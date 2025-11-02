Tras errar un penal, el Chango Zeballos se tomó revancha con un golazo: así abrió el marcador Boca ante Estudiantes

El final del primer tiempo entre Estudiantes de La Plata y Boca Juniors, en el estadio Jorge Luis Hirschi, estuvo cargado de tensión. Cuando llegaba el fin de los primeros 45 minutos, Exequiel Zeballos falló un penal, que le habían cometido a él, y, posteriormente, se armó una gresca entre jugadores del Xeneize y el Pincha. De todos modos, el Changuito se tomó revancha en el comienzo del complemento.

El desarrollo del partido estuvo condicionado por la presión alta ejercida por Estudiantes, que dificultó la circulación de Boca y lo obligó a recurrir a envíos largos para intentar superar la línea de volantes del local. El equipo dirigido por Eduardo Domínguez apostó por la posesión y la recuperación rápida tras pérdida, aunque no logró generar situaciones de peligro concretas.

Por su parte, el conjunto de Claudio Úbeda mostró dificultades para afianzarse en defensa y dependió de acciones individuales, especialmente de Zeballos, quien protagonizó las jugadas más incisivas del Xeneize.

El penal errado de Zeballos y la gresca posterior

La acción más relevante se produjo cuando Zeballos, tras imponerse en un duelo físico dentro del área, fue derribado por Facundo Rodríguez, quien recibió la amonestación. El propio Zeballos ejecutó el penal con un remate cruzado que impactó en el poste, mientras el arquero Fernando Muslera se arrojaba hacia el lado opuesto.

Tras eso, el balón salió disparado hacia el sector izquierdo del ataque de Boca. Miguel Merentiel, quien había disputado el balón y trataba de iniciar un nuevo ataque, recibió un empujón de Santiago Núñez, tras una entrada de Santiago Ascacibar sobre Ayrton Costa.

Eso derivó en un encontronazo entre los jugadores, que, aunque no pasó a mayores, terminó con el zaguero del conjunto platense y el delantero uruguayo con una amonestación para cada uno.

*El gol de Zeballos

Ya en el complemento, el Changuito tuvo su revancha. Luego de un comienzo de la segunda etapa en el que Tiago Palacios estrelló la pelota en el travesaño, el atacante de Boca se reivindicó con la apertura del marcador. Milton Giménez filtró el balón entre dos rivales y habilitó a Zeballos que no dudó y remató cruzado para establecer el 1-0 a los 48 minutos.

La reacción de Estudiantes no se hizo esperar. Santiago Núñez estuvo cerca de igualar el marcador con un cabezazo que pasó junto al arco defendido por Agustín Marchesín. La presión del equipo platense se intensificó y, a los 56 minutos, Cristian Medina protagonizó una jugada individual en la que superó a tres rivales y fue derribado por el arquero visitante dentro del área.

El árbitro Leandro Rey Hilfer no dudó y sancionó la pena máxima. Edwin Cetré fue quien asumió la responsabilidad del tiro desde el punto penal y, con una ejecución sutil, picó el balón para establecer el empate.

Este fue el tercer tanto del extremo de 23 años nacido en Santiago del Estero. Sus anteriores conquistas las había marcado en la derrota de Boca por 2-1 ante Belgrano en la Bombonera y la victoria por 3-0 frente a Independiente Rivadavia. En la fecha pasada, revolucionó el encuentro con Barracas Central cuando ingresó en la segunda etapa y brindó una de las asistencias para que el club de La Ribera de vuelta el resultado y se imponga por 3-1 al Guapo.