El crudo análisis de Colapinto tras la clasificación para el GP de los Estados Unidos: “No me estoy encontrando bien con el auto”

El argentino largará en la 15° ubicación en la carrera de la Fórmula 1 en Austin

Franco Colapinto maximizó el rendimiento de un Alpine con grandes dificultades y logró meterse a la Q2 en la clasificación del Gran Premio de los Estados Unidos de la Fórmula 1. El argentino largará 15° en el Circuito de las Américas (COTA), en Austin, mientras que su compañero Pierre Gasly hará lo propio en el 14° lugar.

Una vez finalizada la actividad en pista, el argentino se acercó al corralito para dialogar con la prensa. A pesar de que concretó un resultado razonable, Colapinto, al igual que en las sesiones anteriores, se mostró muy disconforme con el rendimiento del monoplaza A525 y puntualizó en las dificultades que tiene.

Hicimos cambios este fin de semana porque está complicado. No me estoy encontrando bien con el auto y no estoy teniendo esa confianza que tuve en las carreras anteriores. Hicimos varios cambios ayer, después de la FP1... no funcionaron. Tratamos de seguir en la misma dirección para no cambiar de vuelta todo el auto para la Qualy. Cambiar otra cosa más para esa dirección y fue todavía peor. Así que, nada, son cosas para aprender en equipo”, comentó en diálogo con ESPN.

En esta misma línea, hizo hincapié en los problemas que está teniendo para agarrar confianza: “Yo como no entiendo a veces bien el setup, o todavía cómo el auto es más rápido, no solamente lo que yo necesito, me cuesta un poco. Hoy en día es lo que más me está costando. No es que no tuve ritmo... no estuve cómodo este finde con el auto. Y me está costando ganar esa confianza. La había conseguido en las últimas carreras, y este finde me cuesta. Para Pierre, creo que es un auto mucho más fácil de manejar. A él le gusta que sea un poco más así, está acostumbrado. Y a mí me cuesta ser consistente y no cometer errores con un auto así de difícil de manejar. A trabajar para mañana y esperemos que se dé un mejor resultado”.

Por su parte, pese a que se mostró optimista de cara a la carrera del domingo, donde recordó los puntos que sumó con Williams en 2024, volvió a profundizar en las carencias del Alpine. “El año pasado largué 17 e hice puntos. Hice la vuelta rápida... pero también el año pasado tenía mucho ritmo. Cosa que este finde me está costando y no lo estoy teniendo. Es un poco el seguir encontrando cosas. Sé que cuando hace un poquito más de click el auto funciona mejor, gano mucho tiempo de golpe. A trabajar, hay que seguir enfocados en mejorar el auto. Y en ayudarme a tener más confianza, porque es lo que más me cuesta hasta ahora”, analizó.

*El resumen de la Qualy del GP de los Estados Unidos

Franco Colapinto también se refirió a la puesta a punto del vehículo y las diferencias que tiene con su compañero Pierre Gasly. “Ese auto muy duro, muy inestable en la entrada, cuando la ablandas, que lo ablandamos un montón este fin de semana de mi lado, Pierre va con la suspensión mucho más rígida. A él le gusta y en su forma de manejo le viene bien. Yo necesito un auto más blando, que se pueda ser más agresivo. Y apenas lo ablandas, perdés mucha carga aerodinámica porque el auto sube. Es un compromiso constante. A mí, por ahora, no me está funcionando lo que quiero en esta pista. Es una pista con curvas muy rápidas, que en las curvas rápidas voy bien. Pero apenas llego lento, como perdí toda esa carga, me empieza a costar. Ojalá que vaya un poco mejor el auto, aunque dudo”, aseguró.

Cuando le preguntaron sobre cuáles son los sectores que más le están costando del Circuito de las Américas, el joven de 22 años fue tajante: “Todas las curvas... me está costando mucho el auto en general. No se siente bien y no me da confianza. Y es lo que estuvo pasando en el principio del año y es lo que me volvió a pasar ahora. A trabajar como equipo, hay que hacer algo en un finde difícil”.

Por último, Colapinto puntualizó en la carrera del día domingo y anhela concretar una buena actuación: “Sí, como todas. Ojalá que haya algo para rescatar y para avanzar en algún momento. Hay que tomar las oportunidades, pero está siendo duro el finde”.

Colapinto largará en la 15°
Colapinto largará en la 15° ubicación en el GP de los Estados Unidos (REUTERS/Jakub Porzycki)

El inicio de la Q1 estuvo marcado por el accidente de Isack Hadjar, quien perdió el control de su Racing Bulls en la secuencia de curvas 3 a 6, lo que provocó daños considerables en su monoplaza y su temprana eliminación de la sesión. En ese momento, Franco Colapinto estaba realizando su primer giro rápido, el cual tuvo que abortar. Luego, en su primer intento, frenó el cronómetro en 1:34.671.

No obstante, el argentino mejoró sus registros y logró avanzar a la Q2 tras marcar un tiempo de 1:34.039 en la Q1, beneficiándose de la anulación de la vuelta de Alex Albon (Williams) por exceder los límites de pista. Ya en la segunda tanda, Colapinto enfrentó dificultades para controlar su Alpine, lo que le obligó a abortar dos intentos de vuelta rápida, una situación que también le sucedió a Pierre Gasly.

En la única vuelta válida, el piloto francés superó al argentino por 0.393 segundos, quedando Gasly en la decimocuarta posición y Colapinto en la decimoquinta con un tiempo de 1:34.044.

La carrera principal del Gran Premio de los Estados Unidos de la Fórmula 1 está programada para el domingo a las 16:00 (hora argentina) y comprenderá un total de 56 vueltas en el trazado de COTA.

