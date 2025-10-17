Deportes

Sauna seco y piscina a 8°: Alexis Mac Allister mostró al detalle su rutina de recuperación tras la gira con la Selección Argentina

El mediocampista del Liverpool de Inglaterra publicó un video en el que dejó al descubierto cómo cuida su físico de cara al choque ante Manchester United

Alexis MacAllister mostró cómo es su rutina de recuperación tras jugar con la selección

El mediocampista de Liverpool, Alexis Mac Allister, mostró en un video publicado en su cuenta de Instagram la rutina detallada de recuperación física que realiza después de disputar partidos con la Selección Argentina. La publicación, que rápidamente generó repercusión en redes sociales, revela los pasos que sigue el futbolista para mantener su estado óptimo luego de un exigente calendario de competencia al más alto nivel.

Tras la reciente gira de la Selección Argentina por Estados Unidos, donde enfrentó a Venezuela y Puerto Rico en partidos amistosos, Mac Allister reanudó sus entrenamientos en Liverpool con la mirada puesta en el encuentro ante Manchester United por la Premier League. El volante mundialista jugó todo el partido contra Puerto Rico y sumó minutos ante Venezuela, donde ingresó en la etapa final. La seguidilla de compromisos exigió una recuperación meticulosa, por lo que el propio jugador decidió compartir el procedimiento que ya forma parte de su rutina habitual.

El ex volante de Argentinos Juniors y Boca explica que inicia la recuperación con una fase de activación ligera dentro de una piscina. Allí realiza movimientos suaves de piernas y caderas que buscan preparar la musculatura para afrontar los siguientes estímulos. Este procedimiento en el agua resulta clave para evitar lesiones y reducir la carga muscular posterior a los esfuerzos intensos.

El siguiente paso de la rutina consiste en una sesión de sauna seco durante diez minutos. Según lo describe el propio futbolista, este periodo de exposición al calor favorece la relajación muscular y contribuye a la liberación de toxinas, actuando como un complemento fundamental en el proceso regenerativo.

Luego del sauna, Mac Allister se sumerge en una pileta con agua a 8 °C durante tres a cinco minutos. Este shock térmico busca reducir la inflamación muscular y acelerar la recuperación de las fibras exigidas durante los partidos. La utilización del contraste entre calor y frío ha sido validada en distintas disciplinas profesionales como una de las herramientas más efectivas para disminuir los tiempos de recuperación y mejorar el rendimiento físico a largo plazo.

El calendario de la Premier League y los compromisos internacionales de la Selección Argentina obligan a jugadores como Mac Allister a sostener un alto rendimiento a lo largo de toda la temporada. Por esa razón, la recuperación no solo depende del descanso pasivo, sino de una serie de rutinas específicas que buscan evitar el sobreentrenamiento y las lesiones.

Liverpool enfrentará este domingo a Manchester United en Anfield, un partido clave dentro de la Premier League, con la expectativa de retomar los buenos resultados tras una racha irregular. Para Mac Allister, la puesta a punto luego de la gira con la Selección Argentina resulta fundamental tanto para la preparación física como para el rendimiento deportivo inmediato.

Los Reds, que vienen de sufrir tres derrotas en fila (ante Crystal Palace y Chelsea por la Premier League y contra Galatasaray en la Champions League), buscarán levantarse ante los Diablos Rojos. Tras siete jornadas, los dirigidos por Arne Slot marchan en la segunda posición del campeonato local con 15 unidades, una menos que el líder Arsenal, que el sábado visitará al Fulham. Manchester United, por su parte, atraviesa un irregular presente, que puso a su técnico, Ruben Amorim, en el centro de la escena. Con 10 unidades deambulan por la mitad de la cancha.

Luego de este compromiso, Liverpool viajará a Alemania para medirse el miércoles 22 ante el Eintracht Frankfurt por la Liga de Campeones. En cambio, el sábado 25, chocarán ante Brentford en condición de visitante por la Premier League.

