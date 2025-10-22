La sorprendente participación como modelo de Nicolás Tagliafico en la marca de ropa de su esposa Caro Calvagni

Una de las fotos de la colaboración de Taglia con su esposa

Campeón del mundo, bicampeón de América. Referente del Olympique de Lyon, que da pelea en la Ligue 1, a tres puntos del líder Olympique de Marsella. A los 33 años, Nicolás Tagliafico edificó una carrera de ensueño. Y sigue soñando, porque es una fija dentro de la selección argentina, que buscará defender el título logrado en Qatar en el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Esa búsqueda puede llegar con un bonus track, si en marzo vence a España en la Finalissima.

Pero hay mucho más allá de la pelota para el lateral izquierdo. Con su esposa, Caro Calvagni, se transformaron en un símbolo de la era de las redes. Juntos, en posteos que parecen pasos de comedia o hasta transmisiones de streaming, le abrieron la puerta a su intimidad y lograron una química impensada con sus seguidores y los hinchas.

En ese camino, también juntos, se lanzaron a una nueva aventura. La marca de ropa de Calvagni lanzó una nueva colección en colaboración con el ex futbolista de Independiente y Banfield, que sorprendió con su participación como modelo. Las imágenes rápidamente se hicieron virales.

“Primera cápsula co-creada con Nico Tagliafico. Inspirado en el concepto japonés de Ikigai: donde la fuerza entre lo que amás, hacés y soñás, se unen en un mismo camino. El número 3 representa la armonía entre cuerpo, mente y espíritu”, explicó la empresaria en su cuenta de Instagram.

Se casaron en 2021

“La invitación a Nico surge de la confianza y la admiración, y juntos logramos una colección que transmite autenticidad, equilibrio y la libertad de elegir nuestro propio estilo”, explicó Caro Calvagni en el comunicado oficial.

“Apoyar a Caro en este lanzamiento me llena de orgullo. Me identifico mucho con esa búsqueda de equilibrio, y creo que esta colección refleja justo eso: estética con significado”, subrayó el marcador de punta, que en la última gira del seleccionado por Miami fue titular en la victoria 1-0 ante Venezuela.

La pareja se casó por civil el 27 de diciembre de 2021, pero hizo una nueva fiesta de bodas luego de la consagración de la Selección en el Mundial de Qatar. Ambos son muy unidos, comparten sus actividades en común en sus redes sociales y se conocieron de una manera muy particular cuando él era jugador de Banfield.

“A Nico lo conocí por intermedio de una amiga de mi mamá. Yo estaba en las vacaciones de la facultad y mi mamá me invitó a tomar unos mates a lo de una amiga suya. Charlando, me dice: ‘Sabés que hay un chico que es tan bueno y tan lindo’. Me trajo la computadora, puso su nombre en Google y me pasó el Facebook”, supo relatar Caro en una entrevista con el programa Perros de la Calle de radio Urbana Play.

La colección está inspirada en un concepto japonés

“Le mandé solicitud, llegué a casa y obviamente empecé a revisar. Al toque él me aceptó, pasaron los días, pero no había señal de que me hablara. Una noche me animé y le puse un ‘hola, ¿cómo estás?’. Y él, al otro día, cuando se levantó para entrenar, me lo contestó. Empezamos a hablar por un tiempo hasta que concretamos el primer encuentro. Fue muy prolijo, me invitó a almorzar después de un entrenamiento. Habíamos hablado tanto antes que la cita fluyó mucho y a partir de ese entonces nunca más nos separamos. Obviamente, hubo etapas en las que nos veíamos cada tanto, hasta que decidimos empezar la vida juntos, convivir y demás”, completó.

Son muy activos en las redes y hasta hacen transmisiones en vivo juntos