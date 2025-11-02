11 frases de Úbeda tras el triunfo de Boca: elogio a Zeballos, el error de Marchesín y concluyente sentencia sobre el Superclásico

*El análisis de Úbeda tras el triunfo de Boca Juniors

Luego del triunfo de Boca Juniors 2-1 ante Estudiantes en La Plata por la fecha 14 del Torneo Clausura, el entrenador visitante, Claudio Úbeda, analizó el encuentro, el rendimiento de su equipo y en especial el de Exequiel Zeballos, quien fue la figura del equipo xeneize.

“La alegría en el vestuario se reflejó mucho porque fue un partido súper intenso, sabíamos que Estudiantes nos iba a proponer un partido de estas características. Hablamos de que no solo teníamos que jugarlo sino ser inteligentes para contrarrestar las embestidas de Estudiantes. Gran parte del partido estuvimos ordenados y supimos aprovechar los momentos”, analizó el director técnico en la conferencia de prensa posterior al encuentro disputado este domingo en el Estadio Jorge Luis Hirschi.

Sobre la importancia de la victoria, indicó que “no sé si es bisagra, pero sí un partido importante para ganar. Estudiantes tiene un plantel a la altura del nuestro, con mucho recambio. Formó un equipo para muchas competencias, la internacional y la local, y lo hace notar. Por eso se valora mucho el triunfo, nos da un poco de tranquilidad respecto a los dos partidos que nos quedan”.

Sobre la buena faena del Changuito Zeballos indicó que “me genera felicidad, Exequiel es un chico noble que tiene un potencial físico y técnico increíble. Lo venimos llevando de a poco, generándole confianza, que es lo que él más lo necesita. Tiene muestras de desequilibrio que lo hacen un jugador importante. Él tiene que creérsela, que es un jugador que si usa su 100 por ciento es desequilibrante”. Respecto del penal errado por el santiagueño explicó que “él era el designado para ejecutar, lo hace muy bien. Tuvo su recompensa en el inicio del segundo tiempo, porque marcó un gol a su estilo. Eso le dio aire para revertir la sensación de haber errado un penal”.

*El elogio del DT a Zeballos

De la presencia de Tomás Belmonte en lugar del suspendido Leandro Paredes, sostuvo que “hay que saber jugar cada partido dependiendo de qué te propone el rival, también. Hoy aparte de juego tenía que tener orden y agresividad. Consideramos que en la mitad de cancha era donde más teníamos que tener cuidado porque Estudiantes juega mucho a usarlo a Carrillo (Guido) de apoyo y con volantes que vienen de frente. Era importante para nosotros tener dos volantes por delante de la línea defensiva; era súper importante. A veces los estilos de los jugadores te cambian la dinámica del juego también. Paredes tiene distintas características de juego con relación a otros volantes, pero Toto y Delgado hicieron un partido muy bueno y ordenado. Por la forma de presionar de Estudiantes, necesitábamos otro tipo de recurso para atacar”.

El ex defensor apuntó que la clave fue el mediocampo, ya que “pocas veces les dimos posibilidades de que la agarren de frente, y nos atacaron con centros cruzados, nunca de frente. Así se tienen que jugar estos partidos, cuando está la posibilidad de jugar es lo principal, y ser aguerrido y duro cuando tengo que defender y recuperar la pelota. La historia de Boca sabe qué tiene que hacer en este tipo de partidos y nosotros lo tenemos bien claro”.

“En los laterales, en este caso en particular, les dimos más libertades a los extremos y jugaron por fuera para que no tengan tanta responsabilidad. Y como ellos también juegan con extremos, necesitábamos que nuestros laterales salieran desde una posición más baja. Los extremos de ellos atacan bien los espacios, y era un poco ser suicidas si trepábamos con los laterales a la vez. La idea era no sufrir”, dio cuenta sobre otro punto de la estrategia planteada.

En tanto que del uso del doble nueve argumentó que “lo vamos analizando, depende de la circunstancia, de lo que nos va dando el partido. No somos cerrados al doble nueve. No hay problema”.

Otro aspecto positivo fue el buen ingreso de Ander Herrera, a quien le cometieron la falta en el segundo penal: “Lo venimos cuidando para que en cada minuto que nos dé en la cancha esté al máximo. Es un jugador súper inteligente, que entra y acomoda al equipo si hay errores, empieza a hablar y ante la necesidad lo acomoda. Es el segundo penal que le cometen, ya le hicieron uno contra Defensa y Justicia. Supo aprovechar esa oportunidad. A pesar de tener pocos minutos, los que juega los hace bien y marca la diferencia”.

Sobre la falla del arquero Agustín Marchesín en el penal, indicó que “más allá de si fue o no penal, no deja de ser un error. Está dentro de la probabilidad del riesgo que tiene el arquero. No creo que haya absolutamente nada para decirle a Agustín, tiene experiencia y sabe cómo manejar estas situaciones. Le pueden pasar a todos, obviamente si hay cosas por corregir las vemos, lo charlamos, se la mostramos y las corregimos. Pero no desde un lugar de ultracrítica. Para nada”.

El objetivo en esta etapa del año para Boca será pelear por el título en el Torneo Clausura y por ahora lidera la Zona A. Además, apuesta a sellar el ingreso a la Copa Libertadores de 2026, algo que por ahora Boca Juniors está consiguiendo, ya que es segundo en la tabla anual. Úbeda explicó que “hace 15 días atrás hablamos con los chicos y sabíamos que nos quedaban cuatro finales por delante y teníamos que saber cómo jugarlas. Hemos iniciado ese proceso bastante bien”.

Por último, sobre Superclásico ante River del domingo 9 aseguró que “es un evento mundial que todos vamos a vivir. Sabemos cómo tenemos que jugarlo. Vamos a prepararnos fuertemente para seguir en este camino que hemos planteado en las últimas fechas y seguir ganando”.