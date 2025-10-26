Los memes del GP de México: la largada de locos que complicó a Colapinto, la sorpresa por Bearman y la furia de Russell

Lando Norris logró una victoria contundente en el Gran Premio de México de Fórmula 1, disputado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, y se convirtió en el nuevo líder del Campeonato de Pilotos por un punto de diferencia. El piloto británico de McLaren dominó la carrera de principio a fin, mientras que Charles Leclerc (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull) completaron el podio.

El resultado de Norris le permitió superar a su compañero Oscar Piastri, quien finalizó en la quinta posición. Oliver Bearman (Haas) alcanzó el cuarto lugar, marcando un resultado histórico para la escudería. La competencia estuvo marcada por el abandono de Carlos Sainz (Williams) sobre el final, lo que provocó la activación de un Virtual Safety Car en la vuelta 70 de 71.

En el cierre de la carrera, Franco Colapinto intentó adelantar a su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, pero el Virtual Safety Car interrumpió su ataque. Ambos pilotos finalizaron a más de 30 segundos del siguiente competidor, tras haber sufrido con el bajo rendimiento del monoplaza A525 durante toda la prueba. Colapinto, que partió con neumáticos duros y realizó un extenso primer stint antes de cambiar a blandos, se mantuvo en el fondo de la grilla tras un trompo en la largada por un toque con Lance Stroll (Aston Martin).

Durante la competencia, se registraron duelos destacados: Piastri superó a George Russell (Mercedes) en la vuelta 60, mientras que Verstappen mantuvo un ritmo elevado pese al desgaste de sus neumáticos, acercándose a Leclerc en la lucha por el segundo puesto. Sainz recibió una sanción de Drive Through por exceder el límite de velocidad en los pits.

La próxima fecha de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Brasil en el circuito de Interlagos, del 7 al 9 de noviembre, con la inclusión de una carrera Sprint.

Los memes no tardaron en aparecer. La largada de locos, los Alpine de Colapinto y Gasly, la sorpresa por Oliver Bearman y la furia de George Russell, fueron algunos de los temas elegidos. Por supuesto, la lucha del inicio entre Max Verstappen y Lewis Hamilton.

Los mejores memes que dejó el GP de México de Fórmula 1: