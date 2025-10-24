Deportes

La millonaria oferta que prepara un gigante de Europa para quedarse con Nico Paz: cómo influye la “cláusula Real Madrid“

Un importante club de la Serie A de Italia está tras los pasos de la joven joya de la selección argentina

Guardar
Nico Paz, en la mira
Nico Paz, en la mira del Inter

El interés de un club histórico de Italia por una de las figuras emergentes de la selección argentina marca el ritmo del mercado de pases europeo. Inter de Milán tiene en la mira a Nico Paz y prepara una oferta de 58 millones de euros para quedarse con el mediocampista que deslumbra en la Serie A con la camiseta de Como 1907, según informó la prensa deportiva italiana. La posible transferencia se revela mientras el joven futbolista mantiene una campaña sobresaliente en uno de los equipos revelación del torneo.

Nico Paz, nacido en España y con nacionalidad argentina, tiene 21 años y fue formado en las divisiones juveniles del Real Madrid. El joven se transformó en el motor del Como, conjunto que pelea entre los primeros puestos en la tabla de la Serie A. Desde su llegada, el jugador alcanzó cifras que atraen la atención de las grandes potencias del continente. En siete partidos de la liga italiana, el mediocampista suma cuatro goles y cuatro asistencias, participación directa en ocho de los nueve tantos convertidos por su equipo.

El rendimiento del número 10 se vio especialmente reflejado en la última jornada, cuando Como se impuso 2-0 frente a Juventus tras 73 años sin lograr una victoria ante ese rival. Paz fue determinante en ese triunfo: marcó un gol y aportó una asistencia, situándose como la figura central del partido. Tras el encuentro, Cesc Fàbregas, entrenador del equipo, expresó: “Tengo mucha confianza en él y en su futuro. Puede llegar adonde quiera si continúa con este hambre y esta humildad. Tiene talento y físico”.

El rendimiento de Paz ya había encendido el radar de varios equipos europeos durante la temporada pasada. Actualmente, la información sobre la intención del Inter de ofertar 58 millones de euros sitúa la operación como una de las posibles transferencias más altas para un jugador argentino en el último tiempo en el Calcio. En Italia sostienen que los clubes ya iniciaron diálogos para perfilar una negociación que podría concretarse en el mercado de 2026, en la previa al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

No obstante, esta negociación también tendrá un punto clave, que será la “clausula Real Madrid”. Cuando la joven estrella de la selección argentina recaló en el equipo italiano a cambio de seis millones de euros por la mitad de su ficha, Real Madrid incluyó una cláusula de recompra, que podría ejecutar por ocho millones en 2025 y por diez millones en 2026. Hasta ahora, el club blanco no hizo uso de esa opción, pero mantiene también un derecho al 50 por ciento de una futura venta. De concretarse el pase al Inter, el Real Madrid retendría así una parte significativa del beneficio económico.

El vicepresidente del Inter de Milán, Javier Zanetti, junto con la dirigencia del club, apuesta a un proyecto que busca consolidar el recambio generacional de su plantel con talentos sudamericanos. La presencia de Lautaro Martínez como goleador y referente del equipo potencia el atractivo del destino para futbolistas argentinos.

Xabi Alonso, actual entrenador del Real Madrid, también reconoció públicamente la proyección del mediocampista. “Vi el partido contra Juventus, Como hizo un partido muy bien trabajado y planteado por Cesc. Nos centramos en lo nuestro. Nico Paz no sólo esta temporada, su paso en la temporada pasada fue muy inteligente, al sitio que cayó y con el entrenador que cayó y cómo está evolucionando... ¿Su futuro? No es el momento”, declaró en conferencia de prensa.

Como 1907 ocupa actualmente la sexta posición en la Serie A, en puestos de acceso a competiciones internacionales y a solo cuatro puntos del líder Milan. El mediocampista se consolidó como líder futbolístico y emblema del equipo. En la pasada temporada también dejó una huella, al contribuir con seis tantos y nueve asistencias en 35 partidos.

Temas Relacionados

Nico PazComoReal MadridInterLa LigaSerie Aselección argentina

Últimas Noticias

Franco Colapinto iniciará su actividad en el Gran Premio de México con una práctica con muchos cambios: hora, TV y todo lo que hay que saber

A partir de las 15.30 de Argentina se desarrollará el primer entrenamiento en el Autódromo Hermanos Rodríguez con nueve pilotos rookie ocupando el lugar de los titulares

Franco Colapinto iniciará su actividad

River Plate buscará la final de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia: hora, TV y formaciones

El Millonario chocará ante la Lepra en el Estadio Mario Alberto Kempes. Desde las 22.10, por TyC Sports

River Plate buscará la final

Los siete juegos de la NBA que investiga el FBI por apuestas ilegales de los jugadores

Entre los señalados hay estrellas y entrenadores en actividad, pero la cifra total de involucrados supera las 30 personas

Los siete juegos de la

En medio del escándalo, otro partido increíble en la NBA: los 50 puntos que no alcanzaron para derrotar a Curry

Aaron Gordon firmó una actuación memorable con una lluvia de triples, pero la estrella de los Golden State Warriors fue vital para quedarse con la victoria

En medio del escándalo, otro

El Ruso Zielinski explotó en conferencia tras la eliminación de Belgrano en Copa Argentina: “Hay árbitros que se hacen bien los tontos”

El entrenador pirata expresó su disgusto por la actuación de Yael Falcón Pérez ante Argentinos Juniors

El Ruso Zielinski explotó en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025 en vivo: las

Elecciones 2025 en vivo: las últimas noticias de los comicios legislativos nacionales del próximo domingo

Cuál es el pronóstico del tiempo para el domingo 26 de octubre, el día de las elecciones legislativas 2025

Se rompió un caño de agua en el barrio de Belgrano y una camioneta que estaba estacionada se atascó en la grieta

Receta de cheesecake de frutos rojos, rápida y fácil

Una “supertierra” cercana despierta nuevas esperanzas en la búsqueda de vida fuera del Sistema Solar

INFOBAE AMÉRICA
La dictadura cubana condenó a

La dictadura cubana condenó a seis manifestantes a más de cinco años de prisión por protestar con cacerolas

Francisco de la Fuente, exdirector de seguridad del Museo Thyssen, sobre el robo en el Louvre: “Siete minutos es una eternidad. Da tiempo a detenerlos”

“Las leyendas nunca se olvidan de dónde vienen”: ‘Canelo’ Álvarez impulsa campaña solidaria en 50 instituciones deportivas mexicanas

Arrestaron a la influencer brasileña Melissa Said: la acusan de liderar una red de tráfico de drogas y lavado de dinero

Arrestaron a un hombre con cuchillo cerca de la embajada de Estados Unidos en Tokio: un policía herido

TELESHOW
La hija de Ricardo Iorio

La hija de Ricardo Iorio recordó al músico a dos años de su muerte: “Espero que estés donde pretendo ir”

Hoy tu sueño es real: los castings de 5 jovencitas que querían ser estrellas del pop y lo lograron con Bandana

Patricia Sosa cantó en lo de Guido Kaczka por una causa solidaria y recaudó una cifra millonaria

La transformación de Lourdes Fernández en Lowrdez: su vida antes de Bandana y la reinvención como ícono pop

Lourdes Fernández dejó el hospital junto a una amiga: los detalles de su internación