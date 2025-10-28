Navone y Cerúndolo encabezan el cuadro principal de un Challenger de Lima con 15 argentinos en el cuadro

Mariano Navone y Juan Manuel Cerúndolo son las principales raquetas del cuadro principal del Challenger de Lima

La gira sudamericana del ATP Challenger Tour no detiene su marcha. Esta semana el circuito hace escala en Lima, Perú, con quince jugadores argentinos en el cuadro principal. Entre ellos se destacan los dos primeros preclasificados, Mariano Navone y Juan Manuel Cerúndolo. Además, dirá presente Román Burruchaga, reciente campeón en Costa do Sauípe.

Navone (86° del ranking mundial) y Cerúndolo (88°) optaron por bajar a la segunda categoría del tour para recuperar confianza en sus juegos y sumar puntos que les permitan mejorar sus posiciones en el ranking ATP.

La semana pasada, en el Challenger de Costa do Sauípe, Navone -quien suma siete títulos en este tipo de certámenes- alcanzó los cuartos de final, donde cayó en sets corridos ante el chileno Cristian Garín (105°). En la primera ronda del torneo en la capital peruana se medirá con su compatriota Genaro Olivieri (230°).

El encuentro abrirá la jornada de este martes en la cancha principal, no antes de las 12:30 (hora argentina).

El menor de los Cerúndolo, campeón de diez trofeos Challenger en su carrera y ganador en Lima la temporada pasada, viene de perder en la tercera ronda del torneo brasileño ante Burruchaga (106°). En su debut se enfrentará con el albiceleste Carlos Zárate (758°), proveniente de la clasificación, en el tercer turno de la cancha 4, cerca de las 15:00.

Román Burruchaga se proclamó campeón este domingo del Challenger de Costa do Sauípe al derrotar en la final al paraguayo Daniel Vallejo (Crédito: Agencia Try)

Por su parte, Burruchaga, con la confianza en alza tras conquistar su tercer título del año en Brasil, chocará con el local Alessandro Rubini, de 16 años, sin ranking y beneficiado con una invitación por parte de la organización para disputar el cuadro principal. El match se disputará en el segundo turno de la pista principal, cerca de las 14:00.

Mientras tanto, también en el court 4 se esperan cruces entre argentinos. En el primer turno, Andrea Collarini (273°) enfrentará a Alex Barrena (172°), quien atraviesa su mejor temporada desde que es tenista profesional —consiguió los Challenger de Tucumán y Santa Cruz-, no antes de las 12:00. A continuación, el correntino Lautaro Midón (260°) se medirá con el pilarense Federico Gómez (123°). Además, el juvenil marplatense Fernando Cavallo (947°), que ganó sus dos partidos de la qualy, jugará ante el local Huertas Del Pino (213°), cerca de las 16:30.

La cancha 3 será escenario de más acción albiceleste: Mariano Kestelboim (127°) se cruzará con el español David Jorda Sanchis (445°), no antes de las 12:00. Luego será el turno de Nicolás Kicker (287°) frente al danés Johannes Ingildsen (144°). Más tarde, Juan Bautista Torres (404°) jugará con el colombiano Miguel Tobon (518°).

El italiano Marco o Cecchinato con el trofeo del Argentina Open alcanzado en la temporada 2019 (Crédito REUTERS/Agustin Marcarian)

Este lunes, el primer argentino en avanzar a los octavos de final fue Gonzalo Villanueva (184°), que venció al kazajo Timofey Skatov (238°) por 6-3 y 6-1. Ahora espera al ganador del duelo entre Barrena y Collarini.

Por su parte, el italiano Marco Cecchinato (262°), quien llegó a ser 16° del ranking en 2019 y fue campeón de los ATP de Budapest y Umag en 2018 y de Buenos Aires en 2019, derrotó en su debut al argentino Guido Justo (375°) por 3-6, 7-6(5) y 6-1.