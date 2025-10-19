Deportes

La inesperada crítica a Mastantuono por su rendimiento en la victoria del Real Madrid ante el Getafe

El juvenil argentino fue reemplazado a los 55 minutos y desde España llegaron los primeros cuestionamientos

Mastantuono recibió críticas por su
Mastantuono recibió críticas por su desempeño en el Real Madrid (Photo by Thomas COEX / AFP)

Las recientes actuaciones de Franco Mastantuono con el Real Madrid han generado un debate creciente en el entorno del club, especialmente tras su desempeño en el encuentro frente al Getafe por la novena jornada de La Liga. El joven argentino, que había logrado posicionarse como una de las apuestas de Xabi Alonso para la titularidad, enfrenta ahora cuestionamientos sobre su rendimiento y su verdadero impacto en el equipo.

Durante el partido contra el Getafe, el técnico del conjunto blanco optó por una alineación arriesgada al dejar en el banquillo a Vinicius y a Arda Güler, confiando en Mastantuono para acompañar a Kylian Mbappé y Rodrygo en la ofensiva. Sin embargo, el argentino no logró destacarse en los 55 minutos que permaneció en el campo sin protagonizar jugadas relevantes ni aportar desequilibrio en el ataque.

Desde el primer minuto, el Merengue tomó el control del balón y mostró una clara vocación ofensiva, con Mbappé generando constante peligro. El delantero francés dispuso de varias ocasiones claras, incluyendo un disparo desde la frontal que se marchó por poco y un mano a mano que fue detenido por el arquero David Soria.

Mastantuono fue reemplazado a los
Mastantuono fue reemplazado a los 55 minutos (Photo by Thomas COEX / AFP)

El Getafe, por su parte, apostó por la solidez defensiva y la intensidad, buscando incomodar al rival y aprovechar las transiciones. Los jugadores locales reclamaron un penal sobre Adrián Liso, aunque la revisión arbitral descartó la infracción. El equipo azulón mantuvo su esquema de cinco defensores y trató de dificultar la circulación del Madrid.

Por su lado, Mastantuono se mostró participativo desde la banda derecha. Incluso, pasada la media hora, se metió dentro del área tras una buena jugada asociativa del equipo. Sin embargo, no se pudo acomodar para definir y el defensor Djené apareció para quitarle el balón y frustrar la chance.

Ya sobre el final de la primera etapa, el juvenil argentino recibió una infracción de Diego Rico en la puerta del área. Tras unos segundos en los que pareció reclamar derechos de autor para ejecutar el tiro libre, se alejó de la acción y fue David Alaba quien se hizo cargo de la falta. El austriaco remató, pero el guardameta local contuvo.

En el inicio del complemento, el zurdo surgido de las inferiores de River Plate protagonizó un duro choque de cabezas con Djené. Pese a que Mastantuono recibió el golpe directo en la nuca, fue el defensor togolés quien se llevó la peor parte, ya que tuvo que recibir atención médica, aunque pudo continuar en el terreno de juego.

Finalmente, Mastantuono fue reemplazado a los 10 minutos de la segunda etapa por Vinicius y concluyó una actuación sin incidencias destacadas en el partido. Además, se resbaló bastante. De todos modos, el Madrid se pudo llevar la victoria gracias al gol de Mbappé a poco del final e igualó la línea del Barcelona en la punta del certamen con 22 puntos.

Desde los micrófonos de Cope, el periodista Manolo Lama sugirió que era momento de analizar en profundidad el papel de Mastantuono en el equipo, una opinión que fue respaldada por otros comentaristas. Alfredo Relaño expresó su escepticismo sobre la insistencia de Xabi Alonso en el jugador, afirmando: “Lo veo un empeño innecesario de Xabi, no ha hecho nunca 20 minutos productivos”.

Por su parte, Lama añadió que “Mastantuono sólo sale para dentro”, en referencia a la previsibilidad de sus movimientos en el campo.

Vale recordar que el argentino volvió a jugar tras recuperarse de una sobrecarga muscular que le impidió ser parte de los amistosos que la selección argentina tuvo en Estados Unidos. De hecho, fue desafectado en medio de la convocatoria y regresó a España para reponerse.

Este fue el décimo partido que Mastantuono jugó con la camiseta de la Casablanca. En ellos, fue titular en ocho y cosecha un gol y la misma cantidad de asistencias.

Últimas Noticias

Argentina enfrenta a Marruecos en busca de volver a ganar el Mundial Sub 20 después de 18 años

El equipo de Diego Placente se enfrenta a su par africano en el estadio Nacional de Santiago de Chile. Transmiten DSports y Telefé

Argentina enfrenta a Marruecos en

La locura por Colapinto en el GP de los Estados Unidos: el video del piloto colgado del alambrado y el hit de los hinchas

El argentino, que finalizó en la 17° posición tras superar su compañero Pierre Gasly, recibió el cariño de la gente en COTA

La locura por Colapinto en

La tajante frase de Gasly por el sobrepaso de Colapinto en el GP de Estados Unidos de la Fórmula 1

El francés se refirió a la actitud de su compañero que no obedeció la orden de mantener posiciones en el final

La tajante frase de Gasly

Verstappen incrementa la presión sobre Piastri y Norris: así quedó la tabla de posiciones de la F1 tras el GP de Estados Unidos

El piloto neerlandés completó un fin de semana perfecto y acecha a los representantes de McLaren

Verstappen incrementa la presión sobre

El momento en el que Colapinto desoyó una orden de Alpine y superó a Gasly en el final del GP de Estados Unidos: “¡Rebelate, nene!”

El piloto de 22 años mostró mucho temple para contradecir el pedido de la escudería, sobrepasar a su compañero y quedarse con la 17° ubicación, mientras que al europeo también lo pasó Gabriel Bortoleto y quedó último

El momento en el que
