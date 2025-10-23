Deportes

La espectacular atajada de Rossi que salvó al Flamengo ante Racing en la ida de la semifinal de la Libertadores

El ex arquero de Boca Juniors se lució con una tapada en un momento clave del partido en el Maracaná

*La espectacular atajada de Rossi

Racing perdió 1-0 con Flamengo en el partido de ida por la semifinal de la Copa Libertadores en el mítico Estadio Maracaná. El equipo dirigido por Gustavo Costas estuvo cerca de traerse un empate de Brasil y podría haber convertido, pero Agustín Rossi les ahogó el grito con una salvada providencial en el primer tiempo.

Fue a los 33 minutos cuando Agustín Almendra ejecutó un tiro de esquina y Santiago Solari anticipó con un remate que obligó a una gran reacción del ex arquero de Boca Juniors que evitó la caída de su valla.

La reacción de Rossi fue en un momento clave del encuentro ya que un tanto de Racing hubiese condicionado el resto del cotejo que recién llevaba cumplido un tercio del total.

A lo largo del certamen el golero argentino de 30 años fue determinante para el Fla y por ejemplo se lució en la definición por penales ante Estudiantes en La Plata en el choque de vuelta por los cuartos de final.

Rossi se incorporó al Flamengo en 2023 y logró consolidarse como titular. Lleva ganados cinco títulos: tres en el plano local con dos Taça Guanabara y un Campeonato Carioca y una Copa do Brasil y una Supercopa Rei.

Agustín Rossi festeja el gol
Agustín Rossi festeja el gol del Flamengo en la ida de la semifinal de la Copa Libertadores (REUTERS/Sergio Moraes)

Durante la primera mitad, el equipo brasileño mostró un dominio claro en el desarrollo del juego. A los 20 minutos, Varela bajó de cabeza un centro desde la izquierda hacia el segundo palo, permitiendo que De Arrascaeta conectara una volea que terminó estrellándose en el poste, evitando así la apertura del marcador y manteniendo el arco de Cambeses en cero.

En el inicio del segundo tiempo, Racing intentó capitalizar su fortaleza en el juego aéreo. Tras un tiro de esquina, Sosa logró anotar de cabeza, pero el árbitro Valenzuela anuló el tanto al señalar una infracción del defensor argentino por un codazo sobre Carrascal. Esta decisión mantuvo la igualdad y generó protestas en el conjunto visitante.

El partido se tornó dinámico, con llegadas de ambos equipos. De Arrascaeta volvió a exigir a Cambeses con un potente disparo desde el vértice del área, obligando al arquero, recientemente convocado a la selección argentina, a realizar una intervención destacada para enviar el balón al tiro de esquina. Esta acción fue una de las tres atajadas clave del guardameta a lo largo del encuentro.

A falta de 15 minutos para el final, Lino dispuso de una oportunidad inmejorable para adelantar a Flamengo, pero nuevamente Cambeses se lució con una atajada espectacular, frustrando el festejo de los hinchas locales. Poco después, el propio Lino logró vencer al arquero argentino con un cabezazo a los 81 minutos, aunque la jugada fue invalidada por el VAR al detectarse posición adelantada del delantero brasileño.

En los minutos finales, Flamengo intensificó la presión y acorraló a Racing en su área. La insistencia tuvo premio a los 87 minutos, cuando una serie de rebotes y desvíos culminó con el gol que le dio la ventaja al equipo carioca. Con este resultado, el conjunto argentino deberá revertir la serie en el partido de vuelta para mantener sus aspiraciones en la Copa Libertadores.

El partido de vuelta será en una semana en Avellaneda. Racing deberá remontar la serie en el Cilindro. Por la otra llave, Liga de Quito recibirá a Palmeiras este jueves desde las 21:30.

