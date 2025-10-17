El show de Colapinto en Austin: el gesto con los fanáticos, dardo a un periodista y destreza al estilo Maradona

Franco Colapinto se encuentra en la víspera del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 y, mientras recorre los boxes del Circuito de las Américas de Texas, brindó un show propio de su carismática personalidad, en el que incluyó interacciones con sus fanáticos, un divertido cruce con un periodista y jueguitos con un dado.

Luego de que algunos hinchas con la bandera de Argentina se acercaran a metros del paddock y corearan al unísono su nombre, el piloto bonaerense se acercó a ellos y les regaló unos segundos en los que se sacó fotos y brindó algunos autógrafos. Las imágenes quedaron retratadas en varios videos que rápidamente se compartieron en las redes sociales.

Tras eso, Colapinto interrumpió al periodista Juan Fossaroli, con quien posee un vínculo cercano, mientras le realizaba una nota a Kimi Antonelli, piloto de Mercedes. “Oh, mira. Ahí está Franco”, expresó el comunicador en medio de la entrevista al italiano. Luego, se pudo observar al pilarense caminar por las calles y, en complicidad, le gritarle: “Le hacés notas a todos ahora”. Tanto el notero como el corredor de la escudería alemana no pudieron contener la risa ante la hilarante situación.

Colapinto y sus jueguitos en Austin

Eso no fue todo y Colapinto siguió dando contenido a sus seguidores. En las instalaciones de Alpine en el circuito, Franco realizó una serie de “jueguitos” con unos pequeños dados. Por supuesto, las imágenes se viralizaron y los fanáticos no tardaron en comentar la divertida acción. “Siempre le ganan los pensamientos intrusivos”, indicó uno de los usuarios de la red social X (antes Twitter). Otro, expresó “a nada de ser Diego Armando Colapinto”, comparándolo con Maradona.

El futuro de Colapinto en la Fórmula 1 se encuentra en el centro de la atención tras sus recientes declaraciones en la previa del Gran Premio de los Estados Unidos. El piloto argentino, actualmente vinculado a Alpine, abordó las condiciones que aún restan para ser confirmado como titular en la escudería francesa para la temporada 2026, en un contexto marcado por su evolución en pista y los desafíos técnicos del equipo.

Durante la conferencia de prensa organizada por la Federación Internacional del Automóvil (FIA), que compartió con Fernando Alonso y Oliver Bearman, Colapinto explicó que su continuidad depende de mantener el nivel mostrado hasta ahora. “Creo que simplemente debo seguir haciendo lo que estoy haciendo. Pero todos seguimos empujando y la motivación está alta”, afirmó el argentino, quien también aclaró que “no he hablado con ningún otro equipo de F1”.

El rendimiento de Colapinto ha experimentado una mejora notable en las últimas cinco carreras, superando en el balance general a su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien acumula 171 Grandes Premios y tres temporadas con el equipo francés. En ese período, el piloto argentino logró imponerse en cuatro de las cinco clasificaciones y en tres de las cinco carreras finales, lo que refuerza su candidatura para un puesto titular en 2026.

El respaldo financiero también juega un papel relevante en el panorama de Colapinto. Su principal patrocinador incrementará su presencia en el monoplaza, que lucirá un diseño especial durante los próximos compromisos en México (26 de octubre) y Brasil (9 de noviembre). Este apoyo presupuestario se suma a los méritos deportivos que el piloto ha acumulado recientemente.

De cara a la próxima temporada, Colapinto se mostró confiado en la capacidad de Alpine para revertir su situación actual, ya que el equipo ocupa el último lugar en el Campeonato Mundial de Constructores y compite con el A525, considerado el auto menos competitivo de 2025. “Estoy seguro de que el año que viene será importante mantener esta actitud, y confío en que tendremos un auto rápido”, expresó el piloto argentino en la misma conferencia.

El cronograma del fin de semana en el Circuito de las Américas presenta una estructura particular, con una única sesión de entrenamientos libres el viernes 17 a las 14:30 (hora argentina), seguida por la clasificación para la carrera Sprint a las 18:30. El sábado 18 se disputará la Sprint a las 14:00 y, posteriormente, la clasificación para el Gran Premio a las 18:00, que determinará la parrilla de salida para la carrera principal de 56 vueltas, prevista para el domingo 19 a las 16:00 (hora argentina).