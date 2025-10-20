Deportes

Con cinco argentinos se pone en marcha el Challenger 125 de Costa do Sauípe

Además, otros tres intentarán meterse en el cuadro principal, en la última ronda de la clasificación. El candidato a quedarse con el título es Mariano Navone, que debutará el martes y que busca su mejor versión tras un año irregular. Todos los detalles

Federico Gómez es uno de los argentinos que estarán presentes en el Challenger de Costa do Sauípe

El Costa do Sauípe Open de Brasil comienza esta semana con presencia argentina tanto en la ronda clasificatoria como en la apertura del cuadro principal. El certamen se disputa sobre polvo de ladrillo en el complejo deportivo de Costa do Sauípe, en el estado de Bahía. Esta primera edición integra la categoría Challenger 125 del circuito profesional y entrega 125 puntos al campeón, 64 al finalista, 35 a los semifinalistas y 16 a los cuartofinalistas, y la bolsa de premios asciende a 200.000 dólares.

Durante este domingo, la actividad se centró en la primera ronda de la clasificación. Entre los jugadores argentinos, Andrea Collarini (285 del ranking ATP) avanzó al superar al local Orlando Luz, por 6-1 y 7-6(4). Nicolás Kicker (294) venció a Eduardo Ribeiro, por 6-1, 3-6 y 7-5. Gonzalo Villanueva (354) eliminó a Paulo André Saraiva dos Santos, con parciales de 7-5 y 6-2. Y Mariano Kestelboim (391) se retiró en su partido frente a José Pereira cuando caía 5-1.

Ya el lunes, se definirá la última ronda de la qualy, mientras se desarrollarán los primeros partidos de la ronda inicial. En la cancha central, Kicker enfrentará por al brasileño Mateus Alves por un lugar en el main draw. En el turno posterior comenzarán los partidos por la ronda de 32, con João Reis da Silva ante el argentino Santiago Rodríguez Taverna (242) y otro albiceleste, Federico Gómez (207), frente al local Gustavo Heide.

En la Cancha 1, el orden de juego incluye a Facundo Díaz Acosta (228), quien ingresó como alternate y enfrentará al checo Zdenek Kolar, seguido del cruce entre compatriotas Thiago Agustín Tirante (101) y Alex Barrena (171). En la Cancha 2, Andrea Collarini (285) disputará un lugar en el cuadro principal ante el estadounidense Bruno Kuzuhara. En la Cancha 3, Gonzalo Villanueva se medirá con el colombiano Miguel Tobón para meterse entre los 32.

Para el martes, se prevé que el resto de la Legión haga su debut en el certamen. El primer preclasificado, Mariano Navone (85), iniciará su camino ante el libanés Hady Habib. Juan Pablo Ficovich (152) jugará frente al brasileño Pedro Boscardin Dias, Genaro Alberto Olivieri (225) se medirá con el chileno Christian Garín, Román Burruchaga (128) enfrentará al local Joao Schiessl —quien participa con invitación—, y Juan Manuel Cerúndolo (86), segundo cabeza de serie, aguarda por su rival proveniente de la fase clasificatoria.

La Nave vuelve a disputar el circuito Challenger en la búsqueda de encontrar confianza y recuperar el nivel que lo llevó al puesto 29 del ranking de la ATP en junio de 2024, año en el que disputó las finales del ATP 500 de Río de Janeiro, en la que cayó ante Sebastián Báez; y del ATP 250 de Bucarest, en la que cedió ante el húngaro Marton Fucsovics.

La Gira Sudamericana comenzó el pasado 15 de septiembre con una nueva edición del Challenger de Villa María y culminará con los certámentes que se disputarán entre el 24 y el 30 de noviembre en Temuco (sobre cemento) y Bogotá (polvo de ladrillo).

