosa confesó que los paseos con su padre “se convirtieron en una forma de ayudarle a morir feliz”

Por qué el futuro de la desalinización podría estar en la impresión 3D y materiales de carbono, según un grupo de científicos

Israel recibió los cuerpos de otros tres rehenes entregados por Hamas a la Cruz Roja en el sur de Gaza