El especial mensaje de Franco Colapinto por el Día de la Madre antes del GP de EEUU de F1: “Ojalá pueda hacerte un lindo regalito”

El piloto argentino le dedicó unas tiernas palabras a todas las madres y en especial a la suya en la previa al inicio de un nuevo reto en Austin

En la antesala del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1Franco Colapinto sorprendió al enviar un emotivo saludo a todas las madres argentinas por su día, con una dedicatoria especial para su propia madre, Andrea Trofimczuk. El piloto de Alpine grabó un video antes de la competencia en el Circuito de las Américas (COTA). El pilarense expresó su gratitud y afecto a las madres, en un mensaje atravesado por la distancia y la exigencia de su carrera profesional.

“Feliz día a las personas más importantes de nuestras vidas, con todo mi corazón, en especial a la mía”, señaló Colapinto en su saludo. El piloto, que actualmente compite en la élite del automovilismo internacional, reservó palabras directas para su madre: “Mami, te quiero mucho. Espero que pases un muy lindo día”.

El argentino profundizó en el valor de la familia en la vida de los deportistas de alto rendimiento. “Ojalá pueda hacerte un regalito lindo y que disfruten con la familia. Espero que disfruten a sus hijos. Son las personas más importantes que tenemos y les quería agradecer a todos”, continuó Colapinto.

Franco Colapinto le envió un mensaje a las madres en su día

La figura de Andrea Trofimczuk, madre del piloto, ha tenido gran influencia en la trayectoria del joven corredor, aunque siempre desde un bajo perfil. En una entrevista con Campeones en septiembre del 2024, la madre de Colapinto relató las dificultades de la distancia: “Uno va criando a sus hijos como cree que está bien, pero es como que no tenía las armas. De repente, para hacerse sus cosas, cocinarse, lavarse la ropa; o sea, no estaba preparado para eso. Y tuvo que aprender a los ponchazos”, explicó Trofimczuk sobre las primeras experiencias de Independencia del piloto, cuando se mudó a Europa con apenas 14 años.

La separación temprana tuvo un impacto evidente en la vida familiar. “Para mí, del otro lado del teléfono, tener que explicarle cómo se lavaba una ropa interior o cómo se hacía unos fideos era bastante duro, porque me generaba mucha angustia. Sus 14 años fueron muy duros para todos, no solo para mí”, recordó Trofimczuk al medio en cuestión. Pese a estas adversidades, tanto la madre como el padre de Franco, Aníbal Colapinto, han estado presentes cada vez que la agenda de carreras lo permitió.

En relación a los orígenes de su interés por el automovilismo, Andrea Trofimczuk compartió con Once Digital: “Franco de niño era igual de apasionado que ahora. Desde chico, le gustaron los fierros y los juguetes tenían que ver con armar y desarmar cosas. Su abuelo también le inculcó el tema de la construcción. Después, cuando fue un poco más grande, todo lo que eran los chiches con ruedas eran sus preferidos”.

El saludo de Colapinto coincide con un momento exigente en su calendario deportivo. El representante de Alpine afrontó la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos con dificultades técnicas en su monoplaza, aunque logró ubicarse en la decimoquinta posición para la largadatras sortear dos rondas en condiciones adversas. En medio de las demandas de la alta competición, el piloto encontró espacio para transmitir un mensaje de afecto familiar, reconociendo la importancia de quienes acompañaron su formación deportiva y personal.

