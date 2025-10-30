Deportes

Con VAR y árbitro confirmado: dónde y cuándo se jugará la final de la Copa Argentina entre Argentinos e Independiente Rivadavia

Nicolás Ramírez será el encargado de impartir justicia y Héctor Paletta le dará su aporte desde la tecnología

El trofeo que podrá levantar
El trofeo que podrá levantar Argentinos Juniors o Independiente Rivadavia (@CopaArgentina)

La final de la Copa Argentina entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza se jugará este miércoles 5 de noviembre desde las 21:10 y se confirmó este jueves que la sede del encuentro definitorio será el Estadio Juan Domingo Perón de Alta Córdoba, la casa de Instituto. El último duelo tendrá la presencia del VAR como protagonista de una velada que promete ser emotiva.

Según confirmó la organización a través de redes sociales y su página oficial, el árbitro del compromiso será Nicolás Ramírez, quien en esta fecha tendrá la particularidad de decir presente en ese mismo estadio para dirigir el duelo de este viernes entre la Gloria y Rosario Central por la fecha 14 del Torneo Clausura. Incluso, su compañero en la tecnología, Héctor Paletta, también lo acompañará como encargado de esa herramienta entresemana.

Por otro lado, Adrián Delbarba y Walter Ferreyra serán los colaboradores de Ramírez en las bandas y Fabricio Llobet ocupará el lugar de cuarto árbitro, mientras que el quinto será Eduardo Lucero. Por último, Pablo Dóvalo será el ayudante inmediato de Paletta como AVAR.

Nicolás Ramírez, de 38 años, arbitrará su segunda final de Copa Argentina, luego de haber estado al mando de la victoria 1-0 de Estudiantes ante Defensa y Justicia en 2023. También dijo presente en la victoria de Talleres ante River Plate por penales en la Supercopa Internacional 2025 y, recientemente, fue el árbitro en el partido que resolvió el ascenso por penales de Gimnasia de Mendoza ante Deportivo Madryn.

Nicolás Ramírez será el árbitro
Nicolás Ramírez será el árbitro de la final

Este título entre el Bicho dirigido por Nicolás Diez y la Lepra mendocina, bajo la conducción de Alfredo Berti, representa mucho más que la disputa de un trofeo nacional. Para el conjunto de La Paternal, la final brinda la chance de sumar el sexto título en la historia del club y poner fin a una racha de 15 años sin consagraciones. Por su parte, el equipo mendocino busca alzarse con el primer título de su historia, lo que añade un componente inédito a la definición.

El impacto del resultado trasciende el ámbito local, ya que el campeón se quedará con la clasificación directa a la Copa Libertadores 2026, un incentivo que eleva la trascendencia del encuentro. Además, existe la posibilidad de que el desenlace de la final modifique la distribución de cupos internacionales en el fútbol argentino: si Argentinos Juniors se consagra y finaliza la temporada en posiciones de acceso a la Libertadores por la Tabla Anual, se liberaría un cupo adicional para otros equipos, abriendo nuevas oportunidades en el plano continental.

Inicialmente, se perfilaban los estadios de La Pedrera (San Luis), Gigante de Arroyito (Rosario) y el Madre de Ciudades (Santiago del Estero) como posibles sedes, pero finalmente ganó la pulseada la cancha de Instituto, que podrá cobijar hasta 26.000 espectadores.

Vale recordar que en caso de persistir la igualdad durante los 90 minutos reglamentarios, el ganador del certamen se definirá en una tanda de tiros desde el punto penal, al igual que cada una de las llaves que ya se jugaron.

TODAS LAS FINALES DE LA COPA ARGENTINA Y SUS CAMPEONES

  • 4 de noviembre de 2015 | Boca Juniors 2-0 Rosario Central | Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba
  • 15 de diciembre de 2016 | River Plate 4-3 Rosario Central | Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba
  • 9 de diciembre de 2017 | River Plate 2-1 Atlético Tucumán | Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza
  • 6 de diciembre de 2018 | Rosario Central (4) 1-1 (1) Gimnasia de La Plata | Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza
  • 13 de diciembre de 2019 | River Plate 3-0 Central Córdoba (SE) | Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza
  • 8 de diciembre de 2021 | Boca Juniors (5) 0-0 (4) Talleres (C) | Estadio Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero
  • 30 de octubre de 2022 | Patronato 1-0 Talleres (C) | Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza
  • 13 de diciembre de 2023 | Estudiantes 1-0 Defensa y Justicia | Estadio Ciudad de Lanús
  • 11 de diciembre de 2024 | Central Córdoba (SE) 1-0 Vélez Sarsfield | Estadio 15 de abril, Santa Fe

