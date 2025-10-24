La selección argentina arranca su camino al Mundial 2027 en la Liga de Naciones Femenina: agenda y todo lo que hay que saber

La selección argentina de fútbol debutará ante Paraguay en la Liga de Naciones de Conmebol (@Argentina)

Se pone en marcha la primera edición de la Liga de Naciones Femenina (LNF), el torneo de selecciones que organiza la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para determinar a los dos equipos que obtendrán la plaza directa a la Copa Mundial de la FIFA que se disputará en Brasil en 2027.

Luego del sorteo que se llevó a cabo el pasado 31 de julio, esta noche debutará la Argentina frente a Paraguay en el estadio Diego Armando Maradona de Argentinos Juniors, a partir de las 20.00 y transmisión de manera libre y gratuita por el canal oficial de streaming AFA Estudio.

Las entradas, que están a la venta en la plataforma digital Deportick, se pueden conseguir desde 10.000 pesos la popular y $20.000 la platea. El equipo que dirige Germán Portanova volverá a presentarse el martes 28 de octubre en el estadio Centenario de Montevideo ante Uruguay por la segunda fecha de la LNF.

En cuanto al resto de la primera jornada, Colombia recibirá a Perú en Medellín; Bolivia hará lo propio en El Alto frente a Ecuador y Venezuela recibirá a Chile en Cabudare. Cabe destacar que Uruguay tendrá fecha libre dado que Brasil no participa de la Liga de Naciones al estar clasificado al próximo Mundial por ser anfitrión.

La selección albiceleste tendrá jornada libre en la tercera fecha y volverá a presentarse el 2 de diciembre como local ante Bolivia en el último partido del año. Ya en 2026, Argentina tendrá una agenda cargada en abril: visitará a Chile (10/4) y Venezuela (14/4) y recibirá a Colombia (18/4). En la ventana de junio será local ante Perú (5/6) y visitante de Ecuador (9/6), en Quito.

Yamila Rodriguez de Argentina celebra después de marcar el gol de su selección frente a Perú durante el partido de la Copa América Femenina 2025, en Quito, Ecuador. (AP Foto/Dolores Ochoa)

En cuanto a las últimas actuaciones de la Selección está como antecedente la destacada participación en la Copa América de Ecuador 2025, donde Argentina terminó tercera, perdiendo en semifinales ante Colombia en los penales tras el empate 0-0 en el tiempo regular. En el partido por el podio, venció por la misma vía a Uruguay luego de la igualdad 2-2. En fase de grupos, las argentinas terminaron con puntaje perfecto tras vencer a las Celestes, Chile, Ecuador y Perú.

El formato de la Liga de Naciones Femenina

La Conmebol Liga de Naciones Femenina contempla una fase única, en la que los equipos se enfrentarán todos contra todos en partidos de ida, sumando un total de nueve jornadas. En cada fecha, ocho selecciones disputarán sus encuentros mientras una quedará libre, garantizando que cada equipo descanse en una de las jornadas. El calendario preliminar, elaborado y aprobado por la Conmebol en la reunión de su Consejo del 7 de abril de 2025, prevé la realización de 36 partidos a lo largo del torneo.

La organización del certamen se ajustará estrictamente al calendario internacional femenino de la FIFA para los periodos 2023-2025 y 2026-2029, de modo que los partidos se disputarán durante las ventanas oficiales establecidas por el organismo rector del fútbol mundial. En los periodos Tipo I, que comprenden nueve días (de lunes a martes), se permitirá la realización de hasta dos partidos por equipo: el primero se jugará el viernes y el segundo el martes, último día del periodo. En los periodos Tipo II, de doce días (de martes a sábado), se podrán disputar hasta tres partidos: el primero el viernes, el segundo el martes y el tercero el sábado, siempre con un mínimo de tres días completos de descanso entre cada encuentro.

La relevancia de la LNF radica en su función como plataforma de preparación y desarrollo para las selecciones nacionales, al ofrecer una competencia oficial y regular que fomenta la acumulación de experiencia y minutos internacionales. Según la información difundida por la Conmebol, el torneo busca impulsar la competitividad y el crecimiento del fútbol femenino en Sudamérica, en un contexto en el que la profesionalización y la visibilidad de la disciplina se han convertido en prioridades para las federaciones.

En cuanto a la clasificación para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027, el sistema establece que los equipos que finalicen en las dos primeras posiciones de la tabla accederán de manera directa al torneo ecuménico, mientras que quienes ocupen el tercer y cuarto lugar tendrán la oportunidad de disputar el repechaje intercontinental. De este modo, la LNF se convierte en un escenario clave para las aspiraciones de las selecciones sudamericanas de cara al máximo evento del fútbol femenino.

Germán Portanova es el entrenador de la selección argentina de fútbol femenino (REUTERS/David Rowland)

LAS CONVOCADAS DE LA SELECCIÓN ARGENTINA PARA LA FECHA DE LIGA DE NACIONES CONMEBOL:

Arqueras:

Milagros Vargas - Belgrano

Agostina Holzheier - Racing

Solana Pereyra - San Lorenzo

Defensoras:

Aldana Cometti - FC Fleury 91

Florencia Bonsegundo - Sporting CP Lisboa

Eliana Stabile - Boca Juniors

Vanina Preininger - San Lorenzo

Daiana Falfán - Dux Logroño

Lara Esponda - River Plate

Sophia Braun - Spokane Zephyr FC

Kishi Núñez - Boca Juniors

Paulina Gramaglia - CD Tenerife

Margarita Giménez - FC Badalona

Virginia Gómez - San Lorenzo

Carolina Ceniza - River Plate

Mediocampistas:

Yamila Rodríguez - Gremio

Adriana Sachs - Racing

Juana Fonseca - San Lorenzo

Abril Reche - Racing

Agustina Vargas - Newell’s Old Boys

Annika Paz - River Plate

Priscila Siben - Boca Juniors

Dalma Mancilla - Belgrano

Crisely Pavón - Belgrano

Delanteras:

Milagros Martin - CD Tenerife

Sofía Domínguez - FC Basel