Francisco Cerúndolo volverá al circuito en el ATP 500 de Viena

Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli se presentan en el ATP de Viena (Crédito: UTS)

La gira europea sobre canchas rápidas bajo techo no detiene su marcha. Con la presencia de los tenistas argentinos, este lunes darán comienzo los certámenes de Viena y Basilea. Francisco Cerúndolo tras su consagración en el Ultimate Tennis Showdown (UTS) disputado en Hong Kong reaparece en el tour.

La mejor raqueta albiceleste y actual número 21 del ranking mundial vuelve a la competencia en el certamen austríaco después de haber caído en la segunda ronda del US Open, formar parte del equipo argentino de Copa Davis que eliminó a Países Bajos en los Qualifiers 2025, perder en su debut en el ATP de Pekín, alcanzar la tercera ronda en el Masters 1000 de Shanghai y disputar las exhibiciones de la Laver Cup y la UTS.

El argentino debutará en Viena frente al estadounidense Alex Michelsen (36°). En sus últimas tres apariciones en el circuito -US Open, Tokio y Shanghai- no pudo superar el debut. El historial entre ambos registra un solo antecedente: se enfrentaron en la primera ronda del ATP de Halle 2025, con triunfo del oriundo de California en tres sets.

Tomás Etcheverry debuta en la primera ronda del ATP 500 Viena frente al noruego Nicolai Budkov Kjaer

Tomás Etcheverry (63°) volvió al circuito en el ATP 250 de Estocolmo después de estar fuera del circuito durante 25 días, producto de un desgarro en el oblicuo izquierdo sufrido en su partido de cuartos de final del ATP 250 de Hangzhou ante el francés Corentin Moute (41°).

En el certamen sueco, el platense volvió a tener buenas sensaciones al alcanzar los cuartos de final, donde cayó en el set decisivo ante el danés Holger Rune (11°) por 6-4. El sorteo determinó que el Retu debutará en Viena frente al noruego Nicolai Budkov Kjaer (136°). Este año, el escandinavo integró el equipo de Copa Davis que perdió ante la Selección Argentina de Tenis YPF en la primera ronda de los Qualifiers 2025, disputada en Oslo. En aquella serie cayó ante Etcheverry y Mariano Navone (84°).

El tenista nacido hace 19 años en Oslo en 2025 se adueñó de cuatro títulos ATP Challenger: Glasgow, Tampere, Astana y Mouilleron.

Por su parte, Camilo Ugo Carabelli (50°), que viene de retirarse en el debut del certamen de Estocolmo por problemas físicos, espera por el local Filip Misolic (95°). En el ATP Tour las victorias están repartidas en una por lado. En Bucarest quedó en manos del austríaco y en Bastad para el porteño, ambos partidos fueron en 2025.

El italiano Jannik Sinner y el alemán Alexander Zverev serán los dos primeros sembrados del ATP 500 de Viena (Crédito: REUTERS/Stringer)

Cabe destacar que los dos primeros sembrados serán el italiano Jannik Sinner (2°), debuta ante el alemán Daniel Altmaier (51°); y el nacido en Hamburgo Alexander Zverev (3°), espera por un jugador proveniente de la clasificación.

El torneo de Viena se disputa desde 1974 y el único sudamericano que logró coronarse fue Juan Martín del Potro, en 2012, al vencer en la final al esloveno Grega Zemlja por 7-5 y 6-3.

En el ATP de Bruselas el bonaerense Sebastián Báez (44°) se presentará con el deseo de reencontrarse con su mejor versión. Desde que fue finalista en el ATP 250 de Bucarest, acumula 16 derrotas y apenas cinco triunfos en torneos oficiales.

El jugador del partido bonaerense de San Martín en el debut tendrá un duro compromiso. Del otro lado de la red estará el canadiense Denis Shapovalov (23°) Este año se consagró campeón sobre las canchas duras de Dallas (bajo techo) y en Los Cabos. El historial no registra antecedentes previos.

Por su parte, Francisco Comesaña (68°) perdió en la primera rueda de la clasificación ante el belga David Goffin (105°) por 6-2 y 7-6(4).