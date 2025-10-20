Deportes

El posteo especial de Colapinto para los hinchas argentinos que lo alentaron en el GP de EEUU: “Soy el más agradecido del mundo”

El piloto de Fórmula 1 de Alpine les agradeció a sus compatriotas por el gran apoyo recibido en Austin

Los videos que compartió Franco Colapinto en su cuenta de Instagram tras el GP de EEUU

La multitudinaria presencia de fanáticos argentinos marcó el paso de Franco Colapinto por el Gran Premio de Estados Unidos, donde el piloto terminó en la 17° posición luego de superar a su compañero Pierre Gasly y recibir un masivo apoyo en el Circuito de las Américas.

El joven de Pilar publicó en sus redes sociales un mensaje de gratitud: “Gracias totales!!!! Sé el esfuerzo que hacen para venir a apoyarme!! Y soy el más agradecido del mundo por tener energía tan positiva y gente empujando para el mismo lado!!! Muchísimas gracias por venir a apoyar”, expresó Colapinto en su cuenta de Instagram, acompañado por banderas argentinas y emojis de corazón.

El mensaje especial de Franco
El mensaje especial de Franco Colapinto para sus fans tras el GP de Estados Unidos de F1

La participación de Colapinto en la competencia de Austin volvió a ser eje de la atención por la reacción del público. Luego de finalizar la carrera y de brindar una conferencia de prensa, el piloto de Alpine se subió al alambrado del pitlane para saludar a cientos de hinchas, replicando una escena que ya lo había tenido como protagonista el año anterior con Williams. La ovación incluyó cánticos típicos del fútbol argentino, con el ya habitual “Vení, vení. Cantá conmigo, que un amigo vas a encontrar...”, dedicado a Colapinto, que saludó y firmó autógrafos ante numerosas banderas celestes y blancas.

Los videos que compartió Franco Colapinto en su cuenta de Instagram tras el GP de EEUU

Franco Colapinto, de 22 años, destacó en esta edición del Gran Premio por desobedecer las órdenes de su escudería y adelantar a Pierre Gasly en las vueltas finales, una maniobra que le aseguró el 17° puesto al superar al piloto francés, relegado finalmente al decimonoveno lugar por detrás de Gabriel Bortoleto de Sauber.

Sobre esta actitud desafiante, el argentino explicó en la conferencia: “Creo que era lo correcto. Me tocó a mí dar la posición varias veces. Iba mucho más rápido, la verdad. Él creo que tenía gomas un poco más viejas, iba un segundo y pico más lento... era lo mejor para la situación en la que estábamos. Me estaba atacando mucho Bortoleto y pasarlo era una forma de defenderme también. Hice lo mejor... estábamos peleando por el puesto 17 y 18... no tiene sentido discutir por estas cosas”.

La jornada de Colapinto presentó desafíos desde la largada, ya que partió desde la decimoquinta posición y perdió dos lugares en la salida. Recuperó terreno al adelantar a Esteban Ocon y debió defenderse ante los avances de Lance Stroll, mientras el desgaste de los neumáticos y el ritmo del monoplaza A525 condicionaron su rendimiento. También Pierre Gasly atravesó dificultades técnicas similares durante el GP.

Desde su debut en la Fórmula 1, el piloto argentino acumuló gestos de carisma y profesionalismo, generando un fenómeno en cada circuito que visitó. El año pasado, tras finalizar décimo en Austin, los fanáticos invadieron el alambrado para saludarlo y celebrar sus puntos, consolidando la conexión entre el corredor y el público nacional.

Un grupo de espectadores se hizo oír en la transmisión oficial del evento

El próximo compromiso para Franco Colapinto será el Gran Premio de México, que tendrá lugar el domingo 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La expectativa es alta nuevamente por el posible recibimiento de los seguidores argentinos en tierras mexicanas.

Las fotos que compartió Franco Colapinto tras el Gran Premió de Fórmula 1 de los Estados Unidos:

