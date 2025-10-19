Deportes

Ganaron Estudiantes y Central, perdió Independiente: así quedaron las posiciones del Clausura, la Tabla Anual y el descenso

Hubo movimientos intensos en las zonas tras la jornada del domingo

Rosario Central ganó y estiró
Rosario Central ganó y estiró su ventaja en la Tabla Anual (Fotobaires)

La fecha 13 del Torneo Clausura comenzó este viernes con tres encuentros que repercutieron en lo alto y bajo de cada zona, al igual que en la Tabla Anual que define la clasificación a las copas internacionales y un descenso. Además, se moverán los promedios, donde se define el otro equipo que perderá la categoría.

Racing venció 1-0 a Aldosivi en el Cilindro de Avellaneda gracias a un penal convertido por Luciano Vietto. La Academia trepó al sexto puesto en su grupo con 18 puntos y además da pelea por un lugar en la próxima Copa Libertadores -está en zona de Sudamericana-. El Tiburón, en tanto, sigue en zona de descenso.

Luego, Argentinos Juniors le ganó 3-1 a Newell’s con el estreno de Sergio Romero en el arco y quedó tercero en el Grupo A, además de meterse de lleno en la lucha por ingresar a la próxima Copa Libertadores por tabla acumulada. Por su parte, Lanús derrotó 2-0 a Godoy Cruz en La Fortaleza y se encaramó como líder de la Zona B, por lo menos hasta que juegue el Deportivo Riestra su partido frente a Instituto.

En el comienzo de la jornada del sábado, Independiente Rivadavia cayó 2-1 ante Banfield en Mendoza. Acto seguido, Boca Juniors sufrió una derrota ante Belgrano (2-1) y desaprovechó la oportunidad de quedar como el único líder de la Zona A. Con la caída en La Bombonera, el Xeneize se mantiene con 17 puntos y por ahora se ubica en la 7° posición del grupo.

En Córdoba, River Plate volvió al triunfo ante Talleres (2-0) y superó al equipo de Claudio Úbeda en la Tabla Anual. Después de la actividad del día, el Millonario suma 52 puntos y se ubica en la segunda posición detrás de Rosario Central (59), pero uno por delante de Argentinos (51) y dos de Boca (50), que todavía debe el duelo ante Barracas Central -se jugará el lunes 27 a las 16-.

En la jornada del domingo, Estudiantes le ganó 2-0 a Gimnasia en una nueva edición del clásico de La Plata y se subió a la cima de la Zona A; mientras que Sarmiento perdió con Vélez Sarsfield en Junín. En el cierre del día, San Martín de San Juan dio el golpe ante Independiente, en un cotejo clave en la lucha por no descender, y el líder de la Anual, Rosario Central, se impuso al último campeón, Platense. El Canalla está cuarto en el Grupo B.

El lunes habrá tres enfrentamientos clave: Riestra-Instituto, Tigre-Barracas Central y Atlético Tucumán-San Lorenzo. Los últimos encuentros de la fecha se jugarán en dos días distintos: Unión y Defensa y Justicia se medirán el martes; en tanto, Huracán hará lo propio con Central Córdoba de Santiago del Estero el miércoles.

PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 13

Viernes 17 de octubre

Racing 1-0 Aldosivi (Zona A)

Lanús 2-0 Godoy Cruz (Zona B)

Argentinos 3-1 Newell’s (Zona A)

Sábado 18 de octubre

Independiente Rivadavia 1–2 Banfield (Zona A)

Boca 1–2 Belgrano (Zona A)

Talleres 0-2 River Plate (Zona A)

Domingo 19 de octubre

Sarmiento 0–2 Vélez (Zona B)

Estudiantes 2–0Gimnasia (interzonal)

Rosario Central 1–0 Platense (Zona B)

San Martín (SJ) 1–0 Independiente (Zona B)

Lunes 20 de octubre

  • 19:00 Tigre – Barracas Central (Zona A) -TNT Sports-
  • 19:00 Deportivo Riestra – Instituto (Zona B) -ESPN Premium-
  • 21:15 Atlético Tucumán – San Lorenzo (Zona B) -ESPN Premium-

Martes 21 de octubre

  • 19:15 Unión – Defensa y Justicia (Zona A) -ESPN Premium-

Miércoles 22 de octubre

  • 19:30 Huracán – Central Córdoba (Zona A) -TNT Sports-

LAS TABLAS DE POSICIONES

