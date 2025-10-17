Deportes

El posteo de Lucas Blondel tras ser citado nuevamente en Boca: la llamativa decisión que tomó y el comentario de Morena Beltrán

El lateral derecho fue convocado por Claudio Úbeda para el partido con Belgrano en la Bombonera y su novia lo celebró en las redes

Guardar
Lucas Blondel estará nuevemente convocado
Lucas Blondel estará nuevemente convocado en Boca Juniors (fotobairesarg)

La reaparición de Lucas Blondel en la lista de convocados de Boca Juniors tras una prolongada ausencia de nueve partidos ha generado un notable revuelo, especialmente por la publicación que realizó en su cuenta de Instagram. El defensor, que no integraba la nómina desde el empate 1-1 ante Unión el 18 de julio, fue incluido nuevamente por decisión del cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda, quien asumió el mando tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, para el encuentro con Belgrano.

La publicación que realizó Blondel en su cuenta de Instagram, donde se lo ve con la indumentaria de entrenamiento de Boca y visiblemente exhausto tras una intensa jornada en Boca Predio, llamó la atención no solo por la imagen, sino porque el jugador optó por desactivar los comentarios. Además, solo la acompañó con unos emojis de corazón con los colores azul y amarillo.

De este modo, los hinchas no pudieron expresarle su apoyo ni felicitarlo por su retorno al plantel profesional. Esta decisión resultó especialmente significativa, dado que durante el período en que no fue tenido en cuenta por el primer equipo, Blondel disputó dos encuentros con la Reserva, una participación que él mismo solicitó al cuerpo técnico y que también conversó con Mariano Herrón. Esta actitud fue valorada positivamente tanto por los fanáticos xeneizes como por los integrantes del club.

El posteo de Blondel
El posteo de Blondel

Aun así, su pareja, la periodista Morena Beltrán, sí pudo dejarle un comentario de apoyo al lateral derecho. “Corazones mucho amor”, fueron las palabras que eligió para celebrar la vuelta del futbolista con pasado en Tigre. Sumado a esto, Blondel decidió repostear su publicación en sus historias de Instagram, a la que acompañó con una canción del Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

El paso de Blondel por Boca desde su llegada a mediados de 2023 se traduce en 32 partidos oficiales, con un registro de 4 goles y 1 asistencia. Además, el defensor solo recibió dos tarjetas amarillas y fue expulsado en una ocasión. De esos encuentros, 12 correspondieron a la temporada 2025, todos bajo la conducción de Fernando Gago y Mariano Herrón. La llegada de Miguel Ángel Russo para su tercer ciclo, iniciado en el Mundial de Clubes, relegó completamente al jugador en la competencia interna por el puesto.

El retorno a la convocatoria representa para Blondel una oportunidad de recuperar su nivel y aspirar nuevamente a una citación con la selección de Suiza, objetivo que el propio futbolista mantiene vigente. Vale recordar que el lateral de 29 años pudo comenzar a representar al elenco helvético, ya que su padre tiene raíces allí.

Jean-Yves Blondel, nació en Rechy, ciudad ubicada al sur del país europeo. Además, fue tenista profesional alcanzando el puesto 546° del ranking ATP en 1987. Su carrera lo llevó a Argentina a los 18 años, se enamoró de Mariana Borlle, madre de Lucas, y terminó asentándose lejos de su tierra de origen. El defensor, por su parte, nació en Santa Fe e hizo sus primeras armas en el fútbol en Atlético Rafaela.

La decisión de Úbeda de reincorporarlo a la nómina para el partido ante Belgrano en La Bombonera marca un nuevo capítulo en la trayectoria del lateral, quien busca consolidarse nuevamente en el primer equipo.

Temas Relacionados

Lucas BlondelBoca JuniorsMorena Beltrándeportes-argentina

Últimas Noticias

Fue subcampeón del mundo con Argentina, jugó con Messi y Cristiano Ronaldo, y hoy maneja un club de pádel

Ezequiel Garay se retiró en 2021 y sacó a relucir su perfil empresario. Los guiños a su historia en el nombre del complejo

Fue subcampeón del mundo con

La particular reacción de Franco Colapinto al llamativo apodo que le puso la prensa europea

El piloto argentino se refirió por primera vez al sobrenombre con el que lo destacó un medio italiano y se volvió viral

La particular reacción de Franco

Innovación, comodidad y salud: así son los centros de entrenamiento ingleses que cambian la vida de los futbolistas

Los complejos deportivos en el Reino Unido incorporan tecnología de punta, servicios personalizados y espacios integrados que impulsan el rendimiento físico y mental

Innovación, comodidad y salud: así

El show de Colapinto en Austin: el gesto con los fanáticos, dardo a un periodista y destreza al estilo Maradona

El piloto argentino se divirtió en la previa del Gran Premio de Estados Unidos

El show de Colapinto en

Así será la Liga Profesional 2026: el formato y la propuesta del “doble clásico”

El Comité Ejecutivo de la Primera División se reunió para realizar un balance de la presente temporada y debatir la competencia del próximo año

Así será la Liga Profesional
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuáles son las enfermedades más

Cuáles son las enfermedades más frecuentes relacionadas con el envejecimiento

El mensaje mafioso para el hijo del fundador de la banda narco Los Monos tras la balacera al hospital de Rosario

Javier Milei: ”En agosto del año que viene la inflación va a ser 0 en la Argentina”

“El peor escenario era que se encerrara armado en la habitación”: el relato de los policías que capturaron a Pablo Laurta

“Necesitaba mucha contención”: qué pasó con el hijo de Luna Giardina tras el arresto de Pablo Laurta

INFOBAE AMÉRICA
Detuvieron al hijo del presidente

Detuvieron al hijo del presidente boliviano Luis Arce por una denuncia de violencia familiar

Sello con olor croissant: así es la estampilla que conquista a filatelistas y apasiona a coleccionistas en Francia

El régimen de Nicaragua otorgó una nueva concesión minera a una empresa china en la Costa Caribe Sur

Hamas admitió demoras en la devolución de los cuerpos de rehenes y crece la presión de Israel y Estados Unidos

“Un comienzo auspicioso”: Brasil y Estados Unidos iniciaron negociaciones para resolver la guerra arancelaria

TELESHOW
Zaira Nara rechazó sumarse a

Zaira Nara rechazó sumarse a MasterChef Celebrity como reemplazo de Maxi López: “Hoy gano más con mis marcas”

Palito Ortega reapareció públicamente después de suspender diversos shows por problemas de salud

El llanto del Chino Leunis por el mensaje de su mamá: “Cuando uno va creciendo se da cuenta que los padres no son eternos”

El homenaje de los fans de Liam Payne a un año de su muerte: emotivos discursos, dolor y un grito de justicia

Gimena Accardi habló como nunca de Nico Vázquez y Dai Fernández: “Siempre fueron muy amigos”