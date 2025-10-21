El noble mensaje detrás de los banderines rosa de Racing

El festejo de Racing y el banderín rosa

El color rosa tiñó el estadio Cilindro de Avellaneda durante el último triunfo de Racing Club 1-0 ante Aldosivi, convirtiendo cada rincón en un símbolo de la lucha contra el cáncer de mama. Banderines rosados en las esquinas del campo y un banderín especial en manos de los capitanes marcaron el inicio de la campaña “Pink Flags: señales que nos cuidan”, una iniciativa conjunta de la Academia y Swiss Medical que busca concientizar sobre la importancia de la prevención y la detección temprana de esta enfermedad.

La campaña se desplegó el viernes 17 de octubre durante la victoria 1-0 del conjunto de Avellaneda, con tanto de Luciano Vietto de penal. Allí, los banderines rosas acompañaron cada tiro de esquina y el saludo entre los capitanes. La acción también estuvo presente en el fútbol femenino, con la presencia de un banderín especial en el encuentro que Racing disputó frente a Huracán por la Copa Primavera. En esa ocasión, el equipo femenino portó un banderín con la leyenda “Señales que nos cuidan” y un mensaje trascendente: “Hagamos de la prevención del cáncer de mama una bandera”, reforzando el compromiso del club con la causa.

El objetivo central de “Pink Flags” es visibilizar los factores de riesgo asociados al cáncer de mama y promover hábitos de prevención, así como la importancia de los controles médicos periódicos. La campaña se enmarca en el movimiento global de Octubre Rosa, que cada año impulsa acciones para sensibilizar a la población sobre una enfermedad que representa el tumor más frecuente entre las mujeres y el de mayor incidencia en Argentina.

Según datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación, en Argentina se detectan anualmente más de 22.000 nuevos casos de cáncer de mama, lo que equivale al 16% de todos los tumores registrados en el país. Esta estadística revela que una de cada ocho mujeres argentinas desarrollará la enfermedad a lo largo de su vida, lo que subraya la magnitud del desafío sanitario.

La detección temprana es un factor decisivo para mejorar el pronóstico. Acceder a controles ginecológicos regulares y conocer los factores de riesgo puede marcar la diferencia, ya que existen elementos no modificables, como la edad, los antecedentes familiares y la predisposición genética, pero también otros que pueden abordarse mediante hábitos saludables y chequeos médicos. La campaña “Pink Flags” pone el foco en la necesidad de identificar estos factores y actuar a tiempo.

La iniciativa contó con la participación activa de referentes de Racing. Santiago Sosa y Sindy Ramírez, capitanes de los equipos masculino y femenino, difundieron un video en redes sociales invitando a la comunidad a tomar conciencia sobre la prevención del cáncer de mama. El mensaje se amplificó en plataformas digitales, sumando el respaldo de la hinchada y de quienes asistieron a los partidos.

Frente a la alta incidencia de la enfermedad, la campaña transmite un mensaje alentador: cuando el cáncer de mama se detecta en etapas iniciales y el tratamiento comienza a tiempo, las posibilidades de recuperación aumentan considerablemente.