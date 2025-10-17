Deportes

La particular reacción de Franco Colapinto al llamativo apodo que le puso la prensa europea

El piloto argentino se refirió por primera vez al sobrenombre con el que lo destacó un medio italiano y se volvió viral

Guardar
La reacción de Franco Colapinto al apodo el Gaucho que le puso la prensa europea

La irrupción de un apodo de raíz argentina en la escena internacional de la Fórmula 1 marcó un nuevo capítulo en la carrera de Franco Colapinto. La denominación “Il Gaucho”, surgida en la prensa italiana tras su participación en el Gran Premio de Singapur, se convirtió en un fenómeno viral que trascendió lo deportivo y reforzó la identidad del piloto bonaerense tanto dentro como fuera de la pista.

Como era de esperarse, el sobrenombre llegó a los oídos del propio piloto argentino quien tuvo una reacción muy particular. “No sé quién lo dijo ni donde salió. Creo que el español que sube mil videos todo el tiempo míos, me dijo gaucho y salió por todos lados. La verdad que no veo mucho las redes, pero vi que se volvió un poco una revolución. El único gaucho, no sé boludo, es mi viejo que vive en el campo con la boina, vos podés decirlo”, dijo en tono risueño en una entrevista con el periodista de ESPN, Juan Fossaroli.

El posteo de Sky Sports
El posteo de Sky Sports F1

El medio italiano Sky Sports F1 fue el responsable de acuñar este sobrenombre, al destacar la actuación de Colapinto en Singapur, donde finalizó en el puesto 16° y superó a su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly. En su cobertura, el medio calificó la labor del argentino como “decorosa” y publicó la frase: “Il Gaucho firma una prestazione decorosa”. Este reconocimiento no tardó en viralizarse, impulsando a los aficionados a solicitar la presencia de banderas que lo identifiquen como el gaucho Colapinto en los circuitos internacionales.

La reacción en redes sociales fue inmediata. Los seguidores celebraron el nuevo apodo con comentarios como “Nuestro gaucho salvaje”, “Me gusta El Gaucho”, “Il Gaucho, banco completamente” y “Gaucho Power. Tremendo piloto”. La etiqueta “Il Gaucho” se instaló rápidamente como tendencia, consolidando una marca espontánea asociada al estilo aguerrido y competitivo de Colapinto.

Las reacciones de los seguidores
Las reacciones de los seguidores de Colapinto
Más comentarios de los fanáticos
Más comentarios de los fanáticos

Entre los primeros en manifestar su apoyo a esta denominación se encontró Jamie Campbell-Walter, uno de los managers del piloto bonaerense, quien expresó su aprobación con un “me gusta” en la publicación de Sky Sports F1. Campbell-Walter, ex piloto escocés, junto a su pareja María Catarineu, gestiona la carrera del pilarense desde 2019.

El apodo no solo remite a la personalidad deportiva de Colapinto, sino que también encuentra sustento en su historia personal y su vínculo con el campo argentino. En otra entrevista con Juan Fossarolli para ESPN, el piloto evocó recuerdos de su vida rural. El periodista mencionó: “Este es un momento importante, en el campo, a caballo con tu hermana”, a lo que Colapinto respondió: “¡Don Alejandro!”, en referencia al nombre del campo familiar.

El propio piloto explicó: “Me encanta andar a caballo, siempre que vuelvo a la Argentina en verano ando mucho a caballo. Es algo que disfruto un montón y te desconecta un poco, salís de la ciudad, salís de Buenos Aires y te vas al campo unos días, está muy bueno”. Además, subrayó su experiencia desde la infancia: “Ando bien, anduve de muy chiquito”.

Franco Colapinto cuenta su amor por los caballos y el campo

El sacrificio familiar también ha sido determinante en la trayectoria de Colapinto. En el ciclo de entrevistas Clank! de Juan Pablo Varsky, el piloto relató que su padre, Aníbal Colapinto, vendió su casa en Pilar y se trasladó al campo para que Franco pudiera competir en Fórmula 4. Ese esfuerzo permitió que el joven piloto obtuviera un campeonato y continuara su carrera en Europa.

El regreso de Colapinto al Circuito de las Américas en Austin, Texas, representa una oportunidad para consolidar su crecimiento en la máxima categoría. En 2024, el argentino logró puntuar en ese escenario al terminar décimo, sumando el último de sus cinco puntos en la Fórmula 1 a bordo de un Williams. En la temporada 2025, su mejor resultado fue el undécimo puesto en el Gran Premio de los Países Bajos, y ahora busca superar esa marca en Austin, un circuito que le trae buenos recuerdos.

A Franco Colapinto le gustan
A Franco Colapinto le gustan los caballos y descansar en el campo. También tuvo un efímero paso por el polo (foto: Andrea Trofimczuk)

La próxima carrera en Estados Unidos será determinante para el futuro de Colapinto dentro de la estructura de Alpine, que aún no ha definido quién acompañará a Gasly la próxima temporada. La expectativa en torno al piloto argentino es elevada, tanto por su rendimiento deportivo como por el impacto cultural generado por su nuevo apodo.

En el plano deportivo, Colapinto ha logrado destacarse en las clasificaciones y en las posiciones finales de carrera frente al experimentado Gasly, superándolo en las últimas competencias. El pilarense continúa sumando méritos para mantenerse como titular en 2026, mientras la prensa italiana resalta su desempeño y la comunidad de seguidores refuerza su identidad como “Il Gaucho”.

Temas Relacionados

deportes-internacionaldeportes-argentinaFranco ColapintoAlpineFórmula 1Gran Premio de Estados Unidos

Últimas Noticias

Innovación, comodidad y salud: así son los centros de entrenamiento ingleses que cambian la vida de los futbolistas

Los complejos deportivos en el Reino Unido incorporan tecnología de punta, servicios personalizados y espacios integrados que impulsan el rendimiento físico y mental

Innovación, comodidad y salud: así

El show de Colapinto en Austin: el gesto con los fanáticos, dardo a un periodista y destreza al estilo Maradona

El piloto argentino se divirtió en la previa del Gran Premio de Estados Unidos

El show de Colapinto en

Así será la Liga Profesional 2026: el formato y la propuesta del “doble clásico”

El Comité Ejecutivo de la Primera División se reunió para realizar un balance de la presente temporada y debatir la competencia del próximo año

Así será la Liga Profesional

Se confirmó cuándo jugarán Barracas Central y Boca Juniors el juego postergado por la muerte de Miguel Ángel Russo

La Liga Profesional confirmó la fecha de reprogramación del partido correspondiente a la jornada 12 del Torneo Clausura

Se confirmó cuándo jugarán Barracas

La “megaoferta” que recibió Mauro Icardi y podría cambiar su futuro

El delantero argentino todavía no recibió una propuesta de renovación concreta del Galatasaray. Mientras tanto, un ofrecimiento promete sacudir su carrera

La “megaoferta” que recibió Mauro
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuáles son las enfermedades más

Cuáles son las enfermedades más frecuentes relacionadas con el envejecimiento

El mensaje mafioso para el hijo del fundador de la banda narco Los Monos tras la balacera al hospital de Rosario

Javier Milei: ”En agosto del año que viene la inflación va a ser 0 en la Argentina”

“El peor escenario era que se encerrara armado en la habitación”: el relato de los policías que capturaron a Pablo Laurta

“Necesitaba mucha contención”: qué pasó con el hijo de Luna Giardina tras el arresto de Pablo Laurta

INFOBAE AMÉRICA
Sello con olor croissant: así

Sello con olor croissant: así es la estampilla que conquista a filatelistas y apasiona a coleccionistas en Francia

El régimen de Nicaragua otorgó una nueva concesión minera a una empresa china en la Costa Caribe Sur

Hamas admitió demoras en la devolución de los cuerpos de rehenes y crece la presión de Israel y Estados Unidos

“Un comienzo auspicioso”: Brasil y Estados Unidos iniciaron negociaciones para resolver la guerra arancelaria

Zelensky llegó a Washington con la idea de replicar el acuerdo de paz de Medio Oriente y frenar la guerra con Rusia

TELESHOW
Palito Ortega reapareció públicamente después

Palito Ortega reapareció públicamente después de suspender diversos shows por problemas de salud

El llanto del Chino Leunis por el mensaje de su mamá: “Cuando uno va creciendo se da cuenta que los padres no son eternos”

El homenaje de los fans de Liam Payne a un año de su muerte: emotivos discursos, dolor y un grito de justicia

Gimena Accardi habló como nunca de Nico Vázquez y Dai Fernández: “Siempre fueron muy amigos”

4 años del “Wandagate”: el explosivo culebrón de Wanda Nara, Mauro Icardi y China Suárez que no encuentra paz ni fin