El emotivo banderazo de los hinchas de Racing en Brasil antes del duelo con Flamengo por la Copa Libertadores: la posible formación

La Academia afrontará la ida de las semifinales frente al Mengao en el Maracaná. Gustavo Costas podría recuperar a varios jugadores que no estaban en plenas condiciones físicas

Llegamos, todos juntos”. Con esa frase y una foto del plantel junto a la multitud que se acercó al hotel de Río de Janeiro para improvisar el tradicional banderazo, Racing anunció su arribo a Brasil, donde afrontará el partido más importante del año.

La expectativa por el duelo entre la Academia y el Flamengo en el mítico Maracaná se intensificó tras la confirmación de que varios futbolistas fundamentales en el equipo liderado por Gustavo Costas estarán disponibles para el partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores.

Entre las novedades más relevantes, el regreso de Gabriel Rojas se destaca como uno de los factores que renuevan el optimismo en los fanáticos que agotaron las 4.000 localidades disponibles.

La foto del plantel en
La foto del plantel en Brasil

El experimentado estratega albiceleste decidió viajar al país vecino con la totalidad de los jugadores que tenía a disposición, incluyendo a quienes se encontraban en proceso de recuperación por distintas lesiones.

La lista de convocados, difundida por el club de Avellaneda, incluye al lateral izquierdo con pasado en San Lorenzo, quien había sufrido una lesión muscular durante la victoria ante Banfield poco más de una semana atrás. El defensor, tras someterse a sesiones de entrenamiento de hasta triple turno para acelerar su recuperación, logró reincorporarse a las prácticas grupales y será evaluado hasta último momento para determinar si podrá estar desde el inicio.

En el mediocampo, la presencia de Santiago Sosa representa otra noticia significativa. El ex River, que cumple la función de nexo entre la defensa y la zona de gestación, se perdió los compromisos recientes debido a molestias físicas. Aunque todavía no participó plenamente de los trabajos junto al resto del plantel, viajó con la delegación y se perfila como opción para integrar la línea de tres zagueros. Además, Facundo Mura dejó atrás un traumatismo y se perfila para ocupar un lugar en la defensa, ya sea por la banda derecha o, en caso de que Rojas no esté en condiciones, por la izquierda. El defensor parece haberle ganado la titularidad a Gastón Martirena.

En el sector ofensivo, Adrián Martínez regresó a la actividad en el último encuentro ante Aldosivi tras superar una molestia menor y será titular en el Maracaná. No obstante, deberá evitar recibir una tarjeta amarilla, ya que se encuentra al límite de sanciones. A su lado, Santiago Solari también está disponible tras recuperarse de una dolencia muscular sufrida en los cuartos de final frente a Vélez.

En cuanto al arco, Gabriel Arias, quien actualmente es suplente de Facundo Cambeses pero mantiene su rol de referente y capitán, ocupará un lugar en el banco de suplentes. Es decir, que los posibles 11 que se presentarán en territorio carioca serían Cambeses, Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Marcos Rojo, Facundo Mura, Juan Ignacio Nardoni, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas (o Martirena), Maravilla Martínez y el Chino Solari.

La nómina completa de Racing el choque frente al Mengao refleja la intención de Gustavo Costas de contar con todas las alternativas posibles en un encuentro que puede definir el rumbo del equipo en la máxima competencia continental. Mientras tanto, los hinchas se apoyan en la fe del entrenador para soñar en grande. Como se leyó en una de las banderas que decoraron el hotel donde concentró la Academia, la imagen del DT estuvo asociada a un himno que compuso el magnífico Charly García: “Rezo por vos”.

La bandera de Gustavo Costas
La bandera de Gustavo Costas

