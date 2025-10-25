Deportes

La decisión que tomó Claudio Úbeda en Boca Juniors antes del trascendental partido ante Barracas Central

El entrenador xeneize hará concentrar al plantel durante dos días hasta el encuentro

Federico Cristofanelli

Federico Cristofanelli

Claudio Úbeda confía en retomar
Claudio Úbeda confía en retomar la senda victoriosa ante Barracas Central

Boca Juniors borrará el asterisco que queda en la tabla de posiciones este lunes, cuando visite a Barracas Central por el encuentro válido por la duodécima jornada del Torneo Clausura 2025 que se postergó por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. El Xeneize buscará, nada más ni nada menos, que volver a meterse en zona de ingreso a los octavos de final del certamen en la Zona A, al mismo tiempo que intentará quedar como escolta en la Tabla Anual. Claudio Úbeda tomó una decisión previo a este crucial compromiso.

El entrenador hará concentrar desde este sábado por la noche al plantel xeneize, que volverá a entrenarse mañana domingo antes del match de este lunes, que arrancará a las 16 en el estadio Claudio Fabián Tapia. Es decir que los futbolistas permanecerán encerrados dos días antes de salir a la cancha. Desde que el Sifón tomó las riendas del equipo, Boca perdió con Defensa y Justicia en Florencio Varela, goleó a Newell’s en la Bombonera y cayó inmerecidamente ante Belgrano de Córdoba como local.

Respecto a lo táctico, Úbeda apostaría por una o dos modificaciones respecto a la última presentación ante Belgrano. Una será obligada, por la lesión de un Rodrigo Battaglia que probablemente se pierda el Superclásico contra River (desgarro en sóleo izquierdo). La otra está por definirse. Milton Delgado, recién llegado del Mundial Sub 20 donde fue elegido como uno de los mejores tres futbolistas del certamen, se repartiría la mitad de cancha con Leandro Paredes. Además, Williams Alarcón podría tomar el lugar de Brian Aguirre, quien no se entrenó con normalidad esta semana por un cuadro febril.

Úbeda tiene en la cabeza
Úbeda tiene en la cabeza el 11 para visitar a Barracas Central

Los once de corrido para visitar a Barracas Central este lunes serían entonces Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Aguirre o Alarcón, Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez. Vale mencionar que hay dos futbolistas que están al límite de amonestaciones y, en caso de ver otra amarilla, se perderán el choque ante Estudiantes en La Plata: Di Lollo y Paredes. Se armó el debate porque existe la posibilidad de que ambos se limpien para visitar al Pincha pensando en que luego Boca recibirá a River en la Bombonera.

Mañana se conocerá la lista de convocados de la que no formaría parte Edinson Cavani, quien entró en la recta final de la recuperación de su lesión. El plan del cuerpo técnico es no arriesgarlo en este cotejo y que sí sume minutos contra Estudiantes, en el partido que quedó agendado para el domingo 2 de noviembre a partir de las 16, en La Plata. De esa forma, el Matador tendría algo de rodaje con vistas al Superclásico del domingo 9/11.

Los números marcan que Boca marcha en el décimo lugar de la Zona A, aunque un empate le bastará para ubicarse en el sexto puesto, ya que tendría la misma cantidad de puntos (18) que Argentinos Juniors, Belgrano, Tigre y Racing, pero mejor diferencia de gol. Si gana, alcanzará a Unión en el tercer lugar y se impondrá también por la diferencia de gol (además, quedará a una unidad de los líderes Central Córdoba de Santiago del Estero y Estudiantes, al que visitará la próxima jornada).

Un empate también le permitiría a Boca ubicarse en el tercer lugar de la Tabla Anual (desplazaría a Argentinos Juniors por diferencia de gol), por lo que dependería de sí mismo en las últimas jornadas para clasificarse de forma directa a la Libertadores 2026 ya que estaría a un punto del escolta, River, al que recibirá en la Bombonera.

LAS VÍAS DE BOCA JUNIORS PARA CLASIFICARSE A LA LIBERTADORES 2026

Boca se jugará el pase
Boca se jugará el pase a la Libertadores 2026 en los últimos cuatro partidos de la fase regular

1) Ganar el Torneo Clausura 2025

2) Quedar ubicado entre los tres primeros de la Tabla Anual 2025 (si termina tercer, disputará Fase 2)

*Si Argentinos Juniors gana la Copa Argentina y termina entre los tres primeros de la Anual, Boca se clasificará a la Fase 2 si culmina en el cuarto lugar de la Anual

**Si Racing gana la Libertadores y/o Lanús la Sudamericana liberarán cupo si quedan entre los tres primeros de la Tabla Anual

