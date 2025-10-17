El posteo de Lucas Blondel tras ser citado nuevamente en Boca: la llamativa decisión que tomó y el comentario de Morena Beltrán

Lucas Blondel estará nuevemente convocado en Boca Juniors (fotobairesarg)

La reaparición de Lucas Blondel en la lista de convocados de Boca Juniors tras una prolongada ausencia de nueve partidos ha generado un notable revuelo, especialmente por la publicación que realizó en su cuenta de Instagram. El defensor, que no integraba la nómina desde el empate 1-1 ante Unión el 18 de julio, fue incluido nuevamente por decisión del cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda, quien asumió el mando tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, para el encuentro con Belgrano.

La publicación que realizó Blondel en su cuenta de Instagram, donde se lo ve con la indumentaria de entrenamiento de Boca y visiblemente exhausto tras una intensa jornada en Boca Predio, llamó la atención no solo por la imagen, sino porque el jugador optó por desactivar los comentarios. Además, solo la acompañó con unos emojis de corazón con los colores azul y amarillo.

De este modo, los hinchas no pudieron expresarle su apoyo ni felicitarlo por su retorno al plantel profesional. Esta decisión resultó especialmente significativa, dado que durante el período en que no fue tenido en cuenta por el primer equipo, Blondel disputó dos encuentros con la Reserva, una participación que él mismo solicitó al cuerpo técnico y que también conversó con Mariano Herrón. Esta actitud fue valorada positivamente tanto por los fanáticos xeneizes como por los integrantes del club.

El posteo de Blondel

Aun así, su pareja, la periodista Morena Beltrán, sí pudo dejarle un comentario de apoyo al lateral derecho. “Corazones mucho amor”, fueron las palabras que eligió para celebrar la vuelta del futbolista con pasado en Tigre. Sumado a esto, Blondel decidió repostear su publicación en sus historias de Instagram, a la que acompañó con una canción del Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

El paso de Blondel por Boca desde su llegada a mediados de 2023 se traduce en 32 partidos oficiales, con un registro de 4 goles y 1 asistencia. Además, el defensor solo recibió dos tarjetas amarillas y fue expulsado en una ocasión. De esos encuentros, 12 correspondieron a la temporada 2025, todos bajo la conducción de Fernando Gago y Mariano Herrón. La llegada de Miguel Ángel Russo para su tercer ciclo, iniciado en el Mundial de Clubes, relegó completamente al jugador en la competencia interna por el puesto.

El retorno a la convocatoria representa para Blondel una oportunidad de recuperar su nivel y aspirar nuevamente a una citación con la selección de Suiza, objetivo que el propio futbolista mantiene vigente. Vale recordar que el lateral de 29 años pudo comenzar a representar al elenco helvético, ya que su padre tiene raíces allí.

Jean-Yves Blondel, nació en Rechy, ciudad ubicada al sur del país europeo. Además, fue tenista profesional alcanzando el puesto 546° del ranking ATP en 1987. Su carrera lo llevó a Argentina a los 18 años, se enamoró de Mariana Borlle, madre de Lucas, y terminó asentándose lejos de su tierra de origen. El defensor, por su parte, nació en Santa Fe e hizo sus primeras armas en el fútbol en Atlético Rafaela.

La decisión de Úbeda de reincorporarlo a la nómina para el partido ante Belgrano en La Bombonera marca un nuevo capítulo en la trayectoria del lateral, quien busca consolidarse nuevamente en el primer equipo.