“Próximamente”: la pieza clave que está cerca de recuperar la selección argentina a poco más de siete meses del Mundial

El video de Lisandro Martínez que compartió el Manchester United

“Próximamente”. Con esa palabra y un video en el que se lo ve realizando trabajos físicos y de regreso en los entrenamientos en el campo con sus compañeros, Manchester United mostró la evolución de Lisandro Martínez y entusiasmó tanto a los fanáticos de los Diablos Rojos como de la selección argentina.

El defensor central de 27 años, pieza clave en ambos equipos, volvió a entrenarse con el plantel inglés tras superar una rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda, una lesión que lo mantuvo fuera de las canchas desde febrero. Su regreso al Centro de Entrenamiento de Carrington representa un avance importante en su rehabilitación y abre nuevas posibilidades para el club y la Albiceleste de cara a los próximos compromisos.

Licha, quien sufrió la lesión durante un partido ante el Crystal Palace por la Premier League, atravesó un extenso proceso de recuperación. Durante varios meses, realizó trabajos diferenciados en Carrington, enfocados en fortalecer la rodilla y recuperar la forma física. Esta semana, el defensor se integró nuevamente a los entrenamientos grupales, recibiendo una cálida bienvenida por parte de sus compañeros y el cuerpo técnico. El paso a la actividad colectiva marca un hito en su camino de regreso a la competencia oficial.

El club viene compartiendo en sus redes el paso a paso del ex Newell’s y Defensa y Justicia. El pasado 17 de octubre, por caso, posteó en su cuenta de X una imagen del zaguero con la leyenda: “Cada vez falta menos, Licha”.

Licha, en el entrenamiento de los Diablos Rojos

En los últimos días, el entrenador del Manchester United, Ruben Amorim, se refirió al estado físico de Martínez y a los plazos para su retorno a los partidos. “Se siente bien. La rodilla está respondiendo muy bien, entonces no quiero dar una fecha específica. Depende del ritmo de Licha. Si se gana su lugar, dependerá de él”, declaró el técnico portugués.

La importancia de Lisandro Martínez trasciende el ámbito del club inglés. Habitual en las convocatorias de Lionel Scaloni, el defensor formó parte del plantel campeón del mundo en Qatar 2022 y participó en las Copas América de 2021 y 2024. Acumula 26 partidos y un gol con la selección argentina, siendo considerado un pilar en la defensa nacional. Además, desde su llegada al Manchester United en 2022, disputó 91 encuentros con la camiseta de los Diablos Rojos, consolidándose como una de las figuras del equipo. Los aficionados lo adoran y le dedicaron un apodo que lo acompaña en su campaña: el Carnicero. Su ausencia por lesión afectó tanto al rendimiento del club como a la planificación de la selección, especialmente en un año marcado por la proximidad del Mundial 2026. Para Scaloni, Nicolás Otamendi, el Cuti Romero y Licha componen un tridente de centrales casi intocable.

El Manchester United, que inició la temporada con resultados positivos y se ubica en la sexta posición de la Premier League con 16 puntos, espera contar con Martínez como un refuerzo clave en la zaga. El sistema de tres centrales implementado por Amorim, en el que Luke Shaw ocupa el rol de stopper por izquierda, se adapta a las características del defensor argentino. El próximo desafío del equipo será el sábado 1 de noviembre frente al Nottingham Forest en el City Ground, por la décima fecha del campeonato inglés. La presencia de Martínez en la convocatoria dependerá de su evolución en los entrenamientos y de la evaluación final del cuerpo técnico.

A medida que se acerca el regreso de Lisandro Martínez a la competencia, la expectativa crece tanto en Manchester como en la Argentina, que el 14 de noviembre se medirá frente a Angola en Luanda, en el único amistoso de la última fecha FIFA del año, que incluirá una concentración en España (probablemente en el predio del Elche).

Licha besa la Copa América que Argentina ganó en Estados Unidos en 2024 (Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports)