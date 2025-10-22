Deportes

La sorprendente participación como modelo de Nicolás Tagliafico en la marca de ropa de su esposa Caro Calvagni

La empresaria lanzó una nueva colección, con la colaboración de su pareja, que se animó a posar para las cámaras desde otro lugar: “Me llena de orgullo apoyar a Caro”

Guardar
Una de las fotos de
Una de las fotos de la colaboración de Taglia con su esposa

Campeón del mundo, bicampeón de América. Referente del Olympique de Lyon, que da pelea en la Ligue 1, a tres puntos del líder Olympique de Marsella. A los 33 años, Nicolás Tagliafico edificó una carrera de ensueño. Y sigue soñando, porque es una fija dentro de la selección argentina, que buscará defender el título logrado en Qatar en el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Esa búsqueda puede llegar con un bonus track, si en marzo vence a España en la Finalissima.

Pero hay mucho más allá de la pelota para el lateral izquierdo. Con su esposa, Caro Calvagni, se transformaron en un símbolo de la era de las redes. Juntos, en posteos que parecen pasos de comedia o hasta transmisiones de streaming, le abrieron la puerta a su intimidad y lograron una química impensada con sus seguidores y los hinchas.

En ese camino, también juntos, se lanzaron a una nueva aventura. La marca de ropa de Calvagni lanzó una nueva colección en colaboración con el ex futbolista de Independiente y Banfield, que sorprendió con su participación como modelo. Las imágenes rápidamente se hicieron virales.

“Primera cápsula co-creada con Nico Tagliafico. Inspirado en el concepto japonés de Ikigai: donde la fuerza entre lo que amás, hacés y soñás, se unen en un mismo camino. El número 3 representa la armonía entre cuerpo, mente y espíritu”, explicó la empresaria en su cuenta de Instagram.

Se casaron en 2021
Se casaron en 2021

La invitación a Nico surge de la confianza y la admiración, y juntos logramos una colección que transmite autenticidad, equilibrio y la libertad de elegir nuestro propio estilo”, explicó Caro Calvagni en el comunicado oficial.

Apoyar a Caro en este lanzamiento me llena de orgullo. Me identifico mucho con esa búsqueda de equilibrio, y creo que esta colección refleja justo eso: estética con significado”, subrayó el marcador de punta, que en la última gira del seleccionado por Miami fue titular en la victoria 1-0 ante Venezuela.

La pareja se casó por civil el 27 de diciembre de 2021, pero hizo una nueva fiesta de bodas luego de la consagración de la Selección en el Mundial de Qatar. Ambos son muy unidos, comparten sus actividades en común en sus redes sociales y se conocieron de una manera muy particular cuando él era jugador de Banfield.

“A Nico lo conocí por intermedio de una amiga de mi mamá. Yo estaba en las vacaciones de la facultad y mi mamá me invitó a tomar unos mates a lo de una amiga suya. Charlando, me dice: ‘Sabés que hay un chico que es tan bueno y tan lindo’. Me trajo la computadora, puso su nombre en Google y me pasó el Facebook”, supo relatar Caro en una entrevista con el programa Perros de la Calle de radio Urbana Play.

La colección está inspirada en
La colección está inspirada en un concepto japonés

“Le mandé solicitud, llegué a casa y obviamente empecé a revisar. Al toque él me aceptó, pasaron los días, pero no había señal de que me hablara. Una noche me animé y le puse un ‘hola, ¿cómo estás?’. Y él, al otro día, cuando se levantó para entrenar, me lo contestó. Empezamos a hablar por un tiempo hasta que concretamos el primer encuentro. Fue muy prolijo, me invitó a almorzar después de un entrenamiento. Habíamos hablado tanto antes que la cita fluyó mucho y a partir de ese entonces nunca más nos separamos. Obviamente, hubo etapas en las que nos veíamos cada tanto, hasta que decidimos empezar la vida juntos, convivir y demás”, completó.

Son muy activos en las
Son muy activos en las redes y hasta hacen transmisiones en vivo juntos

Temas Relacionados

deportes-internacionalNicolás TagliaficoCarolina Calvagniselección argentinadeportes-argentina

Últimas Noticias

Con Mastantuono entre los suplentes, Real Madrid empata con Juventus por la tercera fecha de la Champions League

El Merengue quiere mantener puntaje ideal frente a un rival que todavía no ganó en el certamen. Transmiten Disney+ y Fox Sports

Con Mastantuono entre los suplentes,

La lupa de los analistas de la NBA en su temporada 80: los candidatos y por qué puede ser el “último baile” de LeBron James

Fabricio Oberto y Ernesto Jerez hablaron con Infobae acerca del comienzo de la mejor liga de básquet del mundo

La lupa de los analistas

Huracán recibe a Central Córdoba de Santiago del Estero en el cierre de la fecha 13 del Torneo Clausura

El Globo y el Ferroviario animarán un duelo clave por la clasificación a los octavos de final en la Zona A

Huracán recibe a Central Córdoba

Contundente respaldo desde la Fórmula 1 a Colapinto tras su gesto de rebeldía en la última carrera: “Las órdenes de Alpine fueron excesivas”

El ex piloto de Renault y actual comentarista del sitio oficial de la Máxima, Jolyon Palmer, defendió el accionar del argentino: “Son algunos de los mejores pilotos del mundo; hay que confiar que compitan entre sí”

Contundente respaldo desde la Fórmula

Fue una estrella del Chelsea, sufrió una depresión y hoy se dedica a la construcción: “Me siento muy bien alejado del fútbol”

Jesper Gronkjaer, quien también brilló en el Ajax, decidió cambiar rotundamente su vida: “Disfruto del tiempo libre que tengo”

Fue una estrella del Chelsea,
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un diseñador se convirtió en

Un diseñador se convirtió en el primer argentino en llevar la alta costura al Ritz de París

Violentos incidentes en Formosa: un seguidor de Insfrán le pegó a una mujer militante de La Libertad Avanza

Elecciones Santiago del Estero 2025: quiénes son los candidatos a gobernador

Archivaron la causa por el ataque a la camioneta donde viajaba Juan Manuel Urtubey en Salta

Crecen las importaciones de cerdo de Brasil y la mitad es bondiola: el impacto en la producción local

INFOBAE AMÉRICA
La UE prepara un megapréstamo

La UE prepara un megapréstamo de 140.000 millones de euros para Ucrania y muestra respaldo total a Zelensky

El robo en el Louvre golpea al gobierno de Macron y reaviva el debate sobre la seguridad en los museos

Alarma en Grecia: una sequía récord reduce un 55% el embalse Mornos y pone en jaque al principal suministro de agua potable de Atenas

Un avión ligero se estrelló durante el despegue en un aeropuerto fronterizo de Venezuela: murieron los dos tripulantes

Los hutíes liberaron a 15 empleados de la ONU en Yemen, pero mantienen detenidos a más de 50

TELESHOW
La modelo Betiana Wolenberg recordó

La modelo Betiana Wolenberg recordó el terrible accidente que la dejó en coma durante cuatro días

El divertido cumpleaños de Fabián Medina Flores: invitados de lujo, estilismo y un festejo inolvidable

Babasónicos cerró a puro “sold out” su gira por Europa

El gesto solidario de Enrique Piñeyro en plena vía pública: asistió a un repartidor de delivery atropellado

El sorpresivo anuncio de Pampita sobre su relación con Martín Pepa