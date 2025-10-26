Deportes

Los memes del GP de México: la largada de locos que complicó a Colapinto, la sorpresa por Bearman y la furia de Russell

La carrera de Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez contó con todos los condimentos. Así reaccionaron los fanáticos en las redes sociales

Guardar

Lando Norris logró una victoria contundente en el Gran Premio de México de Fórmula 1, disputado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, y se convirtió en el nuevo líder del Campeonato de Pilotos por un punto de diferencia. El piloto británico de McLaren dominó la carrera de principio a fin, mientras que Charles Leclerc (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull) completaron el podio.

El resultado de Norris le permitió superar a su compañero Oscar Piastri, quien finalizó en la quinta posición. Oliver Bearman (Haas) alcanzó el cuarto lugar, marcando un resultado histórico para la escudería. La competencia estuvo marcada por el abandono de Carlos Sainz (Williams) sobre el final, lo que provocó la activación de un Virtual Safety Car en la vuelta 70 de 71.

En el cierre de la carrera, Franco Colapinto intentó adelantar a su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, pero el Virtual Safety Car interrumpió su ataque. Ambos pilotos finalizaron a más de 30 segundos del siguiente competidor, tras haber sufrido con el bajo rendimiento del monoplaza A525 durante toda la prueba. Colapinto, que partió con neumáticos duros y realizó un extenso primer stint antes de cambiar a blandos, se mantuvo en el fondo de la grilla tras un trompo en la largada por un toque con Lance Stroll (Aston Martin).

Durante la competencia, se registraron duelos destacados: Piastri superó a George Russell (Mercedes) en la vuelta 60, mientras que Verstappen mantuvo un ritmo elevado pese al desgaste de sus neumáticos, acercándose a Leclerc en la lucha por el segundo puesto. Sainz recibió una sanción de Drive Through por exceder el límite de velocidad en los pits.

La próxima fecha de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Brasil en el circuito de Interlagos, del 7 al 9 de noviembre, con la inclusión de una carrera Sprint.

Los memes no tardaron en aparecer. La largada de locos, los Alpine de Colapinto y Gasly, la sorpresa por Oliver Bearman y la furia de George Russell, fueron algunos de los temas elegidos. Por supuesto, la lucha del inicio entre Max Verstappen y Lewis Hamilton.

Los mejores memes que dejó el GP de México de Fórmula 1:

Temas Relacionados

Fórmula 1Gran Premio de MéxicoFranco ColapintoPierre Gaslydeportes-argentinaGeorge RussellAlpine

Últimas Noticias

Nuevo título para Zeballos y Granollers: se coronaron en el ATP 500 de Basilea

La dupla hispano-argentina consiguió en el certamen suizo la quinta corona de la temporada. Los campeones en Roland Garros y el US Open en 2025 se presentan desde el próximo lunes en el Masters 1000 de París

Nuevo título para Zeballos y

El toque entre Hamilton y Verstappen en el inicio del GP de México que terminó con una sanción para el británico

Los pilotos multicampeones se sacaron chispas en el inicio del a competencia en el Autódromo Hermanos Rodríguez

El toque entre Hamilton y

Franco Colapinto terminó 16º en el GP de México: el ganador fue Lando Norris y es el nuevo líder de la F1

El argentino estuvo al borde de superar a Pierre Gasly en el cierre de la carrera, pero un VSC lo privó de adelantar a su compañero de Alpine. El británico de McLaren se quedó con una imponente victoria y superó a Oscar Piastri en el Campeonato de Pilotos

Franco Colapinto terminó 16º en

El gol de Dybala para el triunfo de la Roma y la dedicatoria para el bebé que espera junto a Oriana Sabatini: “Amor y familia”

El cordobés marcó el único tanto en la victoria de La Loba sobre el Sassuolo. Las imágenes

El gol de Dybala para

El trompo de Franco Colapinto tras disputar posición con Lance Stroll en la accidentada largada en el GP de México

El piloto argentino se vio perjudicado por el incidente con el canadiense

El trompo de Franco Colapinto
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tras el cierre de los

Tras el cierre de los comicios, el Gobierno destacó el debut de la Boleta Única: crece la expectativa por los resultados

Ordenaron que “El Señor Jota” quede detenido por el triple femicidio de Florencio Varela

Dólar cripto: a cuánto cotiza la divisa en el mercado que nunca cierra a poco de que se conozca el resultado electoral

Las mejores fotos de las elecciones legislativas 2025

Formosa: violento ataque de militantes de Gildo Isfrán a una diputada libertaria y su hijo

INFOBAE AMÉRICA
La Iglesia Católica de Venezuela

La Iglesia Católica de Venezuela condenó los ataques de la dictadura contra el cardenal Porras y pidió no politizar la fe

Lituania volvió a cerrar el aeropuerto de Vilna y la frontera con Bielorrusia por la presencia de globos de contrabando

La Fiscalía de Turquía acusó de espionaje al principal rival de Erdogan y pidió su permanencia en prisión

Científicos captaron por primera vez cómo una placa tectónica se fragmenta bajo el océano Pacífico

Científicos descubren por qué algunas personas escuchan voces que no existen

TELESHOW
El video de la China

El video de la China Ansa en trabajo de parto en el auto y cantando cumbia, minutos antes de dar a luz a su hijo Rafael

El contundente posteo de Mauro Icardi y la China Suárez en medio del cumpleaños de la hija menor de Wanda Nara

Cómo quedó la casa de Nicole Neumann tras el temporal: “Lo que dejó la tormenta”

La noche divertida de Oriana Sabatini en la boda de Diego Schwartzman y Eugenia De Martino: look embarazada y amigas

El romántico saludo de Wanda Nara a Martín Migueles por su cumpleaños: “Cómo no me voy a enamorar”