Deportes

Navone y Cerúndolo encabezan el cuadro principal de un Challenger de Lima con 15 argentinos en el cuadro

La gira sudamericana hace escala en Perú con presencia destacada de tenistas albicelestes

Guardar
Mariano Navone y Juan Manuel
Mariano Navone y Juan Manuel Cerúndolo son las principales raquetas del cuadro principal del Challenger de Lima

La gira sudamericana del ATP Challenger Tour no detiene su marcha. Esta semana el circuito hace escala en Lima, Perú, con quince jugadores argentinos en el cuadro principal. Entre ellos se destacan los dos primeros preclasificados, Mariano Navone y Juan Manuel Cerúndolo. Además, dirá presente Román Burruchaga, reciente campeón en Costa do Sauípe.

Navone (86° del ranking mundial) y Cerúndolo (88°) optaron por bajar a la segunda categoría del tour para recuperar confianza en sus juegos y sumar puntos que les permitan mejorar sus posiciones en el ranking ATP.

La semana pasada, en el Challenger de Costa do Sauípe, Navone -quien suma siete títulos en este tipo de certámenes- alcanzó los cuartos de final, donde cayó en sets corridos ante el chileno Cristian Garín (105°). En la primera ronda del torneo en la capital peruana se medirá con su compatriota Genaro Olivieri (230°).

El encuentro abrirá la jornada de este martes en la cancha principal, no antes de las 12:30 (hora argentina).

El menor de los Cerúndolo, campeón de diez trofeos Challenger en su carrera y ganador en Lima la temporada pasada, viene de perder en la tercera ronda del torneo brasileño ante Burruchaga (106°). En su debut se enfrentará con el albiceleste Carlos Zárate (758°), proveniente de la clasificación, en el tercer turno de la cancha 4, cerca de las 15:00.

Román Burruchaga se proclamó campeón
Román Burruchaga se proclamó campeón este domingo del Challenger de Costa do Sauípe al derrotar en la final al paraguayo Daniel Vallejo (Crédito: Agencia Try)

Por su parte, Burruchaga, con la confianza en alza tras conquistar su tercer título del año en Brasil, chocará con el local Alessandro Rubini, de 16 años, sin ranking y beneficiado con una invitación por parte de la organización para disputar el cuadro principal. El match se disputará en el segundo turno de la pista principal, cerca de las 14:00.

Mientras tanto, también en el court 4 se esperan cruces entre argentinos. En el primer turno, Andrea Collarini (273°) enfrentará a Alex Barrena (172°), quien atraviesa su mejor temporada desde que es tenista profesional —consiguió los Challenger de Tucumán y Santa Cruz-, no antes de las 12:00. A continuación, el correntino Lautaro Midón (260°) se medirá con el pilarense Federico Gómez (123°). Además, el juvenil marplatense Fernando Cavallo (947°), que ganó sus dos partidos de la qualy, jugará ante el local Huertas Del Pino (213°), cerca de las 16:30.

La cancha 3 será escenario de más acción albiceleste: Mariano Kestelboim (127°) se cruzará con el español David Jorda Sanchis (445°), no antes de las 12:00. Luego será el turno de Nicolás Kicker (287°) frente al danés Johannes Ingildsen (144°). Más tarde, Juan Bautista Torres (404°) jugará con el colombiano Miguel Tobon (518°).

El italiano Marco o Cecchinato
El italiano Marco o Cecchinato con el trofeo del Argentina Open alcanzado en la temporada 2019 (Crédito REUTERS/Agustin Marcarian)

Este lunes, el primer argentino en avanzar a los octavos de final fue Gonzalo Villanueva (184°), que venció al kazajo Timofey Skatov (238°) por 6-3 y 6-1. Ahora espera al ganador del duelo entre Barrena y Collarini.

Por su parte, el italiano Marco Cecchinato (262°), quien llegó a ser 16° del ranking en 2019 y fue campeón de los ATP de Budapest y Umag en 2018 y de Buenos Aires en 2019, derrotó en su debut al argentino Guido Justo (375°) por 3-6, 7-6(5) y 6-1.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinosJuan Manuel CerúndoloMariano NavoneRomán Burruchaga

Últimas Noticias

El informe que revela por qué Colapinto fue más rápido que Gasly en el GP de México de Fórmula 1

La batalla interna de Alpine en el Autódromo Hermanos Rodríguez terminó con el francés por encima del argentino, pero sólo por la participación de los comisarios en las últimas vueltas

El informe que revela por

Camilo Ugo Carabelli eliminó a Tomás Etcheverry en la primera ronda del Masters 1000 de París

Además, Francisco Comesaña perdió ante el número 12 del mundo, el canadiense Felix Auger-Aliassime. Los argentinos que siguen en carrera

Camilo Ugo Carabelli eliminó a

Indignación en la NBA con otro gesto antideportivo de Green: golpeó a un rival y luego se burló con un baile

La figura de Golden State Warriors protagonizó un polémico cruce con el español Santi Aldama durante el triunfo frente a Memphis Grizzlies

Indignación en la NBA con

Tragedia en Italia: el arquero del Inter atropelló y mató a un hombre en silla de ruedas

El español Josep Martínez golpeó con su auto contra el cuerpo de un anciano de 81 años en una localidad de Como

Tragedia en Italia: el arquero

Sala de terapia de luz roja y zona de recuperación acuática: Haaland mostró su lujosa mansión que adaptó para cuidar su cuerpo

El goleador del Manchester City inauguró su canal de YouTube con un video que compartió con su pareja Isabel Johansen

Sala de terapia de luz
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tres claves para entender por

Tres claves para entender por qué sube el dólar

Mercados: las acciones y los bonos argentinos operan sin tendencia clara en Wall Street

El cambio climático intensifica al huracán Melissa y aumenta su poder devastador, advierten los científicos

Decathlon abre su primer local en Buenos Aires el 8 de noviembre: qué se llevarán los primeros visitantes

Empresario emiratí fanático de Argentina cerró un megaproyecto energético con Egipto por USD 20.000 millones

INFOBAE AMÉRICA
La ruta de Melissa: hacia

La ruta de Melissa: hacia dónde irá el devastador huracán luego de atravesar Jamaica

Más de 100 agentes, ADN y cámaras: cómo viene la investigación del cinematográfico robo en el Louvre

El cambio climático intensifica al huracán Melissa y aumenta su poder devastador, advierten los científicos

La uruguaya Fernanda Trías ganó el Premio Sor Juana Inés de la Cruz, por segunda vez

EN VIVO: el huracán Melissa impacta Jamaica con vientos de 298 kilómetros por hora: es el segundo más potente en la historia del Atlántico

TELESHOW
Lissa Vera habló del enojo

Lissa Vera habló del enojo de Lourdes y contó cómo imagina el reencuentro en Bandana: “Se me rompe el corazón”

A quién salvó el jurado en la gala de eliminación en la noche turca de Masterchef Celebrity

Diego Topa abrió su corazón y felicitó a su pareja con un mensaje de cumpleaños: “Sos todo lo que soñé”

Alejandra Maglietti presentó a su hijo Manu en Bendita: “Estoy emocionada por volver”

Juanes recordó sus fotos con figuras internacionales y sorprendió a Mario Pergolini con una confesión sobre Metallica