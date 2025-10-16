Deportes

“Tenemos mejor biotipo, mejor técnica”: la reflexión de un legislador colombiano sobre la caída ante Argentina en el Mundial Sub 20

El diputado David Ruiz Gómez, del Departamento de Antioquia, se expresó en las redes sociales y los memes se hicieron presentes en las respuestas

Argentina eliminó a Colombia del Mundial Sub 20 (Foto: REUTERS/Pablo Sanhueza)

Alguna vez, Fabián Vargas realizó un duro análisis que marca la diferencia en la cultura futbolística entre la Argentina y Colombia. “Nos siguen ganando por la parte emotiva, son muy fuertes mentalmente. Yo, que conviví tantos años con los argentinos, ellos son ganadores desde la cuna, lo llevan en la sangre. Van a ver un partido de baby fútbol y parece una guerra, desde chiquitos ya están acostumbrados a eso. Lo único que les sirve es ganar, no les sirve nada más”, había reflexionado el ex volante de Boca Juniors cuando La Scaloneta derrotó al combinado cafetero en la final de la última Copa América que se disputó en Estados Unidos.

Y el miércoles por la noche, la historia se volvió a repetir, aunque en esta ocasión se trató de las semifinales del Mundial Sub 20 que se desarrolla en Chile.

La eliminación de Colombia desató una oleada de reacciones en las redes sociales, en las que la autocrítica y la frustración dominaron el ambiente. Entre los mensajes que más eco tuvieron, se destacó el del diputado David Ruiz Gómez, quien, a través de su cuenta oficial de X (ex Twitter), expresó: “Qué paternidad tan fastidiosa la de Argentina sobre Colombia. Tenemos mejor técnica, mejor biotipo, mejores individualidades".

Falta lo de siempre: mentalidad ganadora y orden táctico”, continuó el funcionario del departamento de Antioquia. Su análisis se distanció del tono habitual de apoyo que suele predominar tras una derrota, al poner el foco en las carencias estructurales del fútbol cafetero. En el mismo mensaje, el diputado profundizó su crítica al afirmar: “Vendrán mejores juegos y mejores tiempos. Tiempos de ganar algo importante, y no quedarnos con el gracias guerreros al final de los partidos importantes”.

La reacción del funcionario generó un intenso debate en las plataformas digitales. Miles de usuarios se sumaron a la discusión, dividiéndose entre quienes compartieron su diagnóstico sobre la falta de mentalidad ganadora y quienes consideraron injustas las comparaciones con Argentina, una selección que históricamente ha sido referente en la categoría juvenil con seis títulos mundiales en la Sub 20. El posteo de Ruiz Gómez se viralizó rápidamente, convirtiéndose en uno de los temas más comentados tras la eliminación y también generó una catarata de memes en las respuestas.

El posteo del legislador

El equipo dirigido por César Torres había alcanzado las semifinales del torneo sin conocer la derrota, lo que alimentó las expectativas de los fanáticos. Sin embargo, el conjunto colombiano no logró mantener el ritmo ante el seleccionado de Diego Placente, que se impuso por la mínima diferencia gracias al gol de Mateo Silvetti. Con este resultado, La Albiceleste avanzó a la final del certamen, donde buscará conquistar su séptimo título mundial de la categoría frente a Marruecos el próximo domingo.

Colombia, en tanto, tendrá que presentarse el próximo sábado en el estadio Nacional de Santiago con la misión de escalar al último escalón del podio. Su rival será Francia, el combinado europeo que cayó por penales frente a los africanos en la otra llave. La lucha por el bronce será el consuelo de ambos.

LAS REACCIONES ANTE EL POSTEO DEL LEGISLADOR

