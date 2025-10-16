Deportes

Se cambió el horario del partido entre River Plate y Talleres en Córdoba por el Torneo Clausura

El duelo entre la T y el Millonario estaba programado para las 22:15 del sábado, pero fue modificado a raíz de la final de la Copa Libertadores Femenina

Se modificó el horario del duelo entre Talleres y River Plate

El encuentro entre Talleres de Córdoba y River Plate, que estaba programado para jugarse este sábado a las 22:15 en el estadio Mario Albero Kempes, sufrió una modificación en su horario. Según informó la Liga Profesional Argentina en sus redes sociales, el partido se adelantará.

El duelo entre la T y el Millonario, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura, se jugará a las 20:30. Esto a raíz de que la final de la Copa Libertadores Femenina entre Corinthians y Deportivo Cali, que tendrá lugar en el estadio Florencio Sola de Banfield, también se jugará en un horario más temprano (16:30).

Ambos clubes llegan a este cruce en un momento delicado. River acumula cuatro derrotas consecutivas en el certamen, una situación que ha puesto en riesgo su clasificación internacional y que obliga al equipo a buscar una reacción inmediata. Por su parte, Talleres también atraviesa una etapa de resultados adversos. Aunque viene de vencer a Gimnasia La Plata por 2-1 de manera agónica, aspira a utilizar este partido como punto de inflexión para revertir su presente.

El posteo de la Liga Profesional

La inminente reaparición de varios jugadores clave podría modificar de manera sustancial la alineación del elenco de Núñez para el duelo con los cordobeses. La expectativa se centra en la evaluación física de los futbolistas que regresan tras la fecha FIFA, con la mira puesta en revertir la tendencia negativa y consolidar la posición en la tabla anual, donde el club se mantiene tercero, en zona de repechaje.

Gallardo recibirá en el River Camp a los seis jugadores que estuvieron afectados a sus selecciones nacionales: Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Lautaro Rivero, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero y Matías Galarza. La reincorporación de estos futbolistas representa una oportunidad para el cuerpo técnico de redefinir la formación, especialmente tras la derrota ante Sarmiento, en la que el plantel diezmado obligó a improvisar posiciones, como la de Thiago Acosta, quien debió desempeñarse como mediocampista central.

En cuanto a las altas médicas, el cuerpo técnico podrá contar nuevamente con Jeremías Ledesma, quien superó una lumbalgia, y con Gonzalo Martínez, recuperado de un desgarro muscular.

PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 13

Viernes 17 de octubre

  • 19:00 Racing – Aldosivi (Zona A) -TNT Sports-
  • 21:15 Lanús – Godoy Cruz (Zona B) -ESPN Premium-
  • 21:15 Argentinos – Newell’s (Zona A) -TNT Sports-

Sábado 18 de octubre

  • 15:45 Independiente Rivadavia Mza. – Banfield (Zona A) -ESPN Premium-
  • 18:00 Boca – Belgrano (Zona A) -ESPN Premium-
  • 20:30 Talleres – River (Zona B) -TNT Sports-

Domingo 19 de octubre

  • 15:00 Sarmiento – Vélez (Zona B) -ESPN Premium-
  • 15:00 Estudiantes – Gimnasia (interzonal) -TNT Sports-
  • 18:00 Rosario Central – Platense (Zona B) -TNT Sports-
  • 18:00 San Martín (SJ) – Independiente (Zona B) -ESPN Premium-

Lunes 20 de octubre

  • 19:00 Tigre – Barracas Central (Zona A) -TNT Sports-
  • 19:00 Deportivo Riestra – Instituto (Zona B) -ESPN Premium-
  • 21:15 Atlético Tucumán – San Lorenzo (Zona B) -ESPN Premium-

Martes 21 de octubre

  • 19:15 Unión – Defensa y Justicia (Zona A) -ESPN Premium-

Miércoles 22 de octubre

  • 19:30 Huracán – Central Córdoba (Zona A) -TNT Sports-

