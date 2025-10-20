La emotiva jornada en honor a Miguel Ángel Russo: los sentidos homenajes de Rosario Central y Estudiantes de La Plata

Homenaje a Russo en Rosario Central

Miguel Ángel Russo tuvo su reconocido homenaje en Estudiantes de La Plata y Rosario Central, previo a sus respectivos respectivos compromisos que terminaron con victoria; un guiño desde el cielo del legendario entrenador que dejó su legado en el Pincha y el Canalla. Además, también ganó Vélez frente a Sarmiento en Junín, un club donde el DT también tuvo un muy buen paso.

La conmovedora jornada comenzó en la Ciudad de las Diagonales, donde Estudiantes se impuso con autoridad frente a Gimnasia en el clásico. Las banderas con la imagen del ex futbolista que forjó toda su carrera con los colores del León marcaron una tendencia emotiva que se cerró con euforia.

Los protagonistas, liderados por Eduardo Domínguez, jugaron ante su gente con una camiseta especial para que Miguel estuviera presente en el derby de la capital bonaerense.

Una situación similar se vivió en el Gigante de Arroyito, donde el Canalla derrotó a Platense y continuó con su camino hacia la clasificación a la Copa Libertadores del próximo año. Antes del gol de Alejo Véliz, los hinchas exhibieron máscaras con la imagen de Russo en las tribunas. También se vieron enormes banderas en honor al último DT campeón con La Academia, y su familia cautivó al público cuando llevaron las cenizas de los restos físicos del ídolo popular al propio campo de juego.

Homenaje a Russo en Estudiantes

Luego del sorteo de capitanes, hubo otro momento en el que los simpatizantes mantuvieron un episodio especial en el mítico estadio que supo albergar a la Copa del Mundo de 1978. Es que las autoridades del club rosarino decidieron transmitir un video con los mejores momentos de Miguel en la institución, bajo la atenta mirada de los hinchas que lagrimearon, entre ellos algunos que estaban dentro del campo de juego, como Ángel Di María, a quien se lo vio muy emocionado, y el Kily González, DT del Calamar, que tampoco pudo contener el llanto.

Durante el fin de semana, varios equipos continuaron con diversos tributos hacia el DT que falleció a los 69 años el pasado 8 de octubre.

En La Bombonera, también se vio un emotivo video en la pantalla grande, que repasó la trayectoria del estratega durante sus distintos ciclos en Boca. La hinchada, por su parte, respondió con un afectivo aplauso y luego con un canto que fue acompañando a las imágenes. “Amor con amor se paga”, fue la frase con la que concluyó la cinta.

La trayectoria de Miguel Russo abarcó todos sus años como futbolista en Estudiantes. Ya como entrenador, inició su carrera en Lanús, donde dirigió tanto en Primera como en Segunda División y logró el ascenso del club. Repitió la hazaña con el conjunto platense a mediados de los 90 y, en 2013, ascendió a Rosario Central, donde conquistó su último título como director técnico: la Copa de la Liga 2023. No obstante, su logro más destacado fue la obtención de la Copa Libertadores 2007 con Boca Juniors, club con el que también ganó el campeonato 2019/2020 y la Copa de la Liga 2020 durante su segundo ciclo.