Deportes

La encendida crítica de Ruggeri al público chileno por su hostilidad contra Argentina en el Mundial Sub 20: “Siempre en contra, mal”

El ex defensor se mostró molesto por la actitud que tuvo la parcialidad anfitriona durante todo el certamen, en el que la Albiceleste terminó segunda

Guardar
La crítica de Ruggeri al público chileno en el Mundial Sub 20

Marruecos se consagró campeón del Mundial Sub 20 de Chile tras vencer por 2-0 en la final a Argentina, en un certamen en el que contó con gran apoyo del público local, sobre todo en el encuentro decisivo. El accionar de la parcialidad chilena no le cayó bien a Óscar Ruggeri, quien se quejó en una incursión televisiva.

Al término del programa F90, que se emite por ESPN y del cual Ruggeri es panelista, el exentrenador se tomó un tiempo para mencionar la actitud de los trasandinos: “A los chicos de la Selección juvenil, un saludo a todos. Hay que acordarse después de los chilenos que nos dicen cosas a nosotros. Todos los partidos en contra, pero en contra mal. Nunca nos ayudaron con equipos europeos, con equipos de otros lugares...”, comenzó. “Después, dicen: ‘No. Somos hermanos’. No, no somos hermanos”, aguijoneó el Cabezón.

Incluso, según expresó el DT marroquí Mohamed Ouahabi en la conferencia de prensa posterior al partido, el apoyo de los chilenos fue determinante durante todo el torneo. El entrenador resumió su experiencia en Chile con una frase significativa: “El Dios, el pueblo y el rey, son las tres palabras con las que puedo definir este Mundial en Chile. Los chilenos siempre estuvieron apoyándonos, desde los partidos en Rancagua, ciudad que vio a un equipo de calidad. Muchas gracias, me ha gustado mucho esta ciudad”.

El técnico marroquí profundizó en el vínculo generado con la afición local, subrayando la reciprocidad que espera en el futuro: “Hoy estaban con nosotros, desde el primer día nos apoyaron. Los marroquíes estamos muy contentos con los chilenos, deseamos que se clasifiquen a la Copa del Mundo 2030. Cuando jueguen en nuestro país, van a tener un estadio lleno de marroquíes con ellos”.

Además de agradecer el respaldo chileno, Ouahabi dedicó palabras de reconocimiento a su propio equipo técnico y a la selección argentina. El entrenador destacó el trabajo colectivo detrás del logro: “Mucha gente habla de mí, pero mi staff tiene mucho mérito, no estoy solo. Tengo un cuerpo técnico increíble que trabaja mucho…”, afirmó.

Sobre el rival, valoró la experiencia y la historia del conjunto albiceleste, señalando que “los argentinos tienen mucha experiencia, la historia. Eso ayuda mucho. Estaban muy agresivos, así es el fútbol, debíamos tener la cabeza fría y en eso lo hemos hecho fenomenal. Pudimos marcar más goles. Definimos muy bien en el área”.

Por su parte, Diego Placente analizó las causas de la derrota del representativo argentino: “El partido se nos complicó al principio. Por ahí, los nervios de la final y un error al principio nos costó un gol”. “Ellos son un equipo que, si van en ventaja, se ponen bien atrás. Todos los partidos esperaron mucho atrás al rival. Por ahí, no tienen la posesión, pero son ágiles para salir y contragolpear. Nos costó. Cuando volvimos al partido, ya estábamos 2-0″, sostuvo en diálogo con DSports.

En esta ocasión, aunque Chile no era el rival directo de Argentina en la final, el hecho de que el torneo se disputara en suelo chileno aportó un matiz especial a la reacción del público. La posibilidad de que uno de sus adversarios se consagrara campeón en su propia región parece haber motivado su efusivo respaldo a Marruecos.

Temas Relacionados

Óscar RuggeriMundial Sub 20Chiledeportes-argentina

Últimas Noticias

Alerta en Boca por la posible baja de Leandro Paredes ante River: la amarilla que no se vio y lo complica de cara al Superclásico

El capitán xeneize fue amonestado por Pablo Dóvalo en la derrota ante Belgrano y alcanzó la cuarta cartulina

Alerta en Boca por la

La brutal sentencia de un referente de Red Bull sobre el futuro de Yuki Tsunoda en la Fórmula 1

Helmut Marko, el asesor de la estructura austriaca, criticó duramente al japonés y anticipó en qué carrera definirán su continuidad

La brutal sentencia de un

“El cucharón”: el especial video que le dedicó la Ligue 1 al Colo Barco por su gran nivel ante el PSG

El ex Boca brilló en su última presentación en el Parque de los Príncipes con la casaca del Racing de Estrasburgo. Las imágenes

“El cucharón”: el especial video

“Cuota semanal”: detuvieron a dos barrabravas de Banfield por extorsionar a un vendedor ambulante

Los sospechosos pertenecen a la facción conocida como “La Berutti”

“Cuota semanal”: detuvieron a dos

Las reacciones del sobrepaso de Colapinto a Gasly: el gesto del hijo de Flavio Briatore

La orden de Alpine que ignoró el piloto argentino no pasó desapercibida y ofreció coletazos

Las reacciones del sobrepaso de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los docentes universitarios realizarán otro

Los docentes universitarios realizarán otro paro nacional: piden que se aplique el financiamiento para las universidades

Receta de pollo a la barbacoa, rápida y fácil

L-Gante sumó otra causa en la Justicia: ahora por intentar llevarse una moto de la Policía

El dólar subió por quinto día y quedó a solo 1% del techo de las bandas cambiarias

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de la recta final hacia los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre

INFOBAE AMÉRICA
Un potente tornado sacudió varias

Un potente tornado sacudió varias localidades al norte de París: al menos un muerto y numerosos daños

La nueva fuerza internacional en Haití se enfrentó por primera vez contra las pandillas: “Fue una resistencia feroz”

Curvas, flores y misterios: así es Lombard Street, la icónica calle de San Francisco que se convirtió en leyenda

Ecuador liberó al sobreviviente del ataque de Estados Unidos contra un narcosubmarino en el mar Caribe

Brasil desafía a los ecologistas con un megaproyecto petrolero en el Amazonas

TELESHOW
L-Gante sumó otra causa en

L-Gante sumó otra causa en la Justicia: ahora por intentar llevarse una moto de la Policía

La angustia de Daniela Christiansson por la vuelta de Maxi López a la Argentina: “Cuando el corazón se rompe en silencio”

La tristeza de Larry de Clay a 7 años de la muerte de su padre: “Se te extraña mucho”

El cómplice y cariñoso saludo de Wanda Nara a Damián Betular por su cumpleaños

María Rosa Fugazot habló del dolor por la muerte de su hijo René Bertrand: “Es un agujero muy difícil de cubrir”