Franco Colapinto mostró el circuito donde se correrá el GP de México en el simulador de Alpine: “Una de mis carreras favoritas”

El piloto argentino dio detalles de cómo será dar una vuelta en la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez

Franco Colapinto tendrá una nueva prueba en la Fórmula 1 el próximo fin de semana en el circuito Hermanos Rodríguez, donde se correrá el Gran Premio de México. El piloto argentino de Alpine realizó el tradicional recorrido por la pista desde el simulador y compartió algunos secretos con sus seguidores, para que vayan conociendo los detalles de la vuelta.

En un video que difundió la cuenta oficial de la escudería francesa, el oriundo de Pilar se mostró feliz de volver a estar subido al monoplaza para competir en la Ciudad de México, un lugar que, según relató, le encanta por su gran atmósfera y la cantidad de aficionados que lo apoyarán. “Es una gran pista, pero sobre todo tiene un gran ambiente con todos los mexicanos y sudamericanos. Es una gran oportunidad aquí. Cuando estás debajo del estadio, puedes oírlos gritar. Sin duda, es una de mis carreras favoritas del año”, comenzó Colapinto.

En cuanto a la vuelta a bordo del simulador, Franco describió que el circuito es muy “engañoso” con los neumáticos. “Estamos a una gran altitud, así que tenemos la carga aerodinámica de Mónaco, pero llegamos a 360 km/h en la recta final. Debido a la altitud, no tenemos mucha resistencia", especificó el piloto de 22 años, quien en su última presentación en el Gran Premio de Estados Unidos terminó 17°, sobrepasando en el tramo final a su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, con una gran maniobra.

En otro de los tramos del video, Colapinto explicó las complicaciones que puede llegar a tener durante la carrera, en especial con los neumáticos: “Se sobrecalientan muy rápido, así que hay que ser muy limpio, especialmente con la aplicación del acelerador. Está lleno de curvas de baja velocidad, pero es realmente muy difícil controlar la temperatura de los neumáticos, especialmente los traseros", indicó.

Franco Colapinto a bordo del simulador de Alpine mostrando el circuito de México (captura video)

Por último, el argentino que pelea por un puesto en el equipo para la próxima temporada advirtió que deberá evitar cualquier patinazo de las ruedas antes de ingresar a la zona de DRS. “Es muy agradable de conducir. En esta zona hay que utilizar todo el piano, a toda velocidad y luego prepararse para la última parte de la pista. Es muy engañosa porque los neumáticos se calientan mucho, los traseros son muy difíciles de controlar, especialmente en esta sección, donde se necesita mucha tracción, pero luego entras en la última curva y tienes que ser muy agresivo con la potencia y con la salida. Amo México y espero tener un gran fin de semana aquí y sumar puntos. Veremos", concluyó.

En cuanto a su última actuación en el Circuito de las Américas de Estados Unidos, Colapinto realizó un audaz adelantamiento sobre Gasly que generó algunos elogios en el mundo motor, como el de David Coulthard, ganador de 13 Grandes Premios y subcampeón de la categoría en 2001, quien apoyó al piloto albiceleste en la transmisión oficial de F1 TV.

“Hay mucho en juego, incluso estando fuera de los puntos, para que Colapinto tenga un fin de semana sólido y demuestre que puede igualar a Gasly en ritmo de carrera”, afirmó el ex corredor en la emisión, destacando la relevancia de la acción para el futuro del piloto argentino. El ex piloto que compitió con Williams, McLaren y Red Bull insistió en que “eso es correr” y anticipó que, aunque probablemente habría una discusión interna en Alpine sobre la conveniencia de la maniobra, “tienes que correr, tienes que mostrarte. Y al final fue un adelantamiento limpio”.

El tramo final de la carrera en Estados Unidos, con Colapinto peleando con Gasly

“Creo que era lo correcto. Me tocó a mí dar la posición varias veces. Iba mucho más rápido, la verdad. Él creo que tenía gomas un poco más viejas, iba un segundo y pico más lento... Nada, era lo mejor para la situación en la que estábamos. Me estaba atacando mucho Bortoleto y pasarlo era una forma de defenderme también. Si no lo pasaba, nos iba a pasar a los dos probablemente. Hice lo mejor... estábamos peleando por el puesto 17 y 18... no tiene sentido discutir por estas cosas”, justificó Colapinto su actuar en Austin.

LAS PRÓXIMAS CARRERAS DE FÓRMULA 1 EN 2025:

Gran Premio de México (26 de octubre)

Gran Premio de Brasil (9 de noviembre)

Gran Premio de Las Vegas (23 de noviembre)

Gran Premio de Qatar (30 de noviembre)

Gran Premio de Abu Dhabi (7 de diciembre)