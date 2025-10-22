¿Úbeda patea el tablero ante Barracas? El factor Cavani por el que Boca cambiaría de esquema y los dos importantes regresos

Claudio Úbeda prepara el equipo de Boca para visitar a Barracas Central, con la posible vuelta de Edinson Cavani

La sorpresiva derrota de Boca Juniors ante Belgrano en La Bombonera, que lo dejó fuera de los ocho primeros del Torneo Clausura y complicó su acceso a la Copa Libertadores 2026, llevó al entrenador Claudio Úbeda a considerar una modificación táctica de peso: la posible disolución del “doble nueve”, que hasta ahora integraban Miguel Merentiel y Milton Giménez. Esta revisión estratégica, que se encuentra en evaluación por parte del cuerpo técnico, busca revertir el bajo rendimiento ofensivo y mejorar el funcionamiento colectivo del equipo.

El análisis de los últimos once partidos bajo la conducción de Miguel Ángel Russo y, posteriormente, de Úbeda, revela que la apuesta por dos atacantes de referencia no ha dado los resultados esperados. En ese lapso, los delanteros involucrados apenas sumaron siete goles: tres de Giménez, dos de Merentiel y dos de Edinson Cavani. De hecho, el máximo goleador de Boca en este ciclo ha sido Rodrigo Battaglia, lo que evidencia la escasa eficacia del doble nueve en la generación de goles.

La decisión de modificar el esquema responde, además, a la necesidad de fortalecer el mediocampo. El cuerpo técnico baraja la opción de sumar un volante para equilibrar el juego y dotar al equipo de mayor control en una zona clave. El plan de Úbeda consiste en seguir probando durante la semana una formación con un solo delantero central —en principio, Merentiel— y un mediocampista adicional, con el objetivo de potenciar el juego asociado y lograr un funcionamiento más fluido.

La situación física de Edinson Cavani también influye en la toma de decisiones. El delantero uruguayo, de 38 años, arrastra una molestia en el psoas derecho desde la semana posterior al empate ante Rosario Central. Aunque mostró avances, la dolencia reapareció recientemente, lo que lo dejó fuera de los partidos ante Defensa y Justicia y Central Córdoba, y lo relegó al banco de suplentes en la goleada sobre Newell’s. Según el periodista partidario Tato Aguilera, “en la revisión del doble nueve, si sigue usándolo con estos jugadores o si continúa como esquema, hay una cuestión que tiene que ver con el día a día de Cavani. Yo creo que Cavani va a estar contra Barracas Central, que significa que aunque hoy se entrena aparte, yo creo que aquí el viernes en algún momento lo van a sumar y la idea es que haga fútbol el viernes por la tarde en la Bombonera. Entonces, ante esto, si Cavani está, juega”.

La presencia o ausencia de Cavani será determinante para la elección del esquema. Si el uruguayo no está en condiciones de jugar, la alternativa más probable es que Boca opte por un solo delantero y refuerce el mediocampo, con nombres como Herrera o Williams Alarcón como posibles opciones, y a la espera de la reincorporación de Milton Delgado tras su participación en el Mundial Sub 20 con la selección argentina.

En paralelo, el plantel retomó los entrenamientos en el predio de Ezeiza con la mira puesta en el partido postergado ante Barracas Central, que se disputará el próximo lunes a las 16:00 en el Estadio Claudio “Chiqui” Tapia. El ensayo clave para definir la formación será el viernes en La Bombonera, donde el cuerpo técnico evaluará si la nueva variante táctica ofrece los resultados esperados.

En el plano disciplinario, Leandro Paredes fue amonestado durante el primer tiempo del encuentro ante Belgrano, alcanzando así las cuatro tarjetas amarillas. Una nueva amonestación le significaría una suspensión de un partido, según consta en el informe arbitral. La transmisión oficial no había mostrado inicialmente la tarjeta, pero ESPN difundió la imagen en la que el árbitro Pablo Dóvalo sanciona a Paredes por una falta contra Lucas Passerini.

Por último, la plantilla de Boca contará nuevamente con Milton Delgado y Dylan Gorosito, quienes regresan tras consagrarse subcampeones del Mundial Sub 20 con la selección argentina, poniéndose a disposición del cuerpo técnico para los próximos compromisos.