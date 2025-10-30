Deportes

Al borde de las lágrimas, Gustavo Costas lamentó la eliminación de Racing de la Libertadores: “Defraudé a mi gente”

El entrenador de la Academia se mostró muy dolido por no lograr el pase a la final. Sin embargo, valoró la entrega de su equipo ante Flamengo y le agradeció a la gente por el apoyo

Racing Club quedó eliminado de la Copa Libertadores tras igualar 0-0 ante Flamengo en el estadio Presidente Perón resultado que, sumado a la derrota 1-0 sufrida en la ida, dejó al equipo argentino fuera de la final.

El conjunto dirigido por Gustavo Costas no logró aprovechar la superioridad numérica durante casi todo el segundo tiempo, luego de la expulsión de Gonzalo Plata que dejó a los brasileños con diez jugadores. A pesar de la presión ejercida y de varias oportunidades, la figura del arquero Agustín Rossi fue determinante para mantener el arco de Flamengo en cero.

“No tengo muchas ganas de hablar, menos del partido. Los chicos dejaron todo, como dije siempre voy con ellos a la guerra. Agradecerle a los chicos lo que hicieron y dejaron en la cancha, jugamos con un gran equipo. También agradecer a la gente por el gran apoyo que nos dio. Estuvimos a un paso muy cerca, pero no lo logramos. Defraudé a mi gente”, fueron las primeras palabras del entrenador, al borde de las lágrimas.

Sobre cómo se supera este difícil momento, Costas expresó: “Hay que pasar esto. Nos duele muchísimo porque estábamos muy ilusionados como toda la gente, que fue extraordinario lo que hizo en estos días. Parecía que íbamos a lograrlo pero no pudimos. ¿Cómo se hace para seguir? Primero hay que salir de acá y a partir de mañana, empezar otra etapa”.

En la primera mitad, Facundo Cambeses se destacó con intervenciones clave que evitaron la caída de su valla, incluyendo una atajada con el rostro ante un mano a mano de Giorgian De Arrascaeta. Sin embargo, el equipo de Filipe Luis pudo aferrarse al empate y avanzar a la final, donde espera por el ganador entre Liga de Quito y Palmeiras, que jugarán este jueves.

“A mis futbolistas les agradezco siempre como hincha por cómo nos representaron. La gran mayoría no jugó copas y pudimos ganar dos. Agradecerles de por vida. Siempre dejaron todo, jugaron desgarrados, Maravilla (Martínez) con la rodilla casi fisurada, con fiebre... Dejaron todo adentro. Jugamos bien, mal o perdíamos, pero el hincha tiene que estar contento porque lo representaron de la mejor manera”, valoró el entrenador.

El DT de Racing reconoció que el tanto agónico sufrido en Río de Janeiro fue determinante. “Allá ese gol sobre la hora lo lamentas. Cuando lo echaron a Plata pensamos que lo podíamos lograr, pero esto es fútbol. Lo único que quiero pedir es disculpas, no tenía ganas de venir pero tampoco quiero pagar una multa. Hacía muchísimos años que Racing no estaba tan unido y así hay que seguir por ese camino”, concluyó la conferencia de prensa Costas, quien se mostró muy compungido por la eliminación.

