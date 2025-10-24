La selección argentina arranca su camino al Mundial 2027 en la Liga de Naciones Femenina: agenda y todo lo que hay que saber

Se pone en marcha la primera edición de la Liga de Naciones Femenina (LNF), el torneo de selecciones que organiza la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para determinar a los dos equipos que obtendrán la plaza directa a la Copa Mundial de la FIFA que se disputará en Brasil en 2027.
Luego del sorteo que se llevó a cabo el pasado 31 de julio, esta noche debutará la Argentina frente a Paraguay en el estadio Diego Armando Maradona de Argentinos Juniors, a partir de las 20.00 y transmisión de manera libre y gratuita por el canal oficial de streaming AFA Estudio.
Las entradas, que están a la venta en la plataforma digital Deportick, se pueden conseguir desde 10.000 pesos la popular y $20.000 la platea. El equipo que dirige Germán Portanova volverá a presentarse el martes 28 de octubre en el estadio Centenario de Montevideo ante Uruguay por la segunda fecha de la LNF.
En cuanto al resto de la primera jornada, Colombia recibirá a Perú en Medellín; Bolivia hará lo propio en El Alto frente a Ecuador y Venezuela recibirá a Chile en Cabudare. Cabe destacar que Uruguay tendrá fecha libre dado que Brasil no participa de la Liga de Naciones al estar clasificado al próximo Mundial por ser anfitrión.
La selección albiceleste tendrá jornada libre en la tercera fecha y volverá a presentarse el 2 de diciembre como local ante Bolivia en el último partido del año. Ya en 2026, Argentina tendrá una agenda cargada en abril: visitará a Chile (10/4) y Venezuela (14/4) y recibirá a Colombia (18/4). En la ventana de junio será local ante Perú (5/6) y visitante de Ecuador (9/6), en Quito.
En cuanto a las últimas actuaciones de la Selección está como antecedente la destacada participación en la Copa América de Ecuador 2025, donde Argentina terminó tercera, perdiendo en semifinales ante Colombia en los penales tras el empate 0-0 en el tiempo regular. En el partido por el podio, venció por la misma vía a Uruguay luego de la igualdad 2-2. En fase de grupos, las argentinas terminaron con puntaje perfecto tras vencer a las Celestes, Chile, Ecuador y Perú.
El formato de la Liga de Naciones Femenina
La Conmebol Liga de Naciones Femenina contempla una fase única, en la que los equipos se enfrentarán todos contra todos en partidos de ida, sumando un total de nueve jornadas. En cada fecha, ocho selecciones disputarán sus encuentros mientras una quedará libre, garantizando que cada equipo descanse en una de las jornadas. El calendario preliminar, elaborado y aprobado por la Conmebol en la reunión de su Consejo del 7 de abril de 2025, prevé la realización de 36 partidos a lo largo del torneo.
La organización del certamen se ajustará estrictamente al calendario internacional femenino de la FIFA para los periodos 2023-2025 y 2026-2029, de modo que los partidos se disputarán durante las ventanas oficiales establecidas por el organismo rector del fútbol mundial. En los periodos Tipo I, que comprenden nueve días (de lunes a martes), se permitirá la realización de hasta dos partidos por equipo: el primero se jugará el viernes y el segundo el martes, último día del periodo. En los periodos Tipo II, de doce días (de martes a sábado), se podrán disputar hasta tres partidos: el primero el viernes, el segundo el martes y el tercero el sábado, siempre con un mínimo de tres días completos de descanso entre cada encuentro.
La relevancia de la LNF radica en su función como plataforma de preparación y desarrollo para las selecciones nacionales, al ofrecer una competencia oficial y regular que fomenta la acumulación de experiencia y minutos internacionales. Según la información difundida por la Conmebol, el torneo busca impulsar la competitividad y el crecimiento del fútbol femenino en Sudamérica, en un contexto en el que la profesionalización y la visibilidad de la disciplina se han convertido en prioridades para las federaciones.
En cuanto a la clasificación para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027, el sistema establece que los equipos que finalicen en las dos primeras posiciones de la tabla accederán de manera directa al torneo ecuménico, mientras que quienes ocupen el tercer y cuarto lugar tendrán la oportunidad de disputar el repechaje intercontinental. De este modo, la LNF se convierte en un escenario clave para las aspiraciones de las selecciones sudamericanas de cara al máximo evento del fútbol femenino.
LAS CONVOCADAS DE LA SELECCIÓN ARGENTINA PARA LA FECHA DE LIGA DE NACIONES CONMEBOL:
Arqueras:
- Milagros Vargas - Belgrano
- Agostina Holzheier - Racing
- Solana Pereyra - San Lorenzo
Defensoras:
- Aldana Cometti - FC Fleury 91
- Florencia Bonsegundo - Sporting CP Lisboa
- Eliana Stabile - Boca Juniors
- Vanina Preininger - San Lorenzo
- Daiana Falfán - Dux Logroño
- Lara Esponda - River Plate
- Sophia Braun - Spokane Zephyr FC
- Kishi Núñez - Boca Juniors
- Paulina Gramaglia - CD Tenerife
- Margarita Giménez - FC Badalona
- Virginia Gómez - San Lorenzo
- Carolina Ceniza - River Plate
Mediocampistas:
- Yamila Rodríguez - Gremio
- Adriana Sachs - Racing
- Juana Fonseca - San Lorenzo
- Abril Reche - Racing
- Agustina Vargas - Newell’s Old Boys
- Annika Paz - River Plate
- Priscila Siben - Boca Juniors
- Dalma Mancilla - Belgrano
- Crisely Pavón - Belgrano
Delanteras:
- Milagros Martin - CD Tenerife
- Sofía Domínguez - FC Basel