“Mastantuono baja a tierra”: el contundente análisis en España sobre la suplencia del argentino en Real Madrid

Mastantuono no vio minutos contra el Barcelona y tampoco tuvo espacio ante Juventus (Foto: Reuters)

La situación de Franco Mastantuono atraviesa una etapa de incertidumbre en el Real Madrid tras quedar fuera de los dos compromisos recientes de alto nivel que afrontó el club y los medios españoles puntualizaron sobre su particular situación tras iniciar su estadía como un titular habitual.

“Mastantuono baja a la tierra”, fue el contundente título que abrió la portada digital del diario madridista AS. El informe destacó que el mediapunta argentino de 18 años experimentó un descenso en protagonismo dentro del equipo dirigido por Xabi Alonso, quien optó por incluirlo solo seis minutos durante la victoria ante la Juventus y ninguno el triunfo por 2-1 sobre el Barcelona en el último clásico disputado en el Santiago Bernabéu.

El periodista Manu de Juan remarcó que el técnico había mostrado una gran confianza en Mastantuono, brindándole ocho titularidades desde su llegada, pero en los encuentros más exigentes recientes, la tendencia cambió abruptamente. “De ambos partidos hay un jugador que venía siendo importante y que ha bajado de golpe a la tierra: Franco Mastantuono”, subrayó el cronista, remarcando que Real Madrid pasó el examen de riesgo ante la Vecchia Signora y el Barca sin darle espacio al argentino.

El Real Madrid destinó más de 60 millones de euros para asegurar su fichaje, lo que generó grandes expectativas entre la dirección deportiva y los aficionados. En sus primeras semanas en la plantilla, el joven mediocampista sumó 11 partidos oficiales, anotó un gol y asistió en otro, una cifra que se detuvo en seco a lo largo de la última racha de compromisos decisivos. El único tanto de Mastantuono se produjo frente al Levante, pero su nivel pareció mermar en las siguientes presentaciones ante Atlético Madrid, Kairat, Villarreal y Getefe. “Apenas acumuló dos tiros a puerta y cinco regates completados”, remarcó el citado medio sobre estas cuatro apariciones de Mastantuono.

La reciente exclusión del argentino llamó la atención entre los seguidores madridistas, dado que Mastantuono había ocupado una posición relevante durante la ausencia de Jude Bellingham. En la reaparición del futbolista inglés, Xabi Alonso restableció su rol protagónico en el medio campo y desplazó a Mastantuono a la suplencia, rol que se mantuvo ante Barcelona.

Mastantuono jugó seis minutos contra la Juventus

Al respecto, el entrenador declaró tras el clásico: “Lleva tres partidos muy buenos. Sabíamos que necesitaba tiempo para ponerse en marcha y recuperar sensaciones. Jude es un jugador muy de sensaciones, de transmitir y de enganchar”. Cabe destacar que el propio Mastantuono había elogiado al británico mientras transitaba su recuperación de la lesión del hombro: “Es increíble. Un jugador que me impresionó, una persona estupenda y un futbolista único. Sinceramente, digo que nunca vi un jugador como él"

El periódico As analizó también que el DT utilizó dos planteamientos tácticos distintos en los dos partidos que prescindió de Mastantuono, pero aún así no le hizo un hueco al argentino. “Lo curioso es que fueron partidos planteados de forma muy diferente desde lo táctico y aun así, no entró en los planes”, señalaron. Frente a Juventus, Xabi Alonso apostó por un tridente ofensivo donde Brahim Díaz fue el elegido en la derecha, posición que el argentino había ocupado durante la ausencia de Bellingham por lesión. Contra Barcelona, el entrenador ajustó el esquema a cuatro mediocampistas, con Jude Bellingham y Eduardo Camavinga alternando por el costado derecho, en la que Mastantuono tampoco fue considerado como recambio. En las sustituciones, Brahim fue la primera alternativa ofensiva, seguido por Dani Ceballos, lo que reflejó el retroceso del argentino en la rotación.

La ausencia total del mediapunta en su primer clásico resultó significativa no solo por su juventud y reciente incorporación al club sino por el propio antecedente del entrenador, que había elogiado su potencial apenas semanas antes: “Franco tiene muchas cosas buenas, acaba de llegar a un país nuevo, a un equipo nuevo, a un grande, con apenas 18 años recién cumplidos, y la adaptación ha sido muy buena. Me encanta la calidad que tiene, la personalidad... y sobre todo lo competitivo que es. Tiene mucha energía. Luego hay que ordenarlo evidentemente, tiene que aprender conceptos, pero ese gen competitivo es fundamental. Estoy muy contento de que lo haya traído, lo vamos a disfrutar durante mucho tiempo”, sostuvo.

Franco acaba de cumplir 18 años y rápidamente se convirtió en una pieza importante para el Real Madrid, quedando por delante de Rodrygo o Endrick en la rotación. El ex River Plate pareció acomodarse rápidamente a un entorno tan atractivo como hostil, pero también suena lógico que atraviese un breve proceso de irregularidad. “Con sólo 18 años, es igualmente cierto que el argentino había recibido muy pronto un nivel de atención por parte de Xabi que no era el esperado. A estas alturas ya ha logrado ocho titularidades y el tolosarra parecía mostrar predilección por él”, reflexionaron desde España.

La nota estuvo acompañada por un video que realizó el periodista Dani Garrido durante una transmisión de Carrusel Deportivo: “Digo una cosa que vengo sintiendo hace un tiempo, y sé que Mastantuono es un buen jugador: ha jugado muchos más minutos de los que merece”, había señalado el cronista días atrás durante la trasmisión del duelo ante Getafe

El argentino elogió a Bellingham recientemente

Pese a toda esta situación que lo pone bajo la lupa, la reacción pública del futbolista fue medida. Después del partido frente al Barcelona, Mastantuono publicó en su cuenta oficial un sencillo mensaje acompañado por un corazón blanco: “Hala Madrid”, sin dejar entrever malestar por su situación. El gesto fue interpretado en la prensa local como una reafirmación de su identidad madridista y su disposición para competir por un sitio en el equipo.

Las próximas semanas representarán una nueva prueba para el argentino. El enfrentamiento ante Valencia, programado como antesala del duelo europeo frente al Liverpool en Anfield Road, podría ofrecerle una opción de recuperar minutos. La estadística de Mastantuono abarca 599 minutos disputados, un gol, una asistencia y tres tarjetas amarillas sin expulsiones hasta el momento, cifras que ahora tendrán que mejorar si quiere regresar a la formación titular y responder a la confianza que Xabi Alonso manifestó en él durante sus primeros meses en el club.

“Con todo, sabe que Xabi cuenta con él y tendrá su ocasión, incluso ante el Valencia este sábado. Pero al mismo tiempo ya tiene claro que le toca remar para recuperar estatus en el once titular del Real Madrid”, advirtieron desde España, dejando en claro que estar en uno de los clubes con más exposición del mundo trae como consecuencia exponerse a estar bajo la lupa partido a partido.