Un goleador en racha y dos subcampeones del mundo: las tres sorpresas que evalúa Scaloni para la lista de Argentina

En los próximos días, el entrenador dará a conocer la nómina de citados para el último amistoso del año y la concentración en España

Por Gustavo Yarroch

Scaloni y Messi volverán a
Scaloni y Messi volverán a estar juntos en Angola y España (REUTERS/Agustin Marcarian)

La selección argentina se prepara para cerrar el año futbolístico 2025 con una gira internacional, que todo indica que contará con la citación de Lionel Messi y puede ofrecer algunas sorpresas por la posible inclusión de nuevos jugadores. El equipo campeón del mundo y de América, dirigido por Lionel Scaloni, concentrará en España antes de disputar su único amistoso, programado para el 14 de noviembre frente a Angola en Luanda. La lista de convocados, que se espera se publique en los próximos días, incluiría al capitán y promete caras nuevas.

El amistoso ante Angola será el único compromiso internacional de Argentina antes del cierre del año y del sorteo de la Copa del Mundo 2026, que se llevará a cabo en Washington el 5 de diciembre.

La concentración previa se desarrollará en territorio español, con la ciudad de Elche como principal candidata para albergar los entrenamientos, aunque la sede aún no está confirmada. El plantel permanecerá en España desde el 10 de noviembre hasta el 13, día en que partirá hacia África para el encuentro en la capital angoleña.

La presencia de Lionel Messi está asegurada. No obstante, el cuerpo técnico encabezado por Scaloni aprovechará la ocasión para realizar pruebas y evaluar a futbolistas que han mostrado un crecimiento sostenido en sus clubes y selecciones juveniles.

El orientador analiza incluir en la nómina a chicos que han brillado recientemente en el Mundial Sub 20, en el que la Albiceleste, dirigida por Diego Placente, llegó a la final. Los candidatos son el lateral Julio Soler y el mediocampista ofensivo Gianluca Prestianni.

Además, el lateral izquierdo sigue siendo un puesto en observación para el cuerpo técnico. Scaloni ha probado alternativas como Nicolás González, mientras mantiene como opciones fijas a Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña. En posiciones ofensivas, el extremo del Benfica, protegido de José Mourinho, podría seguir el ejemplo de Thiago Almada, quien ingresó a las convocatorias siendo un juvenil y terminó consolidándose en la rotación.

Otro futbolista bajo la lupa es Joaquín Panichelli, delantero del Racing de Estrasburgo. El ex River Plate y actual goleador de la Ligue 1 con ocho tantos en nueve partidos, compite por un lugar como “tercer delantero”, detrás de Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Esa posición que hasta ahora parece destinada a José Manuel López, figura del Palmeiras y con minutos destacados en la última doble fecha FIFA.

Panichelli arribó al Estrasburgo tras una destacada campaña en el Mirandés de la Segunda División española, lo que motivó al club a desembolsar20 millones de dólares por su pase.

Además, el Gringo todavía no resolvió si citará a futbolistas del medio local, en medio de la resolución de los clasificados a los playoffs del Torneo Clausura.

Tras el partido, algunos futbolistas, incluido Messi, quien está disputando los playoffs de la MLS con el Inter Miami, quedarían liberados, mientras que el resto del plantel regresará esa misma noche a España para continuar con los trabajos hasta el martes 18. Sin segundo amistoso luego de la cancelación del duelo en Kerala, India, el cuerpo técnico aprovechará el tiempo para sumar tiempo de entrenamiento con el grupo, un capital que muchas veces no sobra en medio de las competencias.

Lionel Scaloni Lionel Messi selección argentina selección de Angola

